群創：電視面板價Q2續揚 相關業務較不受記憶體市況影響
群創（3481）昨（12）日舉行集團法說會，董事長洪進揚表示，電視和監視器受記憶體漲價影響相對小，看好電視面板報價第2季仍延續首季漲勢；筆電、PC和手機因記憶體占成本比重高，對相關產品展望相對保守。南科二廠與五廠出售沒有明確時間表，也未確定買家。
法人指出，電視面板是面板廠最大出海口，本季以來價格一路走揚，若第2季報價續漲，對群創本業將是一大助力。
鴻海集團旗下鴻揚創投近期出脫8.6萬張群創持股，但群創無視賣壓，近三個交易日連續衝出逾百萬張交易大量，昨天上漲2.65元，收32.95元，創近15年新高價，成交量達168.59萬張。
洪進揚說，大家都在問群創股價為何天天漲，群創沒有魔法，只有努力改善股東權益報酬率（ROE）的目標，未來將持續加速面板業務轉型，配合市場變化、提升非面板業務比重，聚焦具備長期成長潛力應用場域，中長期會以布局「高毛利、高門檻」新事業為目標布局，成為未來主要動能。
談到面板本業，洪進揚分析，受惠大型體育賽事與尺寸升級趨勢，帶動電視面板需求、價格回升，顯示面板面積需求年增6%，看好超大尺寸產品成長。
他說，群創在50吋以下的電視面板和監視器面板（40吋和43吋）有競爭優勢，將持續擴大這項利基，這二類產品的價格受記憶體影響很小，記憶體價格暴漲對需求並未造成大太傷害。但因記憶體占NB、PC及手機產品成本結構10%至15%以上，零組件價格暴漲，產品價格卻無法同步調高，消費者對價格敏感，一旦漲價，需求會受影響。
處分廠房方面，洪進揚坦言，目前群創南科二廠及五廠確實都在和買家洽談。
