Meta加速推AI晶片 台積操刀…日月光、京元電也沾光

Meta於11日宣布，將在2027年前推出四個世代自研AI晶片，委由博通打造，台積電（2330）負責晶片代工。業界看好，Meta以「半年一個世代」的速度發展自研AI晶片，將為台積電先進製程接單增添更多動能。

全球雲端服務供應商均積極投入自研AI晶片，Meta加足馬力布局之餘，Google的TPU、亞馬遜AWS的Trainium等也正如火如荼開展當中，法人看好將帶動ASIC伺服器相關市場持續放大，不僅台積電通吃相關晶片代工訂單，鴻海、廣達、緯創等代工廠後續ASIC伺服器出貨同步看旺。

Meta最新自研AI晶片藍圖

Meta這次一口氣宣布四個世代自研AI晶片藍圖，預計兩年內將會推出MTIA 300、MTIA 400、MTIA 450、MTIA 500等晶片，相當於每半年就更新一個世代，打破業界一年推一代AI晶片慣例。

Meta指出，上述四款自研AI晶片將委由博通以RISC-V架構打造，之後交給台積電代工製造。據了解，台積電將會以3奈米、4奈米先進製程量產，加上CoWoS先進封裝，且日月光投控、京元電都將是封測協力廠商供應鏈，使台灣半導體在這波AI晶片浪潮當中，大啖市場商機。

Meta於2023年就推出第一代MTIA晶片，當時即導入RISC-V運算核心；2026年初，Meta端出第二代MTIA 200，最新揭露要在2027年前再推四款自研AI晶片。

Meta表示，目前MTIA 300已投入生產，主要用於Instagram與臉書的內容推薦與排序模型訓練；MTIA 400則已完成實驗室測試，正準備導入資料中心。至於MTIA 450與MTIA 500預計2027年大規模部署，兩款晶片主要鎖定AI推論工作。