經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導
中華電信2025年「好厝邊小導演」成果發表首映會。中華電信／提供
中華電信2025年「好厝邊小導演」成果發表首映會。中華電信／提供

中華電信（2412）長期以核心電信技術結合企業志工能量，持續深耕偏鄉教育與數位平權，更推動「永續數位創新共學教育列車」，以文化為根、科技為翼，打造偏鄉教育新未來。

中華電信從2006年啟動「數位好厝邊」，逐步發展出結合科技、文化與陪伴的永續教育行動，2022年升級整合為「永續數位創新共學教育列車」，串聯全台17個營運處與多元夥伴，將科技導入偏鄉、原鄉與弱勢場域，建立跨區域、可複製的永續教育模式。

中華電信指出，以改善數位環境為基礎，持續優化校園網路並建置原民Wi‑Fi，同時募集96組再生電腦補強家庭端學習設備，形塑「校園＋家庭」的完整學習支持系統；持續推動一對一遠距陪讀「伴您好讀」，依在地文化與需求設計AI、AR、創客、數位創作與跨國交流等客製多元課程，讓科技融入生活，啟發學習創新，並透過師資共學與跨校共備，協助學校內化數位教學，培養在地自主教學能量。

此外，為確保教育行動具長期效益，中華電信將相關計畫納入ESG管理機制，由專責團隊定期追蹤成果並持續優化。部分學校並將課程納入校本教學，推動教育由單次活動深化為制度化模式，建立可持續運作的教育生態。

累計2024至2025年間，中華電信投入逾2,517萬元，動員1,112人次企業志工，累計受益12,383人次，涵蓋偏鄉國小、原鄉部落、離島學生、特教據點與多元文化家庭，逐步將科技教育由單次活動深化為校本位制度化課程。截至2025年，計畫已培力逾600位小導演，產出200部文化影像，並完成泰雅族母語數位繪本及多元AI應用成果，部分作品於競賽中獲得肯定，也透過公益回饋回應社會支持。

中華電信持續以「教育列車」為核心架構，擴展行動教學載具、強化再生電腦循環機制，並逐步推動跨區、跨校及跨國交流，讓更多孩子在穩定陪伴下接軌世界。

科技 原鄉部落 教育

Meta加速推AI晶片 台積操刀…日月光、京元電也沾光

Meta於11日宣布，將在2027年前推出四個世代自研AI晶片，委由博通打造，台積電負責晶片代工。業界看好，Meta以「半年一個世代」的速度發展自研AI晶片，將為台積電先進製程接單增添更多動能。

中華電三主軸 衝「新百億」業績 衝刺 IDC 雲端、資安、Pre-6G 貢獻度

中華電信昨（12）日舉行新春記者會，董事長簡志誠喊出，搶先布局Pre-6G、IOWN全光網路；擴大中高低軌衛星及海纜投資，打造衛星服務成10億（元）級營收，衝刺IDC雲端、資安、Pre-6G智慧應用等「新百億（元）」貢獻。個家、企業、國際三大事業群同步成長，營收、獲利再攀高。

中華立鼎 中華電下一隻小金雞

電信龍頭中華電信市值穩居「兆元」以上，擠進台灣前十大市值，集團內精測，旗下的是方等六家上市櫃公司，市值也達1,568億元。

中華電永續共學 打造偏鄉新未來

中華電信長期以核心電信技術結合企業志工能量，持續深耕偏鄉教育與數位平權，更推動「永續數位創新共學教育列車」，以文化為根、科技為翼，打造偏鄉教育新未來。

台積電市占 升勢叫停

研調機構集邦科技（TrendForce）昨（12）日最新報告指出，去年第4季台積電穩居全球晶圓代工龍頭，惟市占終止連十季走揚，反觀三星市占率增長。業界認為，這凸顯三星先進製程技術可能有所提升，積極搶單，市場戰局風起雲湧。

竹科水情吃緊 科技廠警戒

竹科水情吃緊，台積電等科技大廠戒備。經濟部水利署昨（12）日表示，為確保5月底前公共用水維持供應，經研商評估，決定自昨日起新竹地區水情燈號，從代表提醒的「綠燈」，轉為實施夜間減壓供水的「黃燈」。產業園區及科學園區廠商應自主節水。

