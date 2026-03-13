中華電永續共學 打造偏鄉新未來

中華電信（2412）長期以核心電信技術結合企業志工能量，持續深耕偏鄉教育與數位平權，更推動「永續數位創新共學教育列車」，以文化為根、科技為翼，打造偏鄉教育新未來。

中華電信從2006年啟動「數位好厝邊」，逐步發展出結合科技、文化與陪伴的永續教育行動，2022年升級整合為「永續數位創新共學教育列車」，串聯全台17個營運處與多元夥伴，將科技導入偏鄉、原鄉與弱勢場域，建立跨區域、可複製的永續教育模式。

中華電信指出，以改善數位環境為基礎，持續優化校園網路並建置原民Wi‑Fi，同時募集96組再生電腦補強家庭端學習設備，形塑「校園＋家庭」的完整學習支持系統；持續推動一對一遠距陪讀「伴您好讀」，依在地文化與需求設計AI、AR、創客、數位創作與跨國交流等客製多元課程，讓科技融入生活，啟發學習創新，並透過師資共學與跨校共備，協助學校內化數位教學，培養在地自主教學能量。

此外，為確保教育行動具長期效益，中華電信將相關計畫納入ESG管理機制，由專責團隊定期追蹤成果並持續優化。部分學校並將課程納入校本教學，推動教育由單次活動深化為制度化模式，建立可持續運作的教育生態。

累計2024至2025年間，中華電信投入逾2,517萬元，動員1,112人次企業志工，累計受益12,383人次，涵蓋偏鄉國小、原鄉部落、離島學生、特教據點與多元文化家庭，逐步將科技教育由單次活動深化為校本位制度化課程。截至2025年，計畫已培力逾600位小導演，產出200部文化影像，並完成泰雅族母語數位繪本及多元AI應用成果，部分作品於競賽中獲得肯定，也透過公益回饋回應社會支持。

中華電信持續以「教育列車」為核心架構，擴展行動教學載具、強化再生電腦循環機制，並逐步推動跨區、跨校及跨國交流，讓更多孩子在穩定陪伴下接軌世界。