中華立鼎 中華電下一隻小金雞

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

電信龍頭中華電信（2412）市值穩居「兆元」以上，擠進台灣前十大市值，集團內精測（6510），旗下的是方（6561）等六家上市櫃公司，市值也達1,568億元。

中華電信董事長簡志誠表示，今年將再推動一個小金雞「中華立鼎」，並將「IVS（智慧影像）」團隊獨立成新公司，持續壯大集團艦隊。

簡志誠表示，去年包含同業合併、寬頻競爭、地震風災、電價上漲等挑戰不少，但仍繳出營收、獲利雙成長、雙超標成績。中華電信去年營收超過2,361億元，創下歷史新高，每股純益4.99元，創八年新高，每股規劃要配發5.2元現金股利，為十年新高。

簡志誠表示，將持續壯大中華電信集團艦隊，今年將推動中華立鼎掛牌，成為第七家上市櫃公司，同時推動「IVS（智慧影像）」團隊獨立成立公司。

中華電信目前直接投資52家公司，總經理林榮賜指出，未來要持續投資AI、文創內容以及海外市場等。

另一方面中華電信持續優化資產結構，簡志誠表示，新完工的「南港匯智大樓」以全光化建築與智慧化管理，成為企業入駐首選，滿租可望貢獻約2億元租金（中華電信每年租金收入逾10億元），此外，青埔合建案也希望在今、明年陸續認列。

林榮賜表示，短期資產活化將鎖定六都及新竹，未來持續啟動重建規劃等。

相關新聞

Meta加速推AI晶片 台積操刀…日月光、京元電也沾光

Meta於11日宣布，將在2027年前推出四個世代自研AI晶片，委由博通打造，台積電負責晶片代工。業界看好，Meta以「半年一個世代」的速度發展自研AI晶片，將為台積電先進製程接單增添更多動能。

中華電三主軸 衝「新百億」業績 衝刺 IDC 雲端、資安、Pre-6G 貢獻度

中華電信昨（12）日舉行新春記者會，董事長簡志誠喊出，搶先布局Pre-6G、IOWN全光網路；擴大中高低軌衛星及海纜投資，打造衛星服務成10億（元）級營收，衝刺IDC雲端、資安、Pre-6G智慧應用等「新百億（元）」貢獻。個家、企業、國際三大事業群同步成長，營收、獲利再攀高。

中華立鼎 中華電下一隻小金雞

電信龍頭中華電信市值穩居「兆元」以上，擠進台灣前十大市值，集團內精測，旗下的是方等六家上市櫃公司，市值也達1,568億元。

中華電永續共學 打造偏鄉新未來

中華電信長期以核心電信技術結合企業志工能量，持續深耕偏鄉教育與數位平權，更推動「永續數位創新共學教育列車」，以文化為根、科技為翼，打造偏鄉教育新未來。

台積電市占 升勢叫停

研調機構集邦科技（TrendForce）昨（12）日最新報告指出，去年第4季台積電穩居全球晶圓代工龍頭，惟市占終止連十季走揚，反觀三星市占率增長。業界認為，這凸顯三星先進製程技術可能有所提升，積極搶單，市場戰局風起雲湧。

竹科水情吃緊 科技廠警戒

竹科水情吃緊，台積電等科技大廠戒備。經濟部水利署昨（12）日表示，為確保5月底前公共用水維持供應，經研商評估，決定自昨日起新竹地區水情燈號，從代表提醒的「綠燈」，轉為實施夜間減壓供水的「黃燈」。產業園區及科學園區廠商應自主節水。

