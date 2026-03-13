中華立鼎 中華電下一隻小金雞

Meta於11日宣布，將在2027年前推出四個世代自研AI晶片，委由博通打造，台積電負責晶片代工。業界看好，Meta以「半年一個世代」的速度發展自研AI晶片，將為台積電先進製程接單增添更多動能。

2026-03-13 01:10