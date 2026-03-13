聽新聞
中華立鼎 中華電下一隻小金雞
電信龍頭中華電信（2412）市值穩居「兆元」以上，擠進台灣前十大市值，集團內精測（6510），旗下的是方（6561）等六家上市櫃公司，市值也達1,568億元。
中華電信董事長簡志誠表示，今年將再推動一個小金雞「中華立鼎」，並將「IVS（智慧影像）」團隊獨立成新公司，持續壯大集團艦隊。
簡志誠表示，去年包含同業合併、寬頻競爭、地震風災、電價上漲等挑戰不少，但仍繳出營收、獲利雙成長、雙超標成績。中華電信去年營收超過2,361億元，創下歷史新高，每股純益4.99元，創八年新高，每股規劃要配發5.2元現金股利，為十年新高。
簡志誠表示，將持續壯大中華電信集團艦隊，今年將推動中華立鼎掛牌，成為第七家上市櫃公司，同時推動「IVS（智慧影像）」團隊獨立成立公司。
中華電信目前直接投資52家公司，總經理林榮賜指出，未來要持續投資AI、文創內容以及海外市場等。
另一方面中華電信持續優化資產結構，簡志誠表示，新完工的「南港匯智大樓」以全光化建築與智慧化管理，成為企業入駐首選，滿租可望貢獻約2億元租金（中華電信每年租金收入逾10億元），此外，青埔合建案也希望在今、明年陸續認列。
林榮賜表示，短期資產活化將鎖定六都及新竹，未來持續啟動重建規劃等。
