中華電三主軸 衝「新百億」業績 衝刺 IDC 雲端、資安、Pre-6G 貢獻度
中華電信（2412）昨（12）日舉行新春記者會，董事長簡志誠喊出，搶先布局Pre-6G、IOWN全光網路；擴大中高低軌衛星及海纜投資，打造衛星服務成10億（元）級營收，衝刺IDC雲端、資安、Pre-6G智慧應用等「新百億（元）」貢獻。個家、企業、國際三大事業群同步成長，營收、獲利再攀高。
面對AI趨勢，簡志誠表示，核心理念就是AI everywhere，今年要以「智慧韌性贏信賴、AI乘光展未來」，強打「精技術、實服務、智永續」三大主軸，今年中華電信母公司營運、獲利將持續成長攀高。
簡志誠強調，持續打造海地星空智慧網路，投資海纜及擴大低中高軌衛星，強化資安與韌性，同時協助打詐，更重要的是助攻台灣衛星廠商搶進國際衛星供應鏈，更期待採購國產衛星使用者終端（UT）。過去耀登、仁寶組隊及鴻海的UT，都曾透過中華電信與OneWeb對接加測試。
總經理林榮賜指出，中華電已有ST2、SES、OneWeb，2026年啟用Astranis主權高軌衛星服務，及台馬、台澎、澎金共三條國內海纜，並新增投資AUG East、E2A等國際海纜，2027年高軌衛星ST-X將加入營運。
此外，簡志誠強調，今年衛星貢獻營收可望達10億（元）等級，持續爭取SpaceX及Amazon LEO合作。
簡志誠更宣布，全面啟動Pre 6G布局，建立實證場域，為2030年銜接6G做好萬全準備，實現「AI賦能6G、6G支撐AI」的融合價值，全面導入全光網路IOWN，並攜手跨國合作，並投入算力（AIDC）建置，投資邊緣運算。
三大事業群部分，簡志誠強調，要更落實服務，個家事業群行動寬頻持續成長，更強調影視服務，迎向「體育黃金年」，包含WBC、世足、亞運都會持續強化，並投資影視、深耕台流。
企客部分，簡志誠表示，IDC雲端、資安、Pre-6G智慧應用「新百億」業務會持續提升，爭取主權AI、雲地混合、邊緣AI、後量子密碼（PQC）、數位簽章、智慧聯網、大數據與衛星等商機。
國際市場布局，林榮賜表示，「伴隨台商，全球布局」理念，隨著台灣半導體、PCB、製造業、金融業與AI產業鏈走向世界，提供強大的跨國網路與AI賦能服務。
展望2026年，簡志誠表示，維持策略，穩穩向前，營收持續成長，獲利持續向前，韌性要穩，信任要穩，贏得客戶信任。
