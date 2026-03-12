快訊

萬潤擬於國內新設一家投資公司 同時增資美國子公司

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

設備商萬潤（6187）12日公告，為配合本公司中長期營運發展及投資布局需要，擬於國內新設一家投資公司、鉑潤投資股份有限公司，同時擬增資子公司All Ring Tech USA LLC。

公告指出，萬潤預計投資鉑潤投資股份有限公司為新臺幣5億元，視情形分次投資，本次投資3億元。

萬潤近年積極布局美國市場，透過旗下子公司 All Ring Tech USA LLC，深入與北美客戶在先進封裝（CoWoS、矽光子）領域合作。

Meta 移除全球1.59億則詐騙廣告、推出三大社交平台識詐預警工具

Meta因應詐騙技術不斷升級，持續加強打詐措施，在Facebook與 Messenger推出全新安全工具，協助用戶謹慎識詐。Meta擴大應用AI技術打造自動化識詐工具，幫助大眾抵禦假冒名人或品牌的詐騙。面對在東南亞、非洲等地的跨國詐騙集團，Meta與各地政府及執法機關合作聯合強化防線，近期在跨國調查下，停用超過15萬個與詐騙中心網絡有關的帳號；2025年Meta移除1.59億則違反政策的詐騙廣告，下架了1,090萬個與犯罪詐騙中心有關的Facebook和 Instagram 帳號。

奇鋐沈慶行2原因看壞「微通道蓋板」MCL 散熱 不憂水冷板將被取代

AI伺服器今年技術架構變化多，高階液冷技術「微通道蓋板MCL」與「微通道液冷板MCCP」兩技術競爭激烈，其中MCL若勝出成次世代主要散熱方案，將取代水冷板，散熱龍頭奇鋐（3017）科技董事長沈慶行直言「我認為客戶不會用！」因MCL有金屬邊角易阻塞及晶片翹曲問題兩大隱患，目前奇鋐有20多項顛覆技術研究中，但MCL不在產品藍圖中。

AI救了PCB全村 張元銘：台灣PCB產值今年拚破1.5兆元

PCB廠商燿華（2367）董事長、台灣電路板協會（TPCA）理事長張元銘12日出席TPCA第12屆第2次會員大會暨標竿論壇時表示，去年AI產業發展非常快速，帶動整體PCB產業明顯受惠於AI轉型，直言「對PCB產業來講，AI可是救了全村」。他指出，台灣PCB產業去年交出亮眼成績，今年在AI伺服器、低軌衛星與終端AI裝置等多股動能推升下，整體產業鏈仍可望維持雙位數成長，全年產值有機會突破1.5兆元。

邁達特：資安需求在AI時代將會更顯重要

邁達特（6112）表示，在AI猛烈發展之餘，資訊安全也將連帶成為關注焦點之一。公司會積極進行整合，提供客戶一站式的完整資安服務，讓客戶在使用AI之餘，也能保證自家資料安全。

去年第4季全球前十大晶圓代工產值季增2.6% 台積電市占70.4%穩居第一

根據TrendForce最新晶圓代工產業研究，2025年第4季先進製程持續受惠於AI server GPU、Google TPU供不應求，加上智慧手機新品驅動手機主晶片投片，出貨表現亮眼。成熟製程部分，server、edge AI的電源管理訂單維持8吋高產能利用率，甚至醞釀漲價，加上12吋產能利用率大致持平，推升該季度全球前十大晶圓代工廠合計產值季增2.6%，為近463億美元。

