萬潤擬於國內新設一家投資公司 同時增資美國子公司

Meta因應詐騙技術不斷升級，持續加強打詐措施，在Facebook與 Messenger推出全新安全工具，協助用戶謹慎識詐。Meta擴大應用AI技術打造自動化識詐工具，幫助大眾抵禦假冒名人或品牌的詐騙。面對在東南亞、非洲等地的跨國詐騙集團，Meta與各地政府及執法機關合作聯合強化防線，近期在跨國調查下，停用超過15萬個與詐騙中心網絡有關的帳號；2025年Meta移除1.59億則違反政策的詐騙廣告，下架了1,090萬個與犯罪詐騙中心有關的Facebook和 Instagram 帳號。

2026-03-12 21:23