萬潤擬於國內新設一家投資公司 同時增資美國子公司
設備商萬潤（6187）12日公告，為配合本公司中長期營運發展及投資布局需要，擬於國內新設一家投資公司、鉑潤投資股份有限公司，同時擬增資子公司All Ring Tech USA LLC。
公告指出，萬潤預計投資鉑潤投資股份有限公司為新臺幣5億元，視情形分次投資，本次投資3億元。
萬潤近年積極布局美國市場，透過旗下子公司 All Ring Tech USA LLC，深入與北美客戶在先進封裝（CoWoS、矽光子）領域合作。
