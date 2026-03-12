奇鋐沈慶行2原因看壞「微通道蓋板」MCL 散熱 不憂水冷板將被取代

AI伺服器今年技術架構變化多，高階液冷技術「微通道蓋板MCL」與「微通道液冷板MCCP」兩技術競爭激烈，其中MCL若勝出成次世代主要散熱方案，將取代水冷板，散熱龍頭奇鋐（3017）科技董事長沈慶行直言「我認為客戶不會用！」因MCL有金屬邊角易阻塞及晶片翹曲問題兩大隱患，目前奇鋐有20多項顛覆技術研究中，但MCL不在產品藍圖中。

沈慶行每年都親自參加年初的法說會，他說前陣子很多人問他：「微通道蓋板MCL出來，水冷板Cold Plate就沒有了，奇鋐要倒閉了嗎？」他信心十足地說，「想的很美好，目前所知是有客戶在研究，但新研究項目超過20幾個，但是否有顛覆性技術都還要看。」

微通道蓋板MCL就是將微細水道整合至晶片封裝蓋板，取代現階段在晶片蓋板上放水冷板的工序，2025年就盛傳NVIDIA將導入，台灣散熱大廠積極布局，以健策為首獲得輝達認證，而奇鋐則押寶MCCP。沈慶行念的是物理系，他直言：奇鋐5年前就跟華為合作MCL技術，對此技術具掌握度，打破外傳奇鋐沒有布局MCL技術傳言。

沈慶行指出，MCL有一個問題，就是邊邊角角地方容易阻塞影響散熱，這是因為焊接處易有瑕疵，為此奇鋐發明「擴散接合技術」（DB）解決水冷板邊邊角角阻塞隱患，該技術已獲得GPU大客戶採用。

「要做MCL，連阻塞隱患都不能解決，要怎麼放在晶片上？」沈慶行指出，奇鋐5年前就做過，但目前客戶都沒人要做，故MCL不在奇鋐開發的產品藍圖中，但若客戶要做且願意負責晶片翹曲問題，奇鋐也早掌握技術。

「舉例一顆晶片要5萬美元，上面放500美元的MCL，但後續隱患高，這是一個壞的生意模式，不合理，良率不夠好又有隱患。」沈慶行談到技術跟商業模式滔滔不絕。

他解釋，其次，晶片有翹曲問題，過去Lid（熱蓋板）是英特爾或輝達（NVIDIA）等晶片大廠會用，但CSP大廠則不用Lid改以載板去克服晶片翹曲問題，因此將MCL板取代Lid是不合理的。該數據也呼應奇鋐今年CSP的ASIC業務大成長，比例從去年20～30％提高至今年接近5成，2027年預估過半。

奇鋐水冷產能今年將擴張五倍，2026 年下半水冷模組月產能將由 20 萬套（如GB300是3片水冷板及分歧管、波紋管）倍增至 100 萬套，分歧管（Manifolds） 1,000 套擴大至 7,000 套，機箱則從 40 萬台擴增至 60 萬台，穩居台灣水冷模組龍頭，2025年液冷營收比重15%，法人預估今年可望翻倍成長。

與MCL氣勢相當的另一個新水冷技術是微通道液冷板（MCCP），是將現有的水冷板Cold Plate內壁通道微縮，加大散熱效率，奇鋐也投入研發。沈慶行表示，過去GPU水冷板微通道散熱關鍵是「接觸面積」跟「間隙厚度」，過去是160微米（μm），到Vera Rubin是100μm，現在奇鋐技術可以克服到80μm。

奇鋐雖看壞MCL技術前景，但仍持續投入其他先進散熱技術研發，公司透露，目前正跟CSP客戶合作「兩相式散熱方案技術」，目前還沒成主流，但看到終端客戶有朝此技術研發趨勢，另外也與GPU客戶合作2027年次世代GPU散熱方案中。

另外奇鋐也持續優化單相式液冷技術及介面材料TIM，並開發噴流衝擊冷卻技術，因應 GPU 結合 HBM 造成熱源分布不平均狀況，透過挖空或縮窄通道等流道設計，控制水壓與流速，來精準帶走特定熱點的熱能。

奇鋐擁三優勢 供貨比拚老大

對於新散熱技術不斷推出，沈慶行指出，市場不用擔心奇鋐被取代，因為奇鋐自己更怕有同業彎道超車，所以有任何新技術都會看的很仔細，一邊希望新技術不要成功，奇鋐一邊會在舊賽道上保持領先（出貨量最大）。

他指出，客戶會找奇鋐有3大關鍵，1.奇鋐研發團隊強，做散熱器、風扇、機櫃，可以幫顧客在初期就做好三合一的架構設計，2.股本39.2億元夠大，是同業數倍，營收千億元，故有足夠資本投入自動化，「AI領域沒有錢投資，客戶不會找你做」3.量產品質能力好。

「我們公司從來不是最低價，有時候還是最貴的那家！」沈慶行表示，奇鋐永遠參與客戶早期設計，所以客戶採購相同價格一樣的時候，奇鋐成本會最低，因為量最大，且設計是在自己家機台做的，所以毛利會最好。

「客戶永遠會選兩大一小，我們永遠是最大那家，但不是最便宜的那一家。」他指出，客戶會分散採購，奇鋐力拚是50%供貨比，因為奇鋐的優勢有5點：做得出來、價格合理、彈性供貨、品質不錯，還會幫客戶做產品生命周期管理：客戶快速增量時能交貨，產品結束時，也不會吵著要求客戶保證拿貨，賠得起。

沈慶行歸納以上優點，因為產量大敢投資先進技術，所以是「好大喜功」，結論笑翻法人。他指出奇鋐錢比較多，關鍵部件若有風險隱患，奇鋐都自己做，比方快接頭QD、風扇繞線、風扇泵浦、射出成形，前陣子連一機櫃兩根粗波紋管也自己做，他透露做的比供應商還要好的關鍵，是買最貴機器跟檢測設備，投入最好的人，加上在無塵室內做，肯投資又拿到客戶最大供貨份額，形成業績正向循環。