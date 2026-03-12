輝達GTC大會即將登場 安提國際將展示3D視覺、企業生成式AI

邊緣人工智慧（AI）解決方案大廠安提國際將於輝達（NVIDIA）GTC 2026展示高精度3D視覺技術與企業級生成式AI代理，賦能機器人與自動化系統邁向全面自主化，安提將展示基於輝達Blackwell架構的創新成果，亮點包括搭載輝達Jetson Thor的邊緣超運算平台AIB-AT78/68系列等。

安提表示，在實體AI （Physical AI）應用場景中，機器人與自動化系統不僅需要即時、穩定的空間感知能力，更需要在邊緣端執行複雜任務推理的「決策大腦」，以因應任務變化、異常狀況與作業優先順序的動態調度。安提此次於GTC的展示，突顯其作為機器人自主化與企業自主化關鍵基礎設施推動者的角色，提供實現自主化所需的「感知之眼」與「智慧之腦」，加速產業邊緣智慧化部署。

安提此次展區的核心為DeviceEdge AIB-AT78/68 系列，為業界首批搭載輝達Jetson T5000及輝達Jetson T4000 模組的量產級平台之一，專為人形機器人與先進機器人系統打造。

AIB-AT78/68已整合至製造物流與服務領域的人形機器人機載運算平台，提供強大的邊緣運算處理能力與即時感知決策能力，以支援日益複雜的機器人行為和AI技能。

除機器人應用外，安提也於現場展示基於輝達MGX架構的SuperEdge AEX-2UA1 2U短機身邊緣伺服器，支援輝達RTX PRO 6000 Blackwell伺服器版本GPUs。透過結合輝達NIM推理微服務，於邊緣端執行大型語言模型（Edge LLMs），能協助企業快速導入代理式 AI（Agentic AI），在本地端進行推理、分析營運數據並即時產出洞察與建議，同時兼顧資料主權與安全。此架構特別適用於倉儲與工廠等對延遲敏感的場域，資料不易上雲或需本地即時決策的情境，讓高擬真感知與任務流程推理決策在邊緣端無縫串接，驅動AI應用邁向自主化新高度。

安提國際總經理羅智榮表示，安提透過輝達Jetson Thor平台深度整合GMSL2 3D視覺感知技術，並輔以輝達MGX 模組化邊緣伺服器的卓越推論實力，為physical AI時代打造多元且可落地的基礎設施。不僅賦予新世代機器人全方位環境感知，更協助建構從敏銳感知到智慧決策的自主化大腦，助推機器人從實驗室邁向多元應用現場。