輝達GTC大會即將登場 安提國際將展示3D視覺、企業生成式AI
邊緣人工智慧（AI）解決方案大廠安提國際將於輝達（NVIDIA）GTC 2026展示高精度3D視覺技術與企業級生成式AI代理，賦能機器人與自動化系統邁向全面自主化，安提將展示基於輝達Blackwell架構的創新成果，亮點包括搭載輝達Jetson Thor的邊緣超運算平台AIB-AT78/68系列等。
安提表示，在實體AI （Physical AI）應用場景中，機器人與自動化系統不僅需要即時、穩定的空間感知能力，更需要在邊緣端執行複雜任務推理的「決策大腦」，以因應任務變化、異常狀況與作業優先順序的動態調度。安提此次於GTC的展示，突顯其作為機器人自主化與企業自主化關鍵基礎設施推動者的角色，提供實現自主化所需的「感知之眼」與「智慧之腦」，加速產業邊緣智慧化部署。
安提此次展區的核心為DeviceEdge AIB-AT78/68 系列，為業界首批搭載輝達Jetson T5000及輝達Jetson T4000 模組的量產級平台之一，專為人形機器人與先進機器人系統打造。
AIB-AT78/68已整合至製造物流與服務領域的人形機器人機載運算平台，提供強大的邊緣運算處理能力與即時感知決策能力，以支援日益複雜的機器人行為和AI技能。
除機器人應用外，安提也於現場展示基於輝達MGX架構的SuperEdge AEX-2UA1 2U短機身邊緣伺服器，支援輝達RTX PRO 6000 Blackwell伺服器版本GPUs。透過結合輝達NIM推理微服務，於邊緣端執行大型語言模型（Edge LLMs），能協助企業快速導入代理式 AI（Agentic AI），在本地端進行推理、分析營運數據並即時產出洞察與建議，同時兼顧資料主權與安全。此架構特別適用於倉儲與工廠等對延遲敏感的場域，資料不易上雲或需本地即時決策的情境，讓高擬真感知與任務流程推理決策在邊緣端無縫串接，驅動AI應用邁向自主化新高度。
安提國際總經理羅智榮表示，安提透過輝達Jetson Thor平台深度整合GMSL2 3D視覺感知技術，並輔以輝達MGX 模組化邊緣伺服器的卓越推論實力，為physical AI時代打造多元且可落地的基礎設施。不僅賦予新世代機器人全方位環境感知，更協助建構從敏銳感知到智慧決策的自主化大腦，助推機器人從實驗室邁向多元應用現場。
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 Pixel 10a開箱親民價！平面鏡頭 實測拍照、AI生圖順手、還能用AirDrop
📢 蘋果「超強新品」MacBook Neo來了！平價筆電免2萬 4色搶美又輕巧
📢 蘋果最新舊換新Trade in價格出爐！iPhone 16更值錢 13款手機跌價
📢 蘋果iPhone 17e與iPhone 17差在哪？1表全解析 補足MagSafe
📢 LINE免費貼圖！初音未來超可愛、這款「狗沒拿賽」諧音哏滿滿
📢 M4 iPad Air和M3差在哪裡？一圖了解高CP值 果粉在意「萬年60Hz」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。