輝達GTC大會即將登場 安提國際將展示3D視覺、企業生成式AI

聯合報／ 記者簡永祥／台北報導
安提將於GTC亮相基於輝達Blackwell架構的各項創新成果。圖／安提國際提供
安提將於GTC亮相基於輝達Blackwell架構的各項創新成果。圖／安提國際提供

邊緣人工智慧（AI）解決方案大廠安提國際將於輝達（NVIDIA）GTC 2026展示高精度3D視覺技術與企業級生成式AI代理，賦能機器人與自動化系統邁向全面自主化，安提將展示基於輝達Blackwell架構的創新成果，亮點包括搭載輝達Jetson Thor的邊緣超運算平台AIB-AT78/68系列等。

安提表示，在實體AI （Physical AI）應用場景中，機器人與自動化系統不僅需要即時、穩定的空間感知能力，更需要在邊緣端執行複雜任務推理的「決策大腦」，以因應任務變化、異常狀況與作業優先順序的動態調度。安提此次於GTC的展示，突顯其作為機器人自主化與企業自主化關鍵基礎設施推動者的角色，提供實現自主化所需的「感知之眼」與「智慧之腦」，加速產業邊緣智慧化部署。

安提此次展區的核心為DeviceEdge AIB-AT78/68 系列，為業界首批搭載輝達Jetson T5000及輝達Jetson T4000 模組的量產級平台之一，專為人形機器人與先進機器人系統打造。

AIB-AT78/68已整合至製造物流與服務領域的人形機器人機載運算平台，提供強大的邊緣運算處理能力與即時感知決策能力，以支援日益複雜的機器人行為和AI技能。

除機器人應用外，安提也於現場展示基於輝達MGX架構的SuperEdge AEX-2UA1 2U短機身邊緣伺服器，支援輝達RTX PRO 6000 Blackwell伺服器版本GPUs。透過結合輝達NIM推理微服務，於邊緣端執行大型語言模型（Edge LLMs），能協助企業快速導入代理式 AI（Agentic AI），在本地端進行推理、分析營運數據並即時產出洞察與建議，同時兼顧資料主權與安全。此架構特別適用於倉儲與工廠等對延遲敏感的場域，資料不易上雲或需本地即時決策的情境，讓高擬真感知與任務流程推理決策在邊緣端無縫串接，驅動AI應用邁向自主化新高度。

安提國際總經理羅智榮表示，安提透過輝達Jetson Thor平台深度整合GMSL2 3D視覺感知技術，並輔以輝達MGX 模組化邊緣伺服器的卓越推論實力，為physical AI時代打造多元且可落地的基礎設施。不僅賦予新世代機器人全方位環境感知，更協助建構從敏銳感知到智慧決策的自主化大腦，助推機器人從實驗室邁向多元應用現場。

基礎設施 人形機器人 輝達

英業達前進GTC大會 展示Vera Rubin伺服器新方案

英業達亮相 NVIDIA GTC 2026 展示機器人創新技術

宏碁旗下安圖斯揮軍 NVIDIA GTC 2026 揭示多項企業級 AI 應用新解方

新漢揪夥攻機器人 前進 Embedded World 2026

Meta 移除全球1.59億則詐騙廣告、推出三大社交平台識詐預警工具

Meta因應詐騙技術不斷升級，持續加強打詐措施，在Facebook與 Messenger推出全新安全工具，協助用戶謹慎識詐。Meta擴大應用AI技術打造自動化識詐工具，幫助大眾抵禦假冒名人或品牌的詐騙。面對在東南亞、非洲等地的跨國詐騙集團，Meta與各地政府及執法機關合作聯合強化防線，近期在跨國調查下，停用超過15萬個與詐騙中心網絡有關的帳號；2025年Meta移除1.59億則違反政策的詐騙廣告，下架了1,090萬個與犯罪詐騙中心有關的Facebook和 Instagram 帳號。

萬潤擬於國內新設一家投資公司 同時增資美國子公司

設備商萬潤（6187）12日公告，為配合本公司中長期營運發展及投資布局需要，擬於國內新設一家投資公司、鉑潤投資股份有限公司，同時擬增資子公司All Ring Tech USA LLC。

奇鋐沈慶行2原因看壞「微通道蓋板」MCL 散熱 不憂水冷板將被取代

AI伺服器今年技術架構變化多，高階液冷技術「微通道蓋板MCL」與「微通道液冷板MCCP」兩技術競爭激烈，其中MCL若勝出成次世代主要散熱方案，將取代水冷板，散熱龍頭奇鋐（3017）科技董事長沈慶行直言「我認為客戶不會用！」因MCL有金屬邊角易阻塞及晶片翹曲問題兩大隱患，目前奇鋐有20多項顛覆技術研究中，但MCL不在產品藍圖中。

AI救了PCB全村 張元銘：台灣PCB產值今年拚破1.5兆元

PCB廠商燿華（2367）董事長、台灣電路板協會（TPCA）理事長張元銘12日出席TPCA第12屆第2次會員大會暨標竿論壇時表示，去年AI產業發展非常快速，帶動整體PCB產業明顯受惠於AI轉型，直言「對PCB產業來講，AI可是救了全村」。他指出，台灣PCB產業去年交出亮眼成績，今年在AI伺服器、低軌衛星與終端AI裝置等多股動能推升下，整體產業鏈仍可望維持雙位數成長，全年產值有機會突破1.5兆元。

邁達特：資安需求在AI時代將會更顯重要

邁達特（6112）表示，在AI猛烈發展之餘，資訊安全也將連帶成為關注焦點之一。公司會積極進行整合，提供客戶一站式的完整資安服務，讓客戶在使用AI之餘，也能保證自家資料安全。

去年第4季全球前十大晶圓代工產值季增2.6% 台積電市占70.4%穩居第一

根據TrendForce最新晶圓代工產業研究，2025年第4季先進製程持續受惠於AI server GPU、Google TPU供不應求，加上智慧手機新品驅動手機主晶片投片，出貨表現亮眼。成熟製程部分，server、edge AI的電源管理訂單維持8吋高產能利用率，甚至醞釀漲價，加上12吋產能利用率大致持平，推升該季度全球前十大晶圓代工廠合計產值季增2.6%，為近463億美元。

