快訊

影／台中垃圾車「百輛長龍」塞爆后里 駕駛崩潰：排2小時進不去

花蓮近海規模5.7地震為「獨立事件」 未來3天恐有規模5餘震

聽新聞
0:00 / 0:00

聯電、聯穎光電、HyperLight攜手合作 推動TFLN Chiplet晶圓製造量產

聯合報／ 記者簡永祥／台北報導
聯電、聯穎光電與HyperLight攜手合作，推動TFLN Chiplet平台晶圓製造量產。圖／聯電提供
聯電、聯穎光電與HyperLight攜手合作，推動TFLN Chiplet平台晶圓製造量產。圖／聯電提供

聯電及旗下子公司聯穎光電和HyperLight，今（12）日共同宣布三方展開策略性合作，在6吋及8吋晶圓上量產HyperLight的TFLN（鈮酸鋰薄膜）Chiplet平台。此次合作象徵TFLN光子技術商業化的重要里程碑，將為人工智慧（AI）與雲端基礎設施的大規模布建提供關鍵製造能量。

TFLN Chiplet平台自設計之初即以支援AI基礎設施規模化量產為目標，整合了短距離IMDD（強度調變直接檢測）架構的料中心可插拔模組、長距離同調性數據通訊與電信模組，以及共封裝光學（CPO）等多元應用需求於同一量產架構。HyperLight擔任平台架構設計者，聯電與聯穎則提供支援全球產量與市場導入的晶圓代工製造能量。

HyperLight與聯穎長期合作，成功將TFLN光子技術從實驗室的創新推進至經客戶認證的6吋CMOS晶圓廠量產產線。此次聯電加入，投注其8吋製造能量與專業，進一步擴大產能規模，以支援AI基礎設施的成長需求。

HyperLight執行長張勉表示，「TFLN一直被視為未來光互連最重要的技術之一，但業界一直在等待真正實現大規模製造的路徑。HyperLight TFLN Chiplet平台從設計之初，即以整合IMDD、同調性與共封裝光學需求於單一可製造的基礎之上，為TFLN作為小眾技術的時代畫下句點。透過與聯電及聯穎的合作，共同將TFLN帶入晶圓代工量產，以支援AI基礎設施在全球布建所需的效能、可靠性與成本結構。」

聯電資深副總經理洪圭鈞表示，「為實現1.6T及更高頻寬，TFLN正成為新一代資料中心傳輸所需頻寬的關鍵材料。聯電很高興能成為關鍵的8吋製造合作夥伴，協助將HyperLight可擴展平台推向大規模市場。這次合作為產業樹立新的標竿，並讓團隊在AI、雲端與網路基礎設施快速成長的趨勢下，具備領先TFLN量產的優勢。」

聯穎董事長賴明哲表示，「近年來聯穎與HyperLight緊密合作，將TFLN從一項具潛力的材料創新，轉化為可在CMOS晶圓代工環境中量產、並已通過驗證、可供客戶採用的製造方案。此次合作，象徵著下一個重要里程—在既有成功基礎上，進一步支援下世代光學系統所需的量產能力與市場布局。我們很榮幸能持續推動TFLN光子技術的量產與創新。」

TFLN Chiplet平台可帶來關鍵效能提升，包括極高的調變頻寬、CMOS等級的驅動電壓，以及超低光學耗損。對於涵蓋各種互連距離的AI網絡而言，TFLN能有效降低雷射功耗，並支援CMOS直接驅動電壓，持續提升通道速度同時降低整體功耗。

HyperLight的平台將多元客戶需求整合為標準化、可量產的架構，簡化生態系統複雜度、降低製造風險，並加速TFLN光子技術在全球快速且具成本競爭力的導入。

平台 晶圓代工 基礎設施

延伸閱讀

Lightmatter發表業界首款用於CPO先進封裝與量產的可拆式光纖陣列模組

緯穎攜手Ayar Labs 打造光學互連機櫃級AI系統

聯電打入輝達光通訊鏈

多路出擊 擴大動能

相關新聞

Meta 移除全球1.59億則詐騙廣告、推出三大社交平台識詐預警工具

Meta因應詐騙技術不斷升級，持續加強打詐措施，在Facebook與 Messenger推出全新安全工具，協助用戶謹慎識詐。Meta擴大應用AI技術打造自動化識詐工具，幫助大眾抵禦假冒名人或品牌的詐騙。面對在東南亞、非洲等地的跨國詐騙集團，Meta與各地政府及執法機關合作聯合強化防線，近期在跨國調查下，停用超過15萬個與詐騙中心網絡有關的帳號；2025年Meta移除1.59億則違反政策的詐騙廣告，下架了1,090萬個與犯罪詐騙中心有關的Facebook和 Instagram 帳號。

萬潤擬於國內新設一家投資公司 同時增資美國子公司

設備商萬潤（6187）12日公告，為配合本公司中長期營運發展及投資布局需要，擬於國內新設一家投資公司、鉑潤投資股份有限公司，同時擬增資子公司All Ring Tech USA LLC。

奇鋐沈慶行2原因看壞「微通道蓋板」MCL 散熱 不憂水冷板將被取代

AI伺服器今年技術架構變化多，高階液冷技術「微通道蓋板MCL」與「微通道液冷板MCCP」兩技術競爭激烈，其中MCL若勝出成次世代主要散熱方案，將取代水冷板，散熱龍頭奇鋐（3017）科技董事長沈慶行直言「我認為客戶不會用！」因MCL有金屬邊角易阻塞及晶片翹曲問題兩大隱患，目前奇鋐有20多項顛覆技術研究中，但MCL不在產品藍圖中。

AI救了PCB全村 張元銘：台灣PCB產值今年拚破1.5兆元

PCB廠商燿華（2367）董事長、台灣電路板協會（TPCA）理事長張元銘12日出席TPCA第12屆第2次會員大會暨標竿論壇時表示，去年AI產業發展非常快速，帶動整體PCB產業明顯受惠於AI轉型，直言「對PCB產業來講，AI可是救了全村」。他指出，台灣PCB產業去年交出亮眼成績，今年在AI伺服器、低軌衛星與終端AI裝置等多股動能推升下，整體產業鏈仍可望維持雙位數成長，全年產值有機會突破1.5兆元。

邁達特：資安需求在AI時代將會更顯重要

邁達特（6112）表示，在AI猛烈發展之餘，資訊安全也將連帶成為關注焦點之一。公司會積極進行整合，提供客戶一站式的完整資安服務，讓客戶在使用AI之餘，也能保證自家資料安全。

去年第4季全球前十大晶圓代工產值季增2.6% 台積電市占70.4%穩居第一

根據TrendForce最新晶圓代工產業研究，2025年第4季先進製程持續受惠於AI server GPU、Google TPU供不應求，加上智慧手機新品驅動手機主晶片投片，出貨表現亮眼。成熟製程部分，server、edge AI的電源管理訂單維持8吋高產能利用率，甚至醞釀漲價，加上12吋產能利用率大致持平，推升該季度全球前十大晶圓代工廠合計產值季增2.6%，為近463億美元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。