群創：FOPLP封裝單月出貨年增10倍 南科廠出售續評估
群創近日股價及成交量表現火熱，董事長洪進揚今天在法說會上表示，扇出型面板級封裝（FOPLP）現階段單月出貨量達去年10倍，出貨熱度將延續到下半年，目前僅群創量產，不想擴充太快，避免重蹈面板業快速擴充下殺價競爭窘境。
董事長洪進揚也表示不評論股價，但可見群創轉型受到肯定。
市場傳出群創受惠扇出型面板級封裝自去年出貨給低軌衛星大廠SpaceX後，再傳出接獲輝達（NVIDIA）、Google的AI應用的光通訊大單。群創股票繼昨天爆出112.8萬張大量後，今天盤中觸及漲停板33.3元，再爆出成交168.59萬張大量。
群創今天舉行法說會，洪進揚指出，扇出型面板級封裝產品現階段月出貨量4000多萬顆，較去年的400多萬顆成長10倍；主要鎖定先放晶片再布線（chipfirst）技術，除去年已出貨的客戶外，也有新客戶。
不過，chip first技術僅象徵群創已成功進入市場；真正要賺錢還需重布線（redistribution layer，RDL）技術，以及導通孔玻璃晶圓（Through Glass Via；TGV）技術，這兩項產品希望能快速取得客戶認證，進一步量產，他只說扇出型面板級封裝產品都有掌握，也積極爭取有實力的客戶。
說到今年面板業景氣，洪進揚認為，電視、液晶顯示器面板受記憶體缺貨影響較小，畢竟只占成本的個位數，所以電視、液晶顯示器面板看好一點，整體市長成長可期，不過筆電、手機的記憶體成本占10至15%以上，因此，這兩類產品相對較保守。
對於南科2、5廠出售案，洪進揚解釋，雖然規劃出售這兩個廠，但目前都還在運作，在整體面板市場供過於求的情況下，群創不必做到面板產業每一個市場，將留下最適合自身使用的產線即可。
對於群創子公司CarUX併購日商Pioneer營收貢獻，他說，因Pioneer去年12月才併進來，今年貢獻度可望是完整的一年。
群創說明，2025年受惠於持續輕資產及優化產品組合並提升高毛利業務貢獻，2025年全年營收年成長4.7%。在獲利表現方面，2025年營業淨損較前一年大幅改善，且連兩年維持正獲利。總股東報酬率（TSR）持續領先同業。
在股利政策方面，群創董事會決議於股東會提報每股配發現金股利1元，其中包含以盈餘分配每股0.5元，以及以資本公積發放每股0.5元。
