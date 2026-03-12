集邦：AI 撐住晶圓代工景氣 2025年第4季前十大業者產值季增2.6%

快訊

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導

研調機構集邦12日指出，受惠AI伺服器GPU、Google TPU需求續強，加上智慧手機新品帶動主晶片投片，2025年第4季全球前十大晶圓代工廠合計產值約463億美元，季增2.6%。其中，台積電（2330）穩居龍頭，三星晶圓代工市占率小幅上揚，Tower則在矽光子等利基應用帶動下，排名推進至第七。

集邦表示，去年第4季先進製程仍是主要成長動能，3奈米等高階製程受AI與旗艦手機晶片拉貨支撐，成熟製程方面則有伺服器與邊緣AI相關電源管理IC訂單撐盤，讓8吋廠維持高稼動率，12吋產能利用率也大致穩住，進一步支撐整體產值續增。

若以全年來看，2025年前十大晶圓代工業者合計產值約1,695億美元，年增26.3%，改寫新高。台積電去年第4季雖然晶圓出貨量略減，但受惠iPhone 17相關手機應用處理器出貨推升3奈米占比，帶動平均售價上揚，單季營收增至337億美元，市占率達70.4%，續居全球第一。

三星晶圓代工則因2奈米新品開始貢獻營收，加上HBM4所需logic die投產，抵銷部分產能利用率下滑壓力，單季營收季增6.7%至近34億美元，市占率由6.8%升至7.1%，不僅守住第二，也正式轉虧為盈。中芯國際則在中國本土化需求支撐下，第4季營收續增至近24.9億美元，聯電（2303）則受8吋與12吋客戶訂單穩定支撐，營收小增至約20億美元，維持第四名。

值得注意的是，Tower受惠矽光子、矽鍺等伺服器相關特殊製程應用出貨穩健，去年第4季營收季增11.1%至4.4億美元，排名上升至第七名，超越世界先進與晶合集成。至於世界先進（5347）則因DDIC需求轉弱，加上PMIC客戶跨廠驗證影響出貨，單季營收小幅下滑至4.06億美元，退居第八；力積電（6770）則受記憶體代工需求與報價提升帶動，單季營收季增2%，排名第十。

展望2026年，集邦認為，上半年部分消費性產品提前備貨，有助維持一定產能利用率，但全年仍須留意記憶體價格走高對終端需求的壓力，若主流產品出貨受抑，下半年訂單能見度與產能利用率仍存在變數。

AI救了PCB全村 張元銘：台灣PCB產值今年拚破1.5兆元

PCB廠商燿華（2367）董事長、台灣電路板協會（TPCA）理事長張元銘12日出席TPCA第12屆第2次會員大會暨標竿論壇時表示，去年AI產業發展非常快速，帶動整體PCB產業明顯受惠於AI轉型，直言「對PCB產業來講，AI可是救了全村」。他指出，台灣PCB產業去年交出亮眼成績，今年在AI伺服器、低軌衛星與終端AI裝置等多股動能推升下，整體產業鏈仍可望維持雙位數成長，全年產值有機會突破1.5兆元。

邁達特：資安需求在AI時代將會更顯重要

邁達特（6112）表示，在AI猛烈發展之餘，資訊安全也將連帶成為關注焦點之一。公司會積極進行整合，提供客戶一站式的完整資安服務，讓客戶在使用AI之餘，也能保證自家資料安全。

去年第4季全球前十大晶圓代工產值季增2.6% 台積電市占70.4%穩居第一

根據TrendForce最新晶圓代工產業研究，2025年第4季先進製程持續受惠於AI server GPU、Google TPU供不應求，加上智慧手機新品驅動手機主晶片投片，出貨表現亮眼。成熟製程部分，server、edge AI的電源管理訂單維持8吋高產能利用率，甚至醞釀漲價，加上12吋產能利用率大致持平，推升該季度全球前十大晶圓代工廠合計產值季增2.6%，為近463億美元。

AI太來勁！台積電去年第4季全球市占衝破七成 穩坐龍頭寶座

集邦科技今日發布最新晶圓代工產業研究，台積電受惠先進製程持續受惠於AI 伺服器用繪圖處理器（ GPU）、谷歌的張量處理器（TPU）及特殊應用IC（ASIC），供不應求，全球市占率衝破七成達70.1%，持續坐穩晶圓代工龍頭寶座。

台列301貿易調查名單 臻鼎董座沈慶芳：對台PCB直接影響不明顯

美國啟動301貿易調查，台灣名列其中，臻鼎科技董事長沈慶芳今日主持營運說明會表示，全球PCB（印刷電路板）生產基地目前仍高度集中在亞洲，主要以中國大陸、台灣與南韓為核心，三地合計產能占全球約八至九成，形成高度集中的供應鏈結構，先前美中貿易戰，PCB產業在第一與第二輪關稅清單中並未被納入，因此整體產業受到的直接衝擊相對有限。他研判這次美國重啟301貿易調查，台灣PCB廠的影響也不會明顯。

HyperLight、聯華電子、聯穎光電 共同宣布三方展開策略性合作

HyperLight、聯華電子（2303）以及其旗下子公司聯穎光電於12日共同宣布三方展開策略性合作，在6吋及8吋晶圓上量產HyperLight的TFLN（Thin-Film Lithium Niobate，鈮酸鋰薄膜）Chiplet平台。此次合作象徵TFLN光子技術商業化的重要里程碑，將為AI與雲端基礎設施的大規模布建提供關鍵製造能量。

