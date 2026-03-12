數發部：AI生成影像標示、網路爬蟲 將訂定指引

人工智慧（AI）走入生活，帶來服務便利與產業創新契機，也引發爭議。數發部數位策略司司長蔡壽洤表示，將針對AI生成內容與深偽影像標示、網路爬蟲議題訂定指引，上半年先與利害關係人溝通，包含專家學者、公協會，預計年底前提出治理理念或初步架構。

在AI治理上，蔡壽洤表示，數發部採雙軸並進，首先訂定AI風險分類框架，協助各部會盤點AI應用情境、識別、評估與應對風險，框架草案會在3月底送行政院審查，並優先與民生相關部會討論，目前已與勞動部、金管會、衛福部及教育部交流。

蔡壽洤指出，AI風險分類框架是一套方法論，讓各部會針對所管轄的應用情境，檢視AI應用是否存有相關風險，並審視既有法規是否需要調整，如修法或立新法。

其次是聚焦關鍵議題，蔡壽洤表示，AI基本法定錨AI發展7大原則，應遵循永續發展與福祉、人類自主、隱私保護與資料治理、資安與安全、透明與可解釋、公平與不歧視及問責。在此原則下，數發部將優先因應「對社會影響大、現行法制未明確因應、可實際推動」的議題，目前已鎖定AI生成內容與深偽影像標示、網路爬蟲，預計各自訂定指引。

在AI生成內容與深偽影像標示方面，蔡壽洤說，希望提高內容來源透明與可辨識性，降低深偽影音對公共信任與社會安全的風險，如鼓勵平台與業者導入必要標示或來源透明措施，建立可理解、可操作的實務作法，提升民眾知情與辨識能力。

他表示，推動過程將注重與社會各界溝通說明，包括邀集AI生態系中開發者及部署者、媒體、平台、創作者、公民團體等，響應實作標記措施，也盼公眾理解標記意義，降低誤解與對立。

在網路爬蟲方面，蔡壽洤指出，AI訓練與服務常需大量資料，自動化存取與爬取已成為常見的資料取得方式；在AI訓練與資料利用情境下，合理使用等法律判準與可遵循的實務界線仍存在爭議，易造成內容方與AI研發利用方之間的衝突與不確定性，因此有必要嘗試建立秩序方向。

他說明，數發部會蒐集國際主要法制趨勢與治理作法，作為政策參考，同時重視利害關係人溝通，以協助達到資料利用與權利保護平衡。

蔡壽洤強調，初期AI治理會循序漸進推動，上半年先邀請利害關係人溝通，包含專家學者、公協會等，也將邀請Meta、Google、OpenAI等業者參與討論，目標在年底前提出治理理念或初步架構。