簡志誠：中華電今年營收獲利續拚成長 擴張集團艦隊

中華電信董事長簡志誠今天表示，去年面臨同業合併、寬頻競爭與電價上漲等挑戰，仍達成營收與獲利雙成長且雙雙超標。今年維持「穩穩向前」方針，追求營收與獲利持續成長，同時維持網路韌性與客戶信任穩定，也將擴張集團艦隊，推動更多子公司上市櫃。

簡志誠今天率領高階主管出席中華電信新春媒體聚會，以「智慧韌性贏信賴，AI乘光展未來」為主題，回顧2025年營運並提出2026年展望。

他表示，2025年中華電信集團營收達到新台幣2361億元，創歷史新高，每股盈餘（EPS）攀升至近8年來最佳的4.99元，股利也將發放5.2元，為近10年新高。此外，公司市值也在2025年3月成功站穩兆元大關。

在影視服務方面，Hami Video去年營收年增雙位數。在企業客戶市場中，包含企業專網、衛星通訊、IDC雲端以及資安服務，皆繳出亮眼的營收成績。

簡志誠表示，隨著中華資安與資拓宏宇於去年順利掛牌上市，中華電信轉投資上市櫃公司增至6家，總市值達1568億元。今年將強化母子公司協作，推動新興人工智慧（AI）、文創內容、海外市場等策略性投資，並推動更多子公司例如立鼎上市櫃，並預計分拆智慧影像團隊。

展望2026年，簡志誠說，中華電信在AI Everywhere的核心理念下，將透過「精技術、實服務、智永續」3大發展方向持續創造營運高峰。

在精實技術方面，中華電信預計2026年啟用Astranis主權高軌衛星服務，以及台馬、台澎、澎金共3條國內海纜，並新增投資AUG East、E2A等國際海纜。

中華電信全面啟動Pre-6G戰略布局，2026年將推動5G SA獨立組網計畫，選擇具代表性的指標場域建置5G SA示範場域，建構邁向6G的前置基礎，為2030年銜接6G做好準備。

在落實服務方面，中華電信迎向「體育黃金年」，將轉播WBC棒球經典賽、FIFA世界盃及亞運，並加碼投資台灣影視深耕「台流」。企客市場聚焦IDC雲端、資安、Pre-6G智慧應用，積極爭取主權AI、雲地混合、邊緣AI、後量子密碼、數位簽章、智慧聯網、大數據與衛星等商機。

在永續經營方面，中華電信落實科技減碳、生物多樣性與採購再生能源，並運用智慧科技進行瀕危動物與植物保育。同時積極優化資產結構，例如新完工的南港匯智大樓以全光化建築與智慧化管理，已開始招租。