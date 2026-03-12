簡志誠：中華電今年營收獲利續拚成長 擴張集團艦隊

快訊

中央社／ 台北12日電

中華電信董事長簡志誠今天表示，去年面臨同業合併、寬頻競爭與電價上漲等挑戰，仍達成營收與獲利雙成長且雙雙超標。今年維持「穩穩向前」方針，追求營收與獲利持續成長，同時維持網路韌性與客戶信任穩定，也將擴張集團艦隊，推動更多子公司上市櫃。

簡志誠今天率領高階主管出席中華電信新春媒體聚會，以「智慧韌性贏信賴，AI乘光展未來」為主題，回顧2025年營運並提出2026年展望。

他表示，2025年中華電信集團營收達到新台幣2361億元，創歷史新高，每股盈餘（EPS）攀升至近8年來最佳的4.99元，股利也將發放5.2元，為近10年新高。此外，公司市值也在2025年3月成功站穩兆元大關。

在影視服務方面，Hami Video去年營收年增雙位數。在企業客戶市場中，包含企業專網、衛星通訊、IDC雲端以及資安服務，皆繳出亮眼的營收成績。

簡志誠表示，隨著中華資安與資拓宏宇於去年順利掛牌上市，中華電信轉投資上市櫃公司增至6家，總市值達1568億元。今年將強化母子公司協作，推動新興人工智慧（AI）、文創內容、海外市場等策略性投資，並推動更多子公司例如立鼎上市櫃，並預計分拆智慧影像團隊。

展望2026年，簡志誠說，中華電信在AI Everywhere的核心理念下，將透過「精技術、實服務、智永續」3大發展方向持續創造營運高峰。

在精實技術方面，中華電信預計2026年啟用Astranis主權高軌衛星服務，以及台馬、台澎、澎金共3條國內海纜，並新增投資AUG East、E2A等國際海纜。

中華電信全面啟動Pre-6G戰略布局，2026年將推動5G SA獨立組網計畫，選擇具代表性的指標場域建置5G SA示範場域，建構邁向6G的前置基礎，為2030年銜接6G做好準備。

在落實服務方面，中華電信迎向「體育黃金年」，將轉播WBC棒球經典賽、FIFA世界盃及亞運，並加碼投資台灣影視深耕「台流」。企客市場聚焦IDC雲端、資安、Pre-6G智慧應用，積極爭取主權AI、雲地混合、邊緣AI、後量子密碼、數位簽章、智慧聯網、大數據與衛星等商機。

在永續經營方面，中華電信落實科技減碳、生物多樣性與採購再生能源，並運用智慧科技進行瀕危動物與植物保育。同時積極優化資產結構，例如新完工的南港匯智大樓以全光化建築與智慧化管理，已開始招租。

營收 EPS 衛星通訊

相關新聞

AI太來勁！台積電去年第4季全球市占衝破七成 穩坐龍頭寶座

集邦科技今日發布最新晶圓代工產業研究，台積電受惠先進製程持續受惠於AI 伺服器用繪圖處理器（ GPU）、谷歌的張量處理器（TPU）及特殊應用IC（ASIC），供不應求，全球市占率衝破七成達70.1%，持續坐穩晶圓代工龍頭寶座。

AI救了PCB全村 張元銘：台灣PCB產值今年拚破1.5兆元

PCB廠商燿華（2367）董事長、台灣電路板協會（TPCA）理事長張元銘12日出席TPCA第12屆第2次會員大會暨標竿論壇時表示，去年AI產業發展非常快速，帶動整體PCB產業明顯受惠於AI轉型，直言「對PCB產業來講，AI可是救了全村」。他指出，台灣PCB產業去年交出亮眼成績，今年在AI伺服器、低軌衛星與終端AI裝置等多股動能推升下，整體產業鏈仍可望維持雙位數成長，全年產值有機會突破1.5兆元。

邁達特：資安需求在AI時代將會更顯重要

邁達特（6112）表示，在AI猛烈發展之餘，資訊安全也將連帶成為關注焦點之一。公司會積極進行整合，提供客戶一站式的完整資安服務，讓客戶在使用AI之餘，也能保證自家資料安全。

去年第4季全球前十大晶圓代工產值季增2.6% 台積電市占70.4%穩居第一

根據TrendForce最新晶圓代工產業研究，2025年第4季先進製程持續受惠於AI server GPU、Google TPU供不應求，加上智慧手機新品驅動手機主晶片投片，出貨表現亮眼。成熟製程部分，server、edge AI的電源管理訂單維持8吋高產能利用率，甚至醞釀漲價，加上12吋產能利用率大致持平，推升該季度全球前十大晶圓代工廠合計產值季增2.6%，為近463億美元。

台列301貿易調查名單 臻鼎董座沈慶芳：對台PCB直接影響不明顯

美國啟動301貿易調查，台灣名列其中，臻鼎科技董事長沈慶芳今日主持營運說明會表示，全球PCB（印刷電路板）生產基地目前仍高度集中在亞洲，主要以中國大陸、台灣與南韓為核心，三地合計產能占全球約八至九成，形成高度集中的供應鏈結構，先前美中貿易戰，PCB產業在第一與第二輪關稅清單中並未被納入，因此整體產業受到的直接衝擊相對有限。他研判這次美國重啟301貿易調查，台灣PCB廠的影響也不會明顯。

HyperLight、聯華電子、聯穎光電 共同宣布三方展開策略性合作

HyperLight、聯華電子（2303）以及其旗下子公司聯穎光電於12日共同宣布三方展開策略性合作，在6吋及8吋晶圓上量產HyperLight的TFLN（Thin-Film Lithium Niobate，鈮酸鋰薄膜）Chiplet平台。此次合作象徵TFLN光子技術商業化的重要里程碑，將為AI與雲端基礎設施的大規模布建提供關鍵製造能量。

