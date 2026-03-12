仁寶啟動2026校園徵才活動 舉辦十場實體博覽會

美國啟動301貿易調查，台灣名列其中，臻鼎科技董事長沈慶芳今日主持營運說明會表示，全球PCB（印刷電路板）生產基地目前仍高度集中在亞洲，主要以中國大陸、台灣與南韓為核心，三地合計產能占全球約八至九成，形成高度集中的供應鏈結構，先前美中貿易戰，PCB產業在第一與第二輪關稅清單中並未被納入，因此整體產業受到的直接衝擊相對有限。他研判這次美國重啟301貿易調查，台灣PCB廠的影響也不會明顯。

2026-03-12 15:25