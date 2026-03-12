快訊

仁寶啟動2026校園徵才活動 舉辦十場實體博覽會

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

仁寶（2324）宣布啟動2026年春季校園徵才計畫，以「From Vision to Reality」為年度主軸，並以「無界成長，未來無限」作為人才發展核心理念，聚焦AI伺服器技術發展與海外營運布局，積極招募具創新思維與全球視野的新世代人才。

隨著人工智慧應用快速發展，企業競爭力從概念創新走向實際落地。作為全球領先的電腦ODM合作夥伴，仁寶近年積極投入AI伺服器與高效能運算平台發展，強化在資料中心基礎建設領域的設計整合與系統工程能力，為全球客戶提供具規模化與高度客製化的解決方案。同時，公司持續深化海外布局，強化亞洲、美洲等地研發、生產與技術服務據點，建立更具韌性的全球供應鏈體系。

仁寶表示，今年春季校園徵才活動將以10場實體博覽會與9場企業說明會為主要形式，3月7日率先於臺大校園徵才博覽會登場，後續亦將巡迴清華大學、陽明交通大學、成功大學、中山大學、中正大學、臺北科技大學、臺灣科技大學等多所重點院校。

仁寶指出，活動現場除了提供職涯諮詢與公司介紹外，也安排與研發團隊的交流機會，讓新世代人才深入了解仁寶在 AI伺服器、智慧裝置、車用電子與新世代運算平台等領域的前瞻技術發展。

校園 伺服器 基礎建設

