英業達前進GTC大會 展示Vera Rubin伺服器新方案

英業達（2356）宣布，將以金牌贊助商參加本次輝達（NVIDIA）GTC大會。英業達表示，隨著AI產業進入前所未有的加速發展階段，公司將推出一系列全面的新一代基礎設施產品組合，以可擴展的高效能運算幫助客戶保持競爭優勢。

為了滿足現代資料中心不斷變化的需求，英業達將展示一系列豐富的AI伺服器，客戶可根據自身特定的運作需求靈活選擇風冷或液冷技術，其中最引人注目的是機架級解決方案「Artemis III」。

Artemis III以輝達Vera Rubin NVL72系統打造，採用全液冷設計，整合72個Rubin GPU和36個Vera CPU，可為包括智能體AI系統和AI工廠即時視訊生成在內的最苛刻工作負載提供卓越性能。

此次展示還包括一系列適用於不同部署環境的多功能AI伺服器，例如採用NVIDIA HGX B300平台的10U風冷P9000G7伺服器和5U液冷P5800G7伺服器，以及採用最新HGX Rubin NVL8平台和先進液冷技術的全新P588075758。

與這些伺服器相輔相成的是P4200G7和全新的P6000G7，這兩款伺服器皆基於MGX平台，並配備輝達RTX PRO 6000 Blackwell伺服器版GPU，分別採用4U風冷和6U液冷機箱，提供最佳化的效能。

為了將此高效能架構擴展到工業邊緣，英業達也首次推出了Edge IGX Thor 2U伺服器，這是首款基於NVIDIA IGX Thor的標準機架式系統。此2U平台整合了NVIDIA IGX Thor T7000板卡套件、可選的NVIDIA RTX PRO Blackwell GPU和ConnectX-7網絡，可提供企業級實體AI效能，以及滿足嚴苛邊緣工作負載所需的連接性和控制能力。