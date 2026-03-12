快訊

英業達前進GTC大會 展示Vera Rubin伺服器新方案

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

英業達（2356）宣布，將以金牌贊助商參加本次輝達（NVIDIA）GTC大會。英業達表示，隨著AI產業進入前所未有的加速發展階段，公司將推出一系列全面的新一代基礎設施產品組合，以可擴展的高效能運算幫助客戶保持競爭優勢。

為了滿足現代資料中心不斷變化的需求，英業達將展示一系列豐富的AI伺服器，客戶可根據自身特定的運作需求靈活選擇風冷或液冷技術，其中最引人注目的是機架級解決方案「Artemis III」。

Artemis III以輝達Vera Rubin NVL72系統打造，採用全液冷設計，整合72個Rubin GPU和36個Vera CPU，可為包括智能體AI系統和AI工廠即時視訊生成在內的最苛刻工作負載提供卓越性能。

此次展示還包括一系列適用於不同部署環境的多功能AI伺服器，例如採用NVIDIA HGX B300平台的10U風冷P9000G7伺服器和5U液冷P5800G7伺服器，以及採用最新HGX Rubin NVL8平台和先進液冷技術的全新P588075758。

與這些伺服器相輔相成的是P4200G7和全新的P6000G7，這兩款伺服器皆基於MGX平台，並配備輝達RTX PRO 6000 Blackwell伺服器版GPU，分別採用4U風冷和6U液冷機箱，提供最佳化的效能。

為了將此高效能架構擴展到工業邊緣，英業達也首次推出了Edge IGX Thor 2U伺服器，這是首款基於NVIDIA IGX Thor的標準機架式系統。此2U平台整合了NVIDIA IGX Thor T7000板卡套件、可選的NVIDIA RTX PRO Blackwell GPU和ConnectX-7網絡，可提供企業級實體AI效能，以及滿足嚴苛邊緣工作負載所需的連接性和控制能力。

輝達 基礎設施 英業達

相關新聞

AI太來勁！台積電去年第4季全球市占衝破七成 穩坐龍頭寶座

集邦科技今日發布最新晶圓代工產業研究，台積電受惠先進製程持續受惠於AI 伺服器用繪圖處理器（ GPU）、谷歌的張量處理器（TPU）及特殊應用IC（ASIC），供不應求，全球市占率衝破七成達70.1%，持續坐穩晶圓代工龍頭寶座。

AI救了PCB全村 張元銘：台灣PCB產值今年拚破1.5兆元

PCB廠商燿華（2367）董事長、台灣電路板協會（TPCA）理事長張元銘12日出席TPCA第12屆第2次會員大會暨標竿論壇時表示，去年AI產業發展非常快速，帶動整體PCB產業明顯受惠於AI轉型，直言「對PCB產業來講，AI可是救了全村」。他指出，台灣PCB產業去年交出亮眼成績，今年在AI伺服器、低軌衛星與終端AI裝置等多股動能推升下，整體產業鏈仍可望維持雙位數成長，全年產值有機會突破1.5兆元。

邁達特：資安需求在AI時代將會更顯重要

邁達特（6112）表示，在AI猛烈發展之餘，資訊安全也將連帶成為關注焦點之一。公司會積極進行整合，提供客戶一站式的完整資安服務，讓客戶在使用AI之餘，也能保證自家資料安全。

去年第4季全球前十大晶圓代工產值季增2.6% 台積電市占70.4%穩居第一

根據TrendForce最新晶圓代工產業研究，2025年第4季先進製程持續受惠於AI server GPU、Google TPU供不應求，加上智慧手機新品驅動手機主晶片投片，出貨表現亮眼。成熟製程部分，server、edge AI的電源管理訂單維持8吋高產能利用率，甚至醞釀漲價，加上12吋產能利用率大致持平，推升該季度全球前十大晶圓代工廠合計產值季增2.6%，為近463億美元。

台列301貿易調查名單 臻鼎董座沈慶芳：對台PCB直接影響不明顯

美國啟動301貿易調查，台灣名列其中，臻鼎科技董事長沈慶芳今日主持營運說明會表示，全球PCB（印刷電路板）生產基地目前仍高度集中在亞洲，主要以中國大陸、台灣與南韓為核心，三地合計產能占全球約八至九成，形成高度集中的供應鏈結構，先前美中貿易戰，PCB產業在第一與第二輪關稅清單中並未被納入，因此整體產業受到的直接衝擊相對有限。他研判這次美國重啟301貿易調查，台灣PCB廠的影響也不會明顯。

HyperLight、聯華電子、聯穎光電 共同宣布三方展開策略性合作

HyperLight、聯華電子（2303）以及其旗下子公司聯穎光電於12日共同宣布三方展開策略性合作，在6吋及8吋晶圓上量產HyperLight的TFLN（Thin-Film Lithium Niobate，鈮酸鋰薄膜）Chiplet平台。此次合作象徵TFLN光子技術商業化的重要里程碑，將為AI與雲端基礎設施的大規模布建提供關鍵製造能量。

