東元看好AI資料中心業績 攻鴻海全球廠務商機

電機大廠東元董事長利明献今天表示，今年集團營運可大幅成長，主要受惠能源和人工智慧資料中心（AIDC）業績，爭取大型資料中心建造者供應鏈名單。他也表示，東元在鴻海集團全球廠務擴建節能改造，將扮演重要角色。

利明献指出，東元在鴻海集團全球資料中心投資營運，會是重要夥伴，東元將與鴻海一起參加輝達（NVIDIA）下週在美國舉辦的GTC技術大會，展示AI資料中心模組化方案。在AI資料中心布局，利明献透露，東元在台灣以及馬來西亞和泰國等東南亞市場，以及其他亞洲市場的各項專案，持續進行中。

東元下午舉行法人說明會，展望今年營運，利明献表示，今年集團營運可大幅成長，除了市場開拓和產品研發，能源事業和AI資料中心等是成長動能，預計第1季開始成長，第2季開始幅度更明顯，今年毛利率會較2025年回升。

在AI資料中心，東元預期，今年相關營收將倍數成長，占電力能源事業群營收比重，將由2025年的高個位數百分比，大幅提升至超過3成。在AI模組化資料中心，東元提出具延展性的設計方案。

東元預期，今年AI資料中心產品銷售規模將明顯提升，工程營收比重將降至7成，有助毛利率表現，匯流排（Busway）受惠資料中心建設需求，預估今年相關營收成長超過5成。

在美國市場，東元評估，電氣化解決方案取單可倍數成長，高壓馬達接單可成長2成，在中國大陸，廠務節改方案訂單可倍數成長，高效率節能馬達取單可成長3成，在東南亞AI資料中心工程取單估倍數成長，在台灣廠務節改方案訂單可成長7成，高效率節能馬達取單估成長5成。

法人問及價格與成本因素，利明献表示，因應國際原物料價格上漲、以及關稅變數，東元陸續在個別產品漲價幅度約3%至10%區間。

展望第1季營運，東元預期機電系統及電力能源事業營收，均較去年第4季減少，主要是首季季節性因素影響，但可較去年同期增加，空調科技營收估季增和年減，能源系統營收估季增和年增，預估首季整體毛利率季增和年減。

東元去年第4季合併營收新台幣153.35億元，季增5.5%，年增13.4%，主因是智慧能源工程收入增加，去年第4季毛利率23.3%，季減1.1個百分點，年減2個百分點，主要是智慧能源營收占比提高，以及調整家電產品結構。

東元去年第4季每股基本純益0.44元，較去年第3季0.75元和去年同期EPS 0.56元減少，主要是營業利益下滑。

東元去年歸屬母公司業主獲利52.42億元，累計每股基本純益2.42元，低於2024年EPS 2.73元，主要是營業利益減少。

去年機電系統占東元整體業績比重約49.8%，智慧能源占比年增至24%，智慧生活占比約11%。