東元看好AI資料中心業績 攻鴻海全球廠務商機

中央社／ 台北12日電

電機大廠東元董事長利明献今天表示，今年集團營運可大幅成長，主要受惠能源和人工智慧資料中心（AIDC）業績，爭取大型資料中心建造者供應鏈名單。他也表示，東元在鴻海集團全球廠務擴建節能改造，將扮演重要角色。

利明献指出，東元在鴻海集團全球資料中心投資營運，會是重要夥伴，東元將與鴻海一起參加輝達（NVIDIA）下週在美國舉辦的GTC技術大會，展示AI資料中心模組化方案。在AI資料中心布局，利明献透露，東元在台灣以及馬來西亞和泰國等東南亞市場，以及其他亞洲市場的各項專案，持續進行中。

東元下午舉行法人說明會，展望今年營運，利明献表示，今年集團營運可大幅成長，除了市場開拓和產品研發，能源事業和AI資料中心等是成長動能，預計第1季開始成長，第2季開始幅度更明顯，今年毛利率會較2025年回升。

在AI資料中心，東元預期，今年相關營收將倍數成長，占電力能源事業群營收比重，將由2025年的高個位數百分比，大幅提升至超過3成。在AI模組化資料中心，東元提出具延展性的設計方案。

東元預期，今年AI資料中心產品銷售規模將明顯提升，工程營收比重將降至7成，有助毛利率表現，匯流排（Busway）受惠資料中心建設需求，預估今年相關營收成長超過5成。

在美國市場，東元評估，電氣化解決方案取單可倍數成長，高壓馬達接單可成長2成，在中國大陸，廠務節改方案訂單可倍數成長，高效率節能馬達取單可成長3成，在東南亞AI資料中心工程取單估倍數成長，在台灣廠務節改方案訂單可成長7成，高效率節能馬達取單估成長5成。

法人問及價格與成本因素，利明献表示，因應國際原物料價格上漲、以及關稅變數，東元陸續在個別產品漲價幅度約3%至10%區間。

展望第1季營運，東元預期機電系統及電力能源事業營收，均較去年第4季減少，主要是首季季節性因素影響，但可較去年同期增加，空調科技營收估季增和年減，能源系統營收估季增和年增，預估首季整體毛利率季增和年減。

東元去年第4季合併營收新台幣153.35億元，季增5.5%，年增13.4%，主因是智慧能源工程收入增加，去年第4季毛利率23.3%，季減1.1個百分點，年減2個百分點，主要是智慧能源營收占比提高，以及調整家電產品結構。

東元去年第4季每股基本純益0.44元，較去年第3季0.75元和去年同期EPS 0.56元減少，主要是營業利益下滑。

東元去年歸屬母公司業主獲利52.42億元，累計每股基本純益2.42元，低於2024年EPS 2.73元，主要是營業利益減少。

去年機電系統占東元整體業績比重約49.8%，智慧能源占比年增至24%，智慧生活占比約11%。

輝達 營收 鴻海

相關新聞

AI太來勁！台積電去年第4季全球市占衝破七成 穩坐龍頭寶座

集邦科技今日發布最新晶圓代工產業研究，台積電受惠先進製程持續受惠於AI 伺服器用繪圖處理器（ GPU）、谷歌的張量處理器（TPU）及特殊應用IC（ASIC），供不應求，全球市占率衝破七成達70.1%，持續坐穩晶圓代工龍頭寶座。

AI救了PCB全村 張元銘：台灣PCB產值今年拚破1.5兆元

PCB廠商燿華（2367）董事長、台灣電路板協會（TPCA）理事長張元銘12日出席TPCA第12屆第2次會員大會暨標竿論壇時表示，去年AI產業發展非常快速，帶動整體PCB產業明顯受惠於AI轉型，直言「對PCB產業來講，AI可是救了全村」。他指出，台灣PCB產業去年交出亮眼成績，今年在AI伺服器、低軌衛星與終端AI裝置等多股動能推升下，整體產業鏈仍可望維持雙位數成長，全年產值有機會突破1.5兆元。

邁達特：資安需求在AI時代將會更顯重要

邁達特（6112）表示，在AI猛烈發展之餘，資訊安全也將連帶成為關注焦點之一。公司會積極進行整合，提供客戶一站式的完整資安服務，讓客戶在使用AI之餘，也能保證自家資料安全。

去年第4季全球前十大晶圓代工產值季增2.6% 台積電市占70.4%穩居第一

根據TrendForce最新晶圓代工產業研究，2025年第4季先進製程持續受惠於AI server GPU、Google TPU供不應求，加上智慧手機新品驅動手機主晶片投片，出貨表現亮眼。成熟製程部分，server、edge AI的電源管理訂單維持8吋高產能利用率，甚至醞釀漲價，加上12吋產能利用率大致持平，推升該季度全球前十大晶圓代工廠合計產值季增2.6%，為近463億美元。

台列301貿易調查名單 臻鼎董座沈慶芳：對台PCB直接影響不明顯

美國啟動301貿易調查，台灣名列其中，臻鼎科技董事長沈慶芳今日主持營運說明會表示，全球PCB（印刷電路板）生產基地目前仍高度集中在亞洲，主要以中國大陸、台灣與南韓為核心，三地合計產能占全球約八至九成，形成高度集中的供應鏈結構，先前美中貿易戰，PCB產業在第一與第二輪關稅清單中並未被納入，因此整體產業受到的直接衝擊相對有限。他研判這次美國重啟301貿易調查，台灣PCB廠的影響也不會明顯。

HyperLight、聯華電子、聯穎光電 共同宣布三方展開策略性合作

HyperLight、聯華電子（2303）以及其旗下子公司聯穎光電於12日共同宣布三方展開策略性合作，在6吋及8吋晶圓上量產HyperLight的TFLN（Thin-Film Lithium Niobate，鈮酸鋰薄膜）Chiplet平台。此次合作象徵TFLN光子技術商業化的重要里程碑，將為AI與雲端基礎設施的大規模布建提供關鍵製造能量。

