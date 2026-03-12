快訊

科技產業長線仍具投資價值 聯邦投信：聚焦這四領域

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

中東局勢近期未定，引發市場對能源供應與金融市場波動的關注。2月底美國與以色列對伊朗發動軍事打擊並造成伊朗高層傷亡，隨後伊朗展開報復行動，使區域緊張情勢升高。伊朗革命衛隊並警告荷莫茲海峽航運安全風險，導致部分航運通行量下降。由於全球約兩成石油貿易需經由該水道，加上市場憂慮原油供應可能受影響，帶動油價短期上揚。不過，回顧歷史經驗，地緣政治衝突對金融市場多屬短期衝擊，隨著市場逐步消化事件影響，投資焦點通常仍會回到總體經濟與企業獲利表現。

聯邦投信表示，在此背景下台股短線波動可能加大。若衝突時間超出市場預期，或情勢擴大至周邊國家，將可能影響全球風險情緒，並透過油價上升推升通膨壓力，進而影響美國聯準會貨幣政策節奏。此外，2026年以來台股漲勢強勁，加權指數頻創新高，市場成交量與融資餘額同步攀升，短線籌碼面偏熱，一旦出現外部風險事件，市場可能出現獲利了結賣壓。不過與2022年俄烏戰爭爆發時不同，目前全球通膨壓力已較當時緩和，美國聯準會亦處於降息循環，整體流動性環境仍相對友善。中長期台股趨勢仍取決於企業獲利，受惠AI需求與CSP資本支出，台股2026年獲利預估上修，指數若回檔合理水位應視為布局時機。

聯邦投信認為，在全球經濟維持溫和成長與科技升級趨勢延續下，科技產業仍是中長期投資布局的重要主軸。聯邦精選科技基金聚焦AI伺服器關鍵零組件、高速運算晶片、先進封裝與光通訊等核心領域，並涵蓋半導體與記憶體等關鍵供應鏈，掌握科技升級帶來的結構性成長機會。透過主動選股與彈性配置策略，基金在市場震盪環境中仍可兼顧成長潛力與風險控管，作為投資人布局科技產業長期趨勢的重要資產配置選項之一。

相關新聞

AI太來勁！台積電去年第4季全球市占衝破七成 穩坐龍頭寶座

集邦科技今日發布最新晶圓代工產業研究，台積電受惠先進製程持續受惠於AI 伺服器用繪圖處理器（ GPU）、谷歌的張量處理器（TPU）及特殊應用IC（ASIC），供不應求，全球市占率衝破七成達70.1%，持續坐穩晶圓代工龍頭寶座。

AI救了PCB全村 張元銘：台灣PCB產值今年拚破1.5兆元

PCB廠商燿華（2367）董事長、台灣電路板協會（TPCA）理事長張元銘12日出席TPCA第12屆第2次會員大會暨標竿論壇時表示，去年AI產業發展非常快速，帶動整體PCB產業明顯受惠於AI轉型，直言「對PCB產業來講，AI可是救了全村」。他指出，台灣PCB產業去年交出亮眼成績，今年在AI伺服器、低軌衛星與終端AI裝置等多股動能推升下，整體產業鏈仍可望維持雙位數成長，全年產值有機會突破1.5兆元。

邁達特：資安需求在AI時代將會更顯重要

邁達特（6112）表示，在AI猛烈發展之餘，資訊安全也將連帶成為關注焦點之一。公司會積極進行整合，提供客戶一站式的完整資安服務，讓客戶在使用AI之餘，也能保證自家資料安全。

去年第4季全球前十大晶圓代工產值季增2.6% 台積電市占70.4%穩居第一

根據TrendForce最新晶圓代工產業研究，2025年第4季先進製程持續受惠於AI server GPU、Google TPU供不應求，加上智慧手機新品驅動手機主晶片投片，出貨表現亮眼。成熟製程部分，server、edge AI的電源管理訂單維持8吋高產能利用率，甚至醞釀漲價，加上12吋產能利用率大致持平，推升該季度全球前十大晶圓代工廠合計產值季增2.6%，為近463億美元。

台列301貿易調查名單 臻鼎董座沈慶芳：對台PCB直接影響不明顯

美國啟動301貿易調查，台灣名列其中，臻鼎科技董事長沈慶芳今日主持營運說明會表示，全球PCB（印刷電路板）生產基地目前仍高度集中在亞洲，主要以中國大陸、台灣與南韓為核心，三地合計產能占全球約八至九成，形成高度集中的供應鏈結構，先前美中貿易戰，PCB產業在第一與第二輪關稅清單中並未被納入，因此整體產業受到的直接衝擊相對有限。他研判這次美國重啟310貿易調查，台灣PCB廠的影響也不會明顯。

HyperLight、聯華電子、聯穎光電 共同宣布三方展開策略性合作

HyperLight、聯華電子（2303）以及其旗下子公司聯穎光電於12日共同宣布三方展開策略性合作，在6吋及8吋晶圓上量產HyperLight的TFLN（Thin-Film Lithium Niobate，鈮酸鋰薄膜）Chiplet平台。此次合作象徵TFLN光子技術商業化的重要里程碑，將為AI與雲端基礎設施的大規模布建提供關鍵製造能量。

