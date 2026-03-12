聽新聞
英業達登上 NVIDIA GTC 2026舞台 全新AI伺服器設計亮相

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

英業達（2356）12日公告，將擔任金牌贊助商參加NVIDIA GTC 2026。隨著AI產業進入前所未有的加速發展階段，英業達將推出一系列全面的新一代基礎設施產品組合，旨在透過可擴展的高效能運算幫助客戶保持競爭優勢。

為了滿足現代資料中心不斷變化的需求，英業達將展示一系列豐富的AI伺服器，客戶可根據自身特定的運作需求靈活選擇風冷或液冷技術，其中最引人注目的是機架級解決方案「Artemis III」。 Artemis III 基於 NVIDIA Vera Rubin NVL72 系統，採用全液冷設計，整合 72 個 NVIDIA Rubin GPU 和 36 個 NVIDIA Vera CPU，可為包括智能體 AI 系統和 AI 工廠即時視訊生成在內的最苛刻工作負載提供卓越性能。

此次展示還包括一系列適用於不同部署環境的多功能 AI 伺服器，例如採用 NVIDIA HGX B300 平台的 10U 風冷 P9000G7 伺服器和 5U 液冷 P5800G7 伺服器，以及採用最新 NVIDIA HGX Rubin NVL8 平台和先進液冷技術的全新 P588075758。

與這些伺服器相輔相成的是P4200G7和全新的P6000G7，這兩款伺服器皆基於NVIDIA MGX平台，並配備NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell伺服器版GPU，分別採用4U風冷和6U液冷機箱，提供最佳化的效能。

為了將此高效能架構擴展到工業邊緣，英業達也首次推出了Edge IGX Thor 2U伺服器，這是首款基於NVIDIA IGX Thor的標準機架式系統。此2U平台整合了NVIDIA IGX Thor T7000板卡套件、可選的NVIDIA RTX PRO Blackwell GPU和ConnectX-7網絡，可提供企業級實體AI效能，以及滿足嚴苛邊緣工作負載所需的連接性和控制能力。

