快訊

張菲舊愛出事了！金元萱違法遭移送 涉非法經營「偷跑5年」被抓包

喉嚨好像刀割！沒去日本竟染「食人菌」 一家8人感染、8歲兒哭喊痛

三重發生工安意外 建築工人疑自10樓墜地命危送醫

聽新聞
0:00 / 0:00

英業達亮相 NVIDIA GTC 2026 展示機器人創新技術

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

在GTC大會上，英業達（2356）將首次展示其端到端機器人生態系統，開啟了「模擬到實物」（Sim-to-Real）工業自動化的新時代，將先進的AI模擬與實體部署完美結合。該產品組合由多學科交叉能力開發而成，首先包括 iTwin 雙臂機器人，它透過高精度力控軟體和基於 Isaac Sim 的模擬到實測驗證流程，實現了亞 0.05 毫米的精度，從而提高了整合效率並降低了調試風險。

此外，iUGV 自主地面車輛利用 NVIDIA Jetson Orin NX 16G Super 模式和 NVIDIA cuOpt，可在智慧工廠環境中實現即時車隊協調。該產品組合還展示了 iScout 四足機器人，它採用 NVIDIA Isaac Sim、NVIDIA Warp 和基於 ROS 2 的控制框架開發，能夠快速適應各種環境和地形條件，凸顯了英業達在先進仿生系統設計和端到端機器人軟體創新方面的專業實力。

這些機器人創新成果透過英業達車隊管理系統 (iFMS) 進行統一，該系統整合了 NVIDIA Omniverse 和 NVIDIA MGX 伺服器平台，為下一代智慧工廠建立了無縫的閉環自動化框架。在 NVIDIA 的三台電腦框架中，Edge IGX Thor 2U 伺服器作為關鍵執行平台，可與工業機器人協同工作，提供即時 AI 推理和確定性控制，從而為下一代智慧工廠建立可擴展且以安全為中心的基礎架構。

英業達 伺服器 工業機器人

延伸閱讀

宏碁旗下安圖斯揮軍 NVIDIA GTC 2026 揭示多項企業級 AI 應用新解方

新漢揪夥攻機器人 前進 Embedded World 2026

中光電創境於Embedded World 2026推出邊緣AI解決方案

相關新聞

AI太來勁！台積電去年第4季全球市占衝破七成 穩坐龍頭寶座

集邦科技今日發布最新晶圓代工產業研究，台積電受惠先進製程持續受惠於AI 伺服器用繪圖處理器（ GPU）、谷歌的張量處理器（TPU）及特殊應用IC（ASIC），供不應求，全球市占率衝破七成達70.1%，持續坐穩晶圓代工龍頭寶座。

AI救了PCB全村 張元銘：台灣PCB產值今年拚破1.5兆元

PCB廠商燿華（2367）董事長、台灣電路板協會（TPCA）理事長張元銘12日出席TPCA第12屆第2次會員大會暨標竿論壇時表示，去年AI產業發展非常快速，帶動整體PCB產業明顯受惠於AI轉型，直言「對PCB產業來講，AI可是救了全村」。他指出，台灣PCB產業去年交出亮眼成績，今年在AI伺服器、低軌衛星與終端AI裝置等多股動能推升下，整體產業鏈仍可望維持雙位數成長，全年產值有機會突破1.5兆元。

邁達特：資安需求在AI時代將會更顯重要

邁達特（6112）表示，在AI猛烈發展之餘，資訊安全也將連帶成為關注焦點之一。公司會積極進行整合，提供客戶一站式的完整資安服務，讓客戶在使用AI之餘，也能保證自家資料安全。

去年第4季全球前十大晶圓代工產值季增2.6% 台積電市占70.4%穩居第一

根據TrendForce最新晶圓代工產業研究，2025年第4季先進製程持續受惠於AI server GPU、Google TPU供不應求，加上智慧手機新品驅動手機主晶片投片，出貨表現亮眼。成熟製程部分，server、edge AI的電源管理訂單維持8吋高產能利用率，甚至醞釀漲價，加上12吋產能利用率大致持平，推升該季度全球前十大晶圓代工廠合計產值季增2.6%，為近463億美元。

台列301貿易調查名單 臻鼎董座沈慶芳：對台PCB直接影響不明顯

美國啟動301貿易調查，台灣名列其中，臻鼎科技董事長沈慶芳今日主持營運說明會表示，全球PCB（印刷電路板）生產基地目前仍高度集中在亞洲，主要以中國大陸、台灣與南韓為核心，三地合計產能占全球約八至九成，形成高度集中的供應鏈結構，先前美中貿易戰，PCB產業在第一與第二輪關稅清單中並未被納入，因此整體產業受到的直接衝擊相對有限。他研判這次美國重啟310貿易調查，台灣PCB廠的影響也不會明顯。

HyperLight、聯華電子、聯穎光電 共同宣布三方展開策略性合作

HyperLight、聯華電子（2303）以及其旗下子公司聯穎光電於12日共同宣布三方展開策略性合作，在6吋及8吋晶圓上量產HyperLight的TFLN（Thin-Film Lithium Niobate，鈮酸鋰薄膜）Chiplet平台。此次合作象徵TFLN光子技術商業化的重要里程碑，將為AI與雲端基礎設施的大規模布建提供關鍵製造能量。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。