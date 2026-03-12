聽新聞
0:00 / 0:00
英業達亮相 NVIDIA GTC 2026 展示機器人創新技術
在GTC大會上，英業達（2356）將首次展示其端到端機器人生態系統，開啟了「模擬到實物」（Sim-to-Real）工業自動化的新時代，將先進的AI模擬與實體部署完美結合。該產品組合由多學科交叉能力開發而成，首先包括 iTwin 雙臂機器人，它透過高精度力控軟體和基於 Isaac Sim 的模擬到實測驗證流程，實現了亞 0.05 毫米的精度，從而提高了整合效率並降低了調試風險。
此外，iUGV 自主地面車輛利用 NVIDIA Jetson Orin NX 16G Super 模式和 NVIDIA cuOpt，可在智慧工廠環境中實現即時車隊協調。該產品組合還展示了 iScout 四足機器人，它採用 NVIDIA Isaac Sim、NVIDIA Warp 和基於 ROS 2 的控制框架開發，能夠快速適應各種環境和地形條件，凸顯了英業達在先進仿生系統設計和端到端機器人軟體創新方面的專業實力。
這些機器人創新成果透過英業達車隊管理系統 (iFMS) 進行統一，該系統整合了 NVIDIA Omniverse 和 NVIDIA MGX 伺服器平台，為下一代智慧工廠建立了無縫的閉環自動化框架。在 NVIDIA 的三台電腦框架中，Edge IGX Thor 2U 伺服器作為關鍵執行平台，可與工業機器人協同工作，提供即時 AI 推理和確定性控制，從而為下一代智慧工廠建立可擴展且以安全為中心的基礎架構。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 Pixel 10a開箱親民價！平面鏡頭 實測拍照、AI生圖順手、還能用AirDrop
📢 蘋果「超強新品」MacBook Neo來了！平價筆電免2萬 4色搶美又輕巧
📢 蘋果最新舊換新Trade in價格出爐！iPhone 16更值錢 13款手機跌價
📢 蘋果iPhone 17e與iPhone 17差在哪？1表全解析 補足MagSafe
📢 LINE免費貼圖！初音未來超可愛、這款「狗沒拿賽」諧音哏滿滿
📢 M4 iPad Air和M3差在哪裡？一圖了解高CP值 果粉在意「萬年60Hz」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。