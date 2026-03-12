英業達亮相 NVIDIA GTC 2026 展示機器人創新技術

在GTC大會上，英業達（2356）將首次展示其端到端機器人生態系統，開啟了「模擬到實物」（Sim-to-Real）工業自動化的新時代，將先進的AI模擬與實體部署完美結合。該產品組合由多學科交叉能力開發而成，首先包括 iTwin 雙臂機器人，它透過高精度力控軟體和基於 Isaac Sim 的模擬到實測驗證流程，實現了亞 0.05 毫米的精度，從而提高了整合效率並降低了調試風險。

此外，iUGV 自主地面車輛利用 NVIDIA Jetson Orin NX 16G Super 模式和 NVIDIA cuOpt，可在智慧工廠環境中實現即時車隊協調。該產品組合還展示了 iScout 四足機器人，它採用 NVIDIA Isaac Sim、NVIDIA Warp 和基於 ROS 2 的控制框架開發，能夠快速適應各種環境和地形條件，凸顯了英業達在先進仿生系統設計和端到端機器人軟體創新方面的專業實力。

這些機器人創新成果透過英業達車隊管理系統 (iFMS) 進行統一，該系統整合了 NVIDIA Omniverse 和 NVIDIA MGX 伺服器平台，為下一代智慧工廠建立了無縫的閉環自動化框架。在 NVIDIA 的三台電腦框架中，Edge IGX Thor 2U 伺服器作為關鍵執行平台，可與工業機器人協同工作，提供即時 AI 推理和確定性控制，從而為下一代智慧工廠建立可擴展且以安全為中心的基礎架構。