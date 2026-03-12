快訊

AI基礎帶來高速成長需求 臻鼎未來兩年資本支出上修至逾千億元

聯合報／ 記者簡永祥／台北報導
臻鼎董事長沈慶芳（中）與總經理簡禎富（右）、臻鼎董事暨禮鼎董事長李定轉（左）為臻鼎集團經營鐵三角。圖／本報資料照片
全球 PCB 領導大廠臻鼎科技控股(4958)董事長沈慶芳今(12)日在法說會前記者會表示，為迎接AI基礎帶來高速成長，臻鼎將新的第五個 五年計畫中，將把未來二年資本支出由原訂的600億元，上修至逾千億元，今年資本支出將豪砸逾500億元，在台灣、泰國及淮安三地進行擴產行動，迎接高成長期客戶強勁需求。

臻鼎隨後也在法說會中公布去年財報2025年營收為新台幣 1825.22 億元，創歷年新高，並蟬聯第九年全球第一大 PCB 製造廠。年度稅後淨利為新台幣 106.05 億元，歸屬母公司純益為新台幣 67.91 億元，每股盈餘為新台幣 6.91 元。

沈慶芳表示，臻鼎 2025 年營運表現維持穩健成長，全年營收年增 6.3%，再創新高。四大應用中，行動通訊、伺服器/光通訊以及 IC 載板營收皆創下新高，AI 相關產品營收占比提升至近70%。2025 年毛利率為19.8%，營業利益率為 7.6%，分別較前一年提高 0.9 個百分點，主要受惠高階 AI 產品占比提高，產品組合優化效益顯現，整體獲利結構持續強化。

展望2026 年，沈董事長指出，客戶在AI 伺服器、光通訊、IC 載板及各類AI 應用產品的高階需求持續強勁，訂單能見度與出貨動能同步提升，預期 2026 年將成為新一輪高速成長周期的啟動年，標誌著未來數年加速擴張的開端。同時，公司與關鍵客戶針對未來世代高階技術平台進行緊密開發與驗證，相關專案陸續進入重要技術節點並持續推進，逐步銜接後續需求。

以各產品應用而言，在 AI 伺服器方面，GPU 與 ASIC 客戶之Intelligent HDI (iHDI) 與 HLC 產品將陸續轉量產，同時持續與客戶針對未來 2-3 個世代平台的產品進行開發。光通訊方面，訂單以800G、 1.6T 高速率板為主，訂單能見度佳，預期 2026 年相關營收將年增數倍，同時客戶已開始預訂2027 年產能。此外，包含折疊手機與AI 眼鏡等多元 AI 終端應用今年新品PCB 規格亦出現明顯升級，進一步推升整體產品組合向高階應用發展。

在IC 載板方面，沈慶芳表示，2025 年臻鼎 IC 載板營收年增31.3%，今年 BT 與ABF 載板皆有明確客戶需求，預期相關營收將逐季攀升，全年 IC 載板營收增速將高於2025 年。目前公司 ABF載板最大尺寸達 158 × 158 mm，最高層數達 28 層，已達業界最前沿技術水準，足以對應新一代高算力 GPU 與ASIC 所需的大尺寸、高層數載板設計需求。截至去年 12 月，ABF 載板營收中已有約 60%以上來自 AI 算力相關產品。同時 BT 載板平均稼動率維持高檔，1H26 將於秦皇島廠區進行去瓶頸擴產。

沈慶芳強調，臻鼎目前正處於成立以來規模最大的產能擴充期，未來2年資本支出將逾千億元，其中今年資本支出規模將會超過500 億元以上。公司已與多家關鍵客戶就中長期 AI 相關應用需求達成具體合作共識，並在高度可視的訂單基礎下提前進行產能布局與準備。目前公司在淮安、泰國兩地合計 10 座廠房同時興建，兩大園區皆導入 AI 伺服器與光通訊相關產品產能，以多基地布局方式因應客戶對分散產地與供應鏈彈性的需求。

另外，高雄則與客戶持續推進多項新專案的開發驗證，並支援後續量產。隨各地新廠陸續加入營運貢獻行列，擴產效益將逐步轉化為成長動能，將於未來數年持續推升公司營運規模與成長表現，並支撐臻鼎邁入新一輪結構性成長階段。

AI太來勁！台積電去年第4季全球市占衝破七成 穩坐龍頭寶座

集邦科技今日發布最新晶圓代工產業研究，台積電受惠先進製程持續受惠於AI 伺服器用繪圖處理器（ GPU）、谷歌的張量處理器（TPU）及特殊應用IC（ASIC），供不應求，全球市占率衝破七成達70.1%，持續坐穩晶圓代工龍頭寶座。

AI救了PCB全村 張元銘：台灣PCB產值今年拚破1.5兆元

PCB廠商燿華（2367）董事長、台灣電路板協會（TPCA）理事長張元銘12日出席TPCA第12屆第2次會員大會暨標竿論壇時表示，去年AI產業發展非常快速，帶動整體PCB產業明顯受惠於AI轉型，直言「對PCB產業來講，AI可是救了全村」。他指出，台灣PCB產業去年交出亮眼成績，今年在AI伺服器、低軌衛星與終端AI裝置等多股動能推升下，整體產業鏈仍可望維持雙位數成長，全年產值有機會突破1.5兆元。

邁達特：資安需求在AI時代將會更顯重要

邁達特（6112）表示，在AI猛烈發展之餘，資訊安全也將連帶成為關注焦點之一。公司會積極進行整合，提供客戶一站式的完整資安服務，讓客戶在使用AI之餘，也能保證自家資料安全。

去年第4季全球前十大晶圓代工產值季增2.6% 台積電市占70.4%穩居第一

根據TrendForce最新晶圓代工產業研究，2025年第4季先進製程持續受惠於AI server GPU、Google TPU供不應求，加上智慧手機新品驅動手機主晶片投片，出貨表現亮眼。成熟製程部分，server、edge AI的電源管理訂單維持8吋高產能利用率，甚至醞釀漲價，加上12吋產能利用率大致持平，推升該季度全球前十大晶圓代工廠合計產值季增2.6%，為近463億美元。

台列301貿易調查名單 臻鼎董座沈慶芳：對台PCB直接影響不明顯

美國啟動301貿易調查，台灣名列其中，臻鼎科技董事長沈慶芳今日主持營運說明會表示，全球PCB（印刷電路板）生產基地目前仍高度集中在亞洲，主要以中國大陸、台灣與南韓為核心，三地合計產能占全球約八至九成，形成高度集中的供應鏈結構，先前美中貿易戰，PCB產業在第一與第二輪關稅清單中並未被納入，因此整體產業受到的直接衝擊相對有限。他研判這次美國重啟310貿易調查，台灣PCB廠的影響也不會明顯。

HyperLight、聯華電子、聯穎光電 共同宣布三方展開策略性合作

HyperLight、聯華電子（2303）以及其旗下子公司聯穎光電於12日共同宣布三方展開策略性合作，在6吋及8吋晶圓上量產HyperLight的TFLN（Thin-Film Lithium Niobate，鈮酸鋰薄膜）Chiplet平台。此次合作象徵TFLN光子技術商業化的重要里程碑，將為AI與雲端基礎設施的大規模布建提供關鍵製造能量。

