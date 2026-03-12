創意點子重磅推出全球首創閉環式GEO平台Citora.ai

隨著生成式AI技術快速普及，搜尋體驗正被全面改寫，消費者取得資訊的路徑也從「點選連結」逐步轉向「直接採信AI生成回覆」作為選擇與決策依據；在此趨勢下，品牌能否在AI生成搜尋中被看見、被引用，已成為影響消費決策與市場競爭力的關鍵之一。因應AI搜尋時代的全新挑戰，創意點子（BRAVO iDEAS）將於3月17日首度於2026智慧城市展，正式推出全球第一個閉環式GEO（Generative Engine Optimization，生成引擎優化）平台 Citora.ai。

由創意點子（BRAVO iDEAS）推出的Citora.ai，以監測、分析、優化、收錄、成效回饋五大機制建構完整GEO閉環流程，協助品牌系統化提升在ChatGPT、Perplexity、Claude、Gemini等生成式AI平台的內容能見度與被引用機會，讓品牌訊息更有效進入AI答案情境，進而掌握AI搜尋時代的商業先機。

相較於既有GEO多以監控為主，Citora.ai同時以生成、追蹤、優化為技術核心，不僅是一個能見度提升工具，更是專為生成搜尋場域打造的整體解決方案。面對AI引擎高度依賴可信數據與內容脈絡進行理解與引用的特性，品牌若僅沿用傳統SEO策略，往往難以在AI答案中取得優先曝光；因此需透過GEO重新梳理內容結構，使品牌資訊更易被模型抓取、理解並正確呈現。Citora.ai可將品牌既有數位內容轉譯為生成引擎更容易記住的語意結構，提升被AI引用為推薦答案的機率，並支援四大主流引擎，一次建置即可同步覆蓋多引擎曝光。

此外，Citora.ai平台全球獨創的AI Profile功能可進行高效率A/B測試，快速辨識不同版本內容在各生成式AI模型下的偏好差異，並結合即時追蹤數據產出品牌專屬GEO報告，協助企業清楚掌握在生成搜尋結果中的曝光與引用表現，進一步聚焦後續優化方向。

除技術創新外，Citora.ai 亦強調「快速上手、即用即見成效」的使用者體驗。企業從註冊到產出首份GEO成果報告，僅需約10分鐘，即可匯出完整的品牌能見度分析，涵蓋AI曝光次數、排名／引用變化與情感分析等指標，讓團隊依量化數據即時調整內容策略，確保品牌資訊以更有利的形式進入AI答案情境。