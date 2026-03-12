快訊

宏碁旗下安圖斯揮軍 NVIDIA GTC 2026 揭示多項企業級 AI 應用新解方

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

在生成式AI與大型語言模型（LLM）快速發展的趨勢下，宏碁（2353）集團旗下伺服器廠安圖斯（7875）12日宣布將於3月16日至19日參與全球AI盛會NVIDIA GTC 2026，於現場展示新一代AI基礎架構與多項企業級AI應用解決方案，呈現企業從AI訓練、管理到實際應用落地的完整藍圖。

安圖斯科技執行長李占傑表示：「安圖斯科技致力為企業打造一套能因應多元場景，並持續擴展的統一生態系。我們透過參與NVIDIA GTC 2026邁向全球 AI 市場，旗下Altos BrainSphere 伺服器產品及多項 AI 整合方案，能協助企業將複雜運算架構化繁為簡，在全速推進 AI 部署的同時，全面釋放 AI 發展潛能。安圖斯科技正是串聯極致算力與卓越智慧的關鍵交匯點（The Nexus）。」

安圖斯科技將以「Unified Ecosystem, Infinite AI Possibilities」為主題，並發表願景 「The Nexus of Power & Intelligence」，重新定義 AI 基礎設施於企業轉型中的戰略角色，將打破軟硬體的藩籬。於 GTC 2026 現場，安圖斯將展示完整 AI 生態系，涵蓋 AI 基礎架構、平台管理與產業應用。現場將展出 Altos BrainSphere R880 F7 與 R785 F6 旗艦 AI 伺服器，為生成式 AI 與大型模型運算提供高效且可擴展的運算平台。

此外，亦將同步展示Altos aiWorks 企業級 AI 管理平台，協助組織高效管理運算資源並快速部署 AI 環境，並將於現場呈現 AI 工作站與 Altos aiGeni 的整合應用，以及智慧醫療 AI 解決方案，展現 AI 在資料安全與產業應用上的實際落地成果。

企業能透過安圖斯科技的AI解決方案，使硬體效能的跨世代躍進，將分散的算力、平台與應用轉化為可規模化、可落地的統一生態系解決方案，更可突破軟硬體界線，打造結合串聯資料中心與邊緣應用的 AI 環境，使極致運算效能與靈活智慧應用能於同一平台無縫整合。

相關新聞

AI太來勁！台積電去年第4季全球市占衝破七成 穩坐龍頭寶座

集邦科技今日發布最新晶圓代工產業研究，台積電受惠先進製程持續受惠於AI 伺服器用繪圖處理器（ GPU）、谷歌的張量處理器（TPU）及特殊應用IC（ASIC），供不應求，全球市占率衝破七成達70.1%，持續坐穩晶圓代工龍頭寶座。

AI救了PCB全村 張元銘：台灣PCB產值今年拚破1.5兆元

PCB廠商燿華（2367）董事長、台灣電路板協會（TPCA）理事長張元銘12日出席TPCA第12屆第2次會員大會暨標竿論壇時表示，去年AI產業發展非常快速，帶動整體PCB產業明顯受惠於AI轉型，直言「對PCB產業來講，AI可是救了全村」。他指出，台灣PCB產業去年交出亮眼成績，今年在AI伺服器、低軌衛星與終端AI裝置等多股動能推升下，整體產業鏈仍可望維持雙位數成長，全年產值有機會突破1.5兆元。

邁達特：資安需求在AI時代將會更顯重要

邁達特（6112）表示，在AI猛烈發展之餘，資訊安全也將連帶成為關注焦點之一。公司會積極進行整合，提供客戶一站式的完整資安服務，讓客戶在使用AI之餘，也能保證自家資料安全。

去年第4季全球前十大晶圓代工產值季增2.6% 台積電市占70.4%穩居第一

根據TrendForce最新晶圓代工產業研究，2025年第4季先進製程持續受惠於AI server GPU、Google TPU供不應求，加上智慧手機新品驅動手機主晶片投片，出貨表現亮眼。成熟製程部分，server、edge AI的電源管理訂單維持8吋高產能利用率，甚至醞釀漲價，加上12吋產能利用率大致持平，推升該季度全球前十大晶圓代工廠合計產值季增2.6%，為近463億美元。

台列301貿易調查名單 臻鼎董座沈慶芳：對台PCB直接影響不明顯

美國啟動301貿易調查，台灣名列其中，臻鼎科技董事長沈慶芳今日主持營運說明會表示，全球PCB（印刷電路板）生產基地目前仍高度集中在亞洲，主要以中國大陸、台灣與南韓為核心，三地合計產能占全球約八至九成，形成高度集中的供應鏈結構，先前美中貿易戰，PCB產業在第一與第二輪關稅清單中並未被納入，因此整體產業受到的直接衝擊相對有限。他研判這次美國重啟310貿易調查，台灣PCB廠的影響也不會明顯。

HyperLight、聯華電子、聯穎光電 共同宣布三方展開策略性合作

HyperLight、聯華電子（2303）以及其旗下子公司聯穎光電於12日共同宣布三方展開策略性合作，在6吋及8吋晶圓上量產HyperLight的TFLN（Thin-Film Lithium Niobate，鈮酸鋰薄膜）Chiplet平台。此次合作象徵TFLN光子技術商業化的重要里程碑，將為AI與雲端基礎設施的大規模布建提供關鍵製造能量。

