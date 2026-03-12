宏碁旗下安圖斯揮軍 NVIDIA GTC 2026 揭示多項企業級 AI 應用新解方

在生成式AI與大型語言模型（LLM）快速發展的趨勢下，宏碁（2353）集團旗下伺服器廠安圖斯（7875）12日宣布將於3月16日至19日參與全球AI盛會NVIDIA GTC 2026，於現場展示新一代AI基礎架構與多項企業級AI應用解決方案，呈現企業從AI訓練、管理到實際應用落地的完整藍圖。

安圖斯科技執行長李占傑表示：「安圖斯科技致力為企業打造一套能因應多元場景，並持續擴展的統一生態系。我們透過參與NVIDIA GTC 2026邁向全球 AI 市場，旗下Altos BrainSphere 伺服器產品及多項 AI 整合方案，能協助企業將複雜運算架構化繁為簡，在全速推進 AI 部署的同時，全面釋放 AI 發展潛能。安圖斯科技正是串聯極致算力與卓越智慧的關鍵交匯點（The Nexus）。」

安圖斯科技將以「Unified Ecosystem, Infinite AI Possibilities」為主題，並發表願景 「The Nexus of Power & Intelligence」，重新定義 AI 基礎設施於企業轉型中的戰略角色，將打破軟硬體的藩籬。於 GTC 2026 現場，安圖斯將展示完整 AI 生態系，涵蓋 AI 基礎架構、平台管理與產業應用。現場將展出 Altos BrainSphere R880 F7 與 R785 F6 旗艦 AI 伺服器，為生成式 AI 與大型模型運算提供高效且可擴展的運算平台。

此外，亦將同步展示Altos aiWorks 企業級 AI 管理平台，協助組織高效管理運算資源並快速部署 AI 環境，並將於現場呈現 AI 工作站與 Altos aiGeni 的整合應用，以及智慧醫療 AI 解決方案，展現 AI 在資料安全與產業應用上的實際落地成果。

企業能透過安圖斯科技的AI解決方案，使硬體效能的跨世代躍進，將分散的算力、平台與應用轉化為可規模化、可落地的統一生態系解決方案，更可突破軟硬體界線，打造結合串聯資料中心與邊緣應用的 AI 環境，使極致運算效能與靈活智慧應用能於同一平台無縫整合。