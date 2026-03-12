台灣AI新創APMIC完成700萬美元A輪融資 AIPO領投、趨勢科技共同投資

企業自主AI解決方案領導品牌APMIC 12日宣布完成700萬美元A輪融資，由美國私募基金AIPO領投，國際資安大廠趨勢科技共同投資。本輪資金將用於深化地端私有AI小模型研發、強化AI代理人應用能力，以及拓展台灣與海外市場布局，進一步推動企業自主AI實質落地。

APMIC針對高合規、高資安要求的場景，打造優化的小模型架構與AI代理人應用。透過地端部署架構，企業機敏資料不外流，能導入具高度客製化能力的AI解決方案。相較於通用型大語言模型，APMIC優化後的小模型在特定產業情境中，具備更高推論效率與成本優勢，更容易進行控管與微調，適合金融、政府機關等對資料安全與運算成本敏感的產業。

AIPO 負責人劉眉秀表示，APMIC過去幾年展現穩健的技術實力與商業化能力，成功切入高合規產業場景，也建立了可複製的模型優化與落地方法論。特別看好APMIC在台灣與美國兩地同步拓展的潛力，隨著企業對資料主權與成本效益的重視持續提升，地端私有小模型的需求將持續成長。APMIC具備技術深度與市場敏銳度，是能夠抓住這波轉型機會的團隊。

趨勢科技技術長張偉欽表示，趨勢科技近年來專注投入以AI為核心的技術研發，策略布局AI生態圈，相當看好APMIC 團隊在模型優化與量化技術上的突破，在台灣及海外市場具備極大潛力，透過趨勢科技的技術支持，持續推動AI資安生態系的合作與擴展。

APMIC 創辦人暨執行長吳柏翰表示，2026 年將是地端私有AI小模型爆發的一年。企業對資料主權與模型可控性的要求提高，市場轉向可在地端部署、可優化的小模型架構。此輪募得資金將助力APMIC持續投入研發與拓展海內外市場，鎖定政府與金融產業，打造兼顧效能、成本與合規需求的優化模型與 AI 代理人應用，協助企業在自身資料邊界內安全導入AI。

APMIC與趨勢科技攜手完成資安模型量化技術突破。研發團隊將原採16位元浮點數（FP16）精度的開源資安模型，量化為NVIDIA 4 位元浮點數（NVFP4）精度模型，使模型記憶體需求降低超過一半，問答精準度下降幅度小於 2%。此成果大幅降低企業地端部署AI所需的硬體門檻，加速AI在資安場景中的應用。