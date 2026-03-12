快訊

台灣AI新創APMIC完成700萬美元A輪融資 AIPO領投、趨勢科技共同投資

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

企業自主AI解決方案領導品牌APMIC 12日宣布完成700萬美元A輪融資，由美國私募基金AIPO領投，國際資安大廠趨勢科技共同投資。本輪資金將用於深化地端私有AI小模型研發、強化AI代理人應用能力，以及拓展台灣與海外市場布局，進一步推動企業自主AI實質落地。

APMIC針對高合規、高資安要求的場景，打造優化的小模型架構與AI代理人應用。透過地端部署架構，企業機敏資料不外流，能導入具高度客製化能力的AI解決方案。相較於通用型大語言模型，APMIC優化後的小模型在特定產業情境中，具備更高推論效率與成本優勢，更容易進行控管與微調，適合金融、政府機關等對資料安全與運算成本敏感的產業。

AIPO 負責人劉眉秀表示，APMIC過去幾年展現穩健的技術實力與商業化能力，成功切入高合規產業場景，也建立了可複製的模型優化與落地方法論。特別看好APMIC在台灣與美國兩地同步拓展的潛力，隨著企業對資料主權與成本效益的重視持續提升，地端私有小模型的需求將持續成長。APMIC具備技術深度與市場敏銳度，是能夠抓住這波轉型機會的團隊。

趨勢科技技術長張偉欽表示，趨勢科技近年來專注投入以AI為核心的技術研發，策略布局AI生態圈，相當看好APMIC 團隊在模型優化與量化技術上的突破，在台灣及海外市場具備極大潛力，透過趨勢科技的技術支持，持續推動AI資安生態系的合作與擴展。

APMIC 創辦人暨執行長吳柏翰表示，2026 年將是地端私有AI小模型爆發的一年。企業對資料主權與模型可控性的要求提高，市場轉向可在地端部署、可優化的小模型架構。此輪募得資金將助力APMIC持續投入研發與拓展海內外市場，鎖定政府與金融產業，打造兼顧效能、成本與合規需求的優化模型與 AI 代理人應用，協助企業在自身資料邊界內安全導入AI。

APMIC與趨勢科技攜手完成資安模型量化技術突破。研發團隊將原採16位元浮點數（FP16）精度的開源資安模型，量化為NVIDIA 4 位元浮點數（NVFP4）精度模型，使模型記憶體需求降低超過一半，問答精準度下降幅度小於 2%。此成果大幅降低企業地端部署AI所需的硬體門檻，加速AI在資安場景中的應用。

相關新聞

AI太來勁！台積電去年第4季全球市占衝破七成 穩坐龍頭寶座

集邦科技今日發布最新晶圓代工產業研究，台積電受惠先進製程持續受惠於AI 伺服器用繪圖處理器（ GPU）、谷歌的張量處理器（TPU）及特殊應用IC（ASIC），供不應求，全球市占率衝破七成達70.1%，持續坐穩晶圓代工龍頭寶座。

AI救了PCB全村 張元銘：台灣PCB產值今年拚破1.5兆元

PCB廠商燿華（2367）董事長、台灣電路板協會（TPCA）理事長張元銘12日出席TPCA第12屆第2次會員大會暨標竿論壇時表示，去年AI產業發展非常快速，帶動整體PCB產業明顯受惠於AI轉型，直言「對PCB產業來講，AI可是救了全村」。他指出，台灣PCB產業去年交出亮眼成績，今年在AI伺服器、低軌衛星與終端AI裝置等多股動能推升下，整體產業鏈仍可望維持雙位數成長，全年產值有機會突破1.5兆元。

邁達特：資安需求在AI時代將會更顯重要

邁達特（6112）表示，在AI猛烈發展之餘，資訊安全也將連帶成為關注焦點之一。公司會積極進行整合，提供客戶一站式的完整資安服務，讓客戶在使用AI之餘，也能保證自家資料安全。

去年第4季全球前十大晶圓代工產值季增2.6% 台積電市占70.4%穩居第一

根據TrendForce最新晶圓代工產業研究，2025年第4季先進製程持續受惠於AI server GPU、Google TPU供不應求，加上智慧手機新品驅動手機主晶片投片，出貨表現亮眼。成熟製程部分，server、edge AI的電源管理訂單維持8吋高產能利用率，甚至醞釀漲價，加上12吋產能利用率大致持平，推升該季度全球前十大晶圓代工廠合計產值季增2.6%，為近463億美元。

台列301貿易調查名單 臻鼎董座沈慶芳：對台PCB直接影響不明顯

美國啟動301貿易調查，台灣名列其中，臻鼎科技董事長沈慶芳今日主持營運說明會表示，全球PCB（印刷電路板）生產基地目前仍高度集中在亞洲，主要以中國大陸、台灣與南韓為核心，三地合計產能占全球約八至九成，形成高度集中的供應鏈結構，先前美中貿易戰，PCB產業在第一與第二輪關稅清單中並未被納入，因此整體產業受到的直接衝擊相對有限。他研判這次美國重啟310貿易調查，台灣PCB廠的影響也不會明顯。

HyperLight、聯華電子、聯穎光電 共同宣布三方展開策略性合作

HyperLight、聯華電子（2303）以及其旗下子公司聯穎光電於12日共同宣布三方展開策略性合作，在6吋及8吋晶圓上量產HyperLight的TFLN（Thin-Film Lithium Niobate，鈮酸鋰薄膜）Chiplet平台。此次合作象徵TFLN光子技術商業化的重要里程碑，將為AI與雲端基礎設施的大規模布建提供關鍵製造能量。

