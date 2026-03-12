AI救了PCB全村 張元銘：台灣PCB產值今年拚破1.5兆元

PCB廠商燿華（2367）董事長、台灣電路板協會（TPCA）理事長張元銘12日出席TPCA第12屆第2次會員大會暨標竿論壇時表示，去年AI產業發展非常快速，帶動整體PCB產業明顯受惠於AI轉型，直言「對PCB產業來講，AI可是救了全村」。他指出，台灣PCB產業去年交出亮眼成績，今年在AI伺服器、低軌衛星與終端AI裝置等多股動能推升下，整體產業鏈仍可望維持雙位數成長，全年產值有機會突破1.5兆元。

張元銘說，從台灣PCB產業去年數字來看，2025年PCB製造業產值達9152億元，年成長12%；若再加上材料、設備等上游供應鏈，整體產業規模已達1.38兆元，創下歷史新高。他認為，今年整個產業鏈仍可望延續成長態勢，並看好AI發展持續為PCB產業帶來正面影響。

在成長引擎方面，張元銘點名，除了AI伺服器持續帶動高階板需求外，低軌衛星也是今年到明年值得關注的重要題材。他表示，近期市場持續傳出SpaceX等衛星通訊公司規劃上市與募資，執行長 Elon Musk 也提出多項龐大發展計畫，未來預計將發射大量衛星，相關產業鏈效應預料將持續發酵，頻寬需求提升也將進一步推升產能成長。

整體而言，張元銘對今年台灣PCB產業展望維持正向看法，認為AI不只拉動伺服器與高階運算需求，也正帶動低軌衛星與新型終端裝置商機逐步成形。隨應用面持續擴大，PCB產業景氣仍有機會在AI浪潮推進下續創高峰。