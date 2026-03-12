邁達特：資安需求在AI時代將會更顯重要

邁達特（6112）表示，在AI猛烈發展之餘，資訊安全也將連帶成為關注焦點之一。公司會積極進行整合，提供客戶一站式的完整資安服務，讓客戶在使用AI之餘，也能保證自家資料安全。

總經理施建成指出，由於全球的局勢動盪及地緣政治的緣故，資安一直以來都是各國十分重視的一環，而資安在未來AI的時代裡面，包含兩大方向，一是既有的資安產品要如何導入AI，加強其防護力；另外一部分則是未來企業在導入AI應用時，該如何保護自家資料及網路安全，避免在傳送過程中被竊取或是調包，導致資料外洩或是內網被入侵。進而延伸出資安因為AI的發展而有一個全新的改變。

因應這一大趨勢，邁達特對既有產品進行整合，提供客戶一站式資安服務，其包含事前、事中跟事後等不同情況的應對方式。施建成舉例，無論是導入AI後還是既有的資訊架構，都要設立防範措施，盡可能減少漏洞產生。而在遭受攻擊或是發生事故的時候，要提前建立好對應系統，進行偵測及應變措施。最後則是攻擊過後如何復原或者是進行改善。

邁達特目前能夠提供高達16項的資安Solution，由公司代理超過雙位數的資安品牌來進行整合，對各個方面都能起到個防護作用。