快訊

張菲舊愛出事了！金元萱違法遭移送 涉非法經營「偷跑5年」被抓包

喉嚨好像刀割！沒去日本竟染「食人菌」 一家8人感染、8歲兒哭喊痛

三重發生工安意外 建築工人疑自10樓墜地命危送醫

聽新聞
0:00 / 0:00

邁達特：資安需求在AI時代將會更顯重要

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

邁達特（6112）表示，在AI猛烈發展之餘，資訊安全也將連帶成為關注焦點之一。公司會積極進行整合，提供客戶一站式的完整資安服務，讓客戶在使用AI之餘，也能保證自家資料安全。

總經理施建成指出，由於全球的局勢動盪及地緣政治的緣故，資安一直以來都是各國十分重視的一環，而資安在未來AI的時代裡面，包含兩大方向，一是既有的資安產品要如何導入AI，加強其防護力；另外一部分則是未來企業在導入AI應用時，該如何保護自家資料及網路安全，避免在傳送過程中被竊取或是調包，導致資料外洩或是內網被入侵。進而延伸出資安因為AI的發展而有一個全新的改變。

因應這一大趨勢，邁達特對既有產品進行整合，提供客戶一站式資安服務，其包含事前、事中跟事後等不同情況的應對方式。施建成舉例，無論是導入AI後還是既有的資訊架構，都要設立防範措施，盡可能減少漏洞產生。而在遭受攻擊或是發生事故的時候，要提前建立好對應系統，進行偵測及應變措施。最後則是攻擊過後如何復原或者是進行改善。

邁達特目前能夠提供高達16項的資安Solution，由公司代理超過雙位數的資安品牌來進行整合，對各個方面都能起到個防護作用。

總經理 資料外洩 客戶 資安 AI

延伸閱讀

邁達特法說會／今年AI將會是主要發展方向 爭取拿下更多成長機會

Google Cloud完成收購Wiz 提供AI驅動資安平台

佳世達董事長誇新總座夢幻規格 柯淑芬將整合大艦隊翻轉AI創新

美伊地緣政治衝突升溫 美股跌多漲少

相關新聞

AI太來勁！台積電去年第4季全球市占衝破七成 穩坐龍頭寶座

集邦科技今日發布最新晶圓代工產業研究，台積電受惠先進製程持續受惠於AI 伺服器用繪圖處理器（ GPU）、谷歌的張量處理器（TPU）及特殊應用IC（ASIC），供不應求，全球市占率衝破七成達70.1%，持續坐穩晶圓代工龍頭寶座。

AI救了PCB全村 張元銘：台灣PCB產值今年拚破1.5兆元

PCB廠商燿華（2367）董事長、台灣電路板協會（TPCA）理事長張元銘12日出席TPCA第12屆第2次會員大會暨標竿論壇時表示，去年AI產業發展非常快速，帶動整體PCB產業明顯受惠於AI轉型，直言「對PCB產業來講，AI可是救了全村」。他指出，台灣PCB產業去年交出亮眼成績，今年在AI伺服器、低軌衛星與終端AI裝置等多股動能推升下，整體產業鏈仍可望維持雙位數成長，全年產值有機會突破1.5兆元。

邁達特：資安需求在AI時代將會更顯重要

邁達特（6112）表示，在AI猛烈發展之餘，資訊安全也將連帶成為關注焦點之一。公司會積極進行整合，提供客戶一站式的完整資安服務，讓客戶在使用AI之餘，也能保證自家資料安全。

去年第4季全球前十大晶圓代工產值季增2.6% 台積電市占70.4%穩居第一

根據TrendForce最新晶圓代工產業研究，2025年第4季先進製程持續受惠於AI server GPU、Google TPU供不應求，加上智慧手機新品驅動手機主晶片投片，出貨表現亮眼。成熟製程部分，server、edge AI的電源管理訂單維持8吋高產能利用率，甚至醞釀漲價，加上12吋產能利用率大致持平，推升該季度全球前十大晶圓代工廠合計產值季增2.6%，為近463億美元。

台列301貿易調查名單 臻鼎董座沈慶芳：對台PCB直接影響不明顯

美國啟動301貿易調查，台灣名列其中，臻鼎科技董事長沈慶芳今日主持營運說明會表示，全球PCB（印刷電路板）生產基地目前仍高度集中在亞洲，主要以中國大陸、台灣與南韓為核心，三地合計產能占全球約八至九成，形成高度集中的供應鏈結構，先前美中貿易戰，PCB產業在第一與第二輪關稅清單中並未被納入，因此整體產業受到的直接衝擊相對有限。他研判這次美國重啟310貿易調查，台灣PCB廠的影響也不會明顯。

HyperLight、聯華電子、聯穎光電 共同宣布三方展開策略性合作

HyperLight、聯華電子（2303）以及其旗下子公司聯穎光電於12日共同宣布三方展開策略性合作，在6吋及8吋晶圓上量產HyperLight的TFLN（Thin-Film Lithium Niobate，鈮酸鋰薄膜）Chiplet平台。此次合作象徵TFLN光子技術商業化的重要里程碑，將為AI與雲端基礎設施的大規模布建提供關鍵製造能量。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。