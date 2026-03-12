去年第4季全球前十大晶圓代工產值季增2.6% 台積電市占70.4%穩居第一

根據TrendForce最新晶圓代工產業研究，2025年第4季先進製程持續受惠於AI server GPU、Google TPU供不應求，加上智慧手機新品驅動手機主晶片投片，出貨表現亮眼。成熟製程部分，server、edge AI的電源管理訂單維持8吋高產能利用率，甚至醞釀漲價，加上12吋產能利用率大致持平，推升該季度全球前十大晶圓代工廠合計產值季增2.6%，為近463億美元。

總結2025全年前十大晶圓代工業者合計產值為1,695億美元左右，年增26.3%，創下新高。展望2026年，即便上半年有部分消費性產品提前備貨，將穩定產能利用率，全年因記憶體價格高漲導致主流終端出貨承壓、需求萎縮的陰霾籠罩，下半年訂單與產能利用率仍有隱憂。

分析主要代工業者表現，2025年第4季台積電晶圓出貨量雖略減，但以iPhone 17為主的手機旗艦AP新品出貨量推升3nm晶圓出貨，整體平均銷售價格(ASP)提高，季度營收成長2%至337億美元，以70.4%的市占維持第一。

Samsung Foundry(排除System LSI)2025年第4季因2nm新品出貨貢獻營收，且自家HBM4使用的logic die晶圓亦開始產出，淡化整體產能利用率略降的不利因素，營收季增6.7%，近34億美元，不僅正式轉虧為盈，市占也從6.8%微幅升至7.1%，居第二名。

營收第三名為SMIC（中芯國際），持續受惠於本土化紅利，2025年第4季營收季增4.5%，上升至近24.9億美元，動能來自總晶圓出貨增加、ASP略增，及當年底的光罩出貨增量。

聯電 2025年第4季8吋、12吋皆有大客戶維持穩定訂單動能，產能利用率持平前一季，營收季增0.9%，約為20億美元，市占維持第四。

第五名GlobalFoundries因資料中心周邊零組件需求增加而晶圓出貨、ASP皆成長，2025年第4季營收季增8.4%，為18億美元。第六名為HuaHong Group，旗下HHGrace 2025年第4季營收由MCU、PMIC需求驅動，季增3.9%，合併HLMC營收後，HuaHong Group營收近12.2億美元，季增0.1%。

值得注意的是，2025年第4季矽光子(SiPho)、矽鍺(SiGe)等server相關利基新型應用出貨穩健成長，助Tower營收季增11.1%、上升至4.4億美元，市占排名前進至第七名，超越Vanguard與Nexchip。Vanguard 2025年第4季則因DDIC訂單轉淡、PMIC主要客戶跨廠驗證問題影響出貨，營收季減1.6%至4.06億美元，排第八名。

第九名Nexchip 2025年第4季營收季減5.3%，為3.88億美元，主因是考量已達成2025年出貨與營收目標，延後部分產品至2026年第1季出貨。PSMC（力積電）(僅含記憶體、邏輯晶圓代工營收)2025年第4季因記憶體代工需求強勁、ASP提升，且邏輯晶圓代工業務大致平穩，營收季增2%，約3.7億美元，排名第十。