台列301貿易調查名單 臻鼎董座沈慶芳：對台PCB直接影響不明顯
美國啟動301貿易調查，台灣名列其中，臻鼎科技董事長沈慶芳今日主持營運說明會表示，全球PCB（印刷電路板）生產基地目前仍高度集中在亞洲，主要以中國大陸、台灣與南韓為核心，三地合計產能占全球約八至九成，形成高度集中的供應鏈結構，先前美中貿易戰，PCB產業在第一與第二輪關稅清單中並未被納入，因此整體產業受到的直接衝擊相對有限。他研判這次美國重啟310貿易調查，台灣PCB廠的影響也不會明顯。
不過，沈慶芳點出PCB產業面臨另一層壓力，主要來自原物料價格上漲。例如與金屬相關的化學材料、金鹽以及關鍵基材銅箔基板（CCL）等，都明顯漲價。從近期PCB廠商通知客戶漲價，已可看出業者也將這些成本逐步反映至下游客戶，以維持營運結構的穩定。
此外，近期中東地區的地緣政治衝突，也對全球航運與物流造成干擾，但PCB產業多數產品以空運或區域在地交貨為主，因此運輸問題帶來的衝擊相對有限。
沈慶芳強調，PCB產業目前面臨的挑戰並非來自關稅或供應鏈斷裂，而是全球通膨與原物料上漲所帶來的成本壓力。隨著上游材料價格上升，整體電子產品成本也逐層向下游傳導。例如智慧手機價格近年持續攀升，某種程度上也反映電子供應鏈成本上漲的結果。
