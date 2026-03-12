快訊

與丈夫共用電腦跳出「去北海道滑雪」私訊 人妻驚見外遇、判賠金額曝光

炎上準備？韓式餐廳老闆道歉「經典賽控分」祭優惠 網傻眼：完美得罪兩邊

房市崩盤前兆？去年3700家建商歇業嚇壞 專家破解：根本放大恐慌

台列301貿易調查名單 臻鼎董座沈慶芳：對台PCB直接影響不明顯

聯合報／ 記者簡永祥／台北報導
美國啟動301貿易調查，台灣名列其中，臻鼎董事長沈慶芳表示，對台灣PCB廠的影響不明顯。圖／本報系資料照片
美國啟動301貿易調查，台灣名列其中，臻鼎董事長沈慶芳表示，對台灣PCB廠的影響不明顯。圖／本報系資料照片

美國啟動301貿易調查，台灣名列其中，臻鼎科技董事長沈慶芳今日主持營運說明會表示，全球PCB（印刷電路板）生產基地目前仍高度集中在亞洲，主要以中國大陸、台灣與南韓為核心，三地合計產能占全球約八至九成，形成高度集中的供應鏈結構，先前美中貿易戰，PCB產業在第一與第二輪關稅清單中並未被納入，因此整體產業受到的直接衝擊相對有限。他研判這次美國重啟310貿易調查，台灣PCB廠的影響也不會明顯。

不過，沈慶芳點出PCB產業面臨另一層壓力，主要來自原物料價格上漲。例如與金屬相關的化學材料、金鹽以及關鍵基材銅箔基板（CCL）等，都明顯漲價。從近期PCB廠商通知客戶漲價，已可看出業者也將這些成本逐步反映至下游客戶，以維持營運結構的穩定。

此外，近期中東地區的地緣政治衝突，也對全球航運與物流造成干擾，但PCB產業多數產品以空運或區域在地交貨為主，因此運輸問題帶來的衝擊相對有限。

沈慶芳強調，PCB產業目前面臨的挑戰並非來自關稅或供應鏈斷裂，而是全球通膨與原物料上漲所帶來的成本壓力。隨著上游材料價格上升，整體電子產品成本也逐層向下游傳導。例如智慧手機價格近年持續攀升，某種程度上也反映電子供應鏈成本上漲的結果。

地緣政治 銅箔基板 美國

延伸閱讀

臻鼎法說會／拉升逾66% 今年資本支出500億元起跳、兩年千億元

【重磅快評】美啟動301霸王條款 台灣產業如何挺過最差情境

AI 的基石 PCB 族群強到沒朋友「這檔設備股」再刷新高價

美國對台灣等301調查 業界估半導體成熟製程影響較大

相關新聞

台列301貿易調查名單 臻鼎董座沈慶芳：對台PCB直接影響不明顯

美國啟動301貿易調查，台灣名列其中，臻鼎科技董事長沈慶芳今日主持營運說明會表示，全球PCB（印刷電路板）生產基地目前仍高度集中在亞洲，主要以中國大陸、台灣與南韓為核心，三地合計產能占全球約八至九成，形成高度集中的供應鏈結構，先前美中貿易戰，PCB產業在第一與第二輪關稅清單中並未被納入，因此整體產業受到的直接衝擊相對有限。他研判這次美國重啟310貿易調查，台灣PCB廠的影響也不會明顯。

HyperLight、聯華電子、聯穎光電 共同宣布三方展開策略性合作

HyperLight、聯華電子（2303）以及其旗下子公司聯穎光電於12日共同宣布三方展開策略性合作，在6吋及8吋晶圓上量產HyperLight的TFLN（Thin-Film Lithium Niobate，鈮酸鋰薄膜）Chiplet平台。此次合作象徵TFLN光子技術商業化的重要里程碑，將為AI與雲端基礎設施的大規模布建提供關鍵製造能量。

新漢揪夥攻機器人 前進 Embedded World 2026

工業電腦大廠新漢（8234）近年來積極推展AI在各類終端應用的布局，包括自動化解決方案、智慧強固車載、安全機器人、智慧城市、地端型GPT以及工業級資安軟體等服務。其中機器人被視作現階段AI得以具體發揮功能的物理載體，如何加速導入機器人在各領域的應用是產業共同努力的目標。

台積電南科2奈米擴廠帶動周邊 古都轉型晶片重鎮

隨著全球半導體需求持續攀升，台南正從歷史古都轉型為晶片重鎮，尤其以台積電投資布局最為關鍵。因應AI與先進製程需求，台積電規畫在南部科學園區特定區A區興建2奈米晶圓廠，基地面積約15.46公頃，預計將吸引全球頂尖供應鏈與高階人才進駐，同時也帶動周邊產業園區同步發展。

和碩伺服器出貨拚增十倍 預期今年將逐季成長

和碩昨（11）日舉行法說會，和碩共同執行長鄭光志指出，伺服器業務將延續去年出貨動能，預期今年將逐季成長，下半年動能更強，由於伺服器基期較低，今年有望成長十倍以上。

三大科學園區2025年營業額創高 國科會：2026年將突破6兆元

國科會昨（11）日發布2025年三大科學園區營業額為達5.8兆元，較2024年成長21.83%。國科會表示，AI應用浪潮持續帶動、半導體先進製程技術領航，今年科學園區營業額還會再成長，突破6兆元輕而易舉。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。