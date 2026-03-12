元太2025營業利益與淨利創歷史新高 獲利突破百億

全球電子紙領導廠商E Ink元太（8069）科技12日公布2025年第4季及全年財務報表。2025年第4季合併營收新台幣70.16億元，單季歸屬於本公司稅後淨利為新台幣11.19億元，單季稅後每股盈餘（EPS） 為新台幣 0.97元。

全年合併營收為新台幣361.16億元，全年合併歸屬於本公司稅後淨利為新台幣105.15億元，稅後每股盈餘為新台幣9.14元，2025全年的營收為歷史次高，營業利益與淨利皆創下歷史新高紀錄。元太科技董事會亦通過股利政策，擬配發每股現金股利5.9元，配息率為65%。

2025年元太科技營運持續成長，電子紙在消費性電子、智慧零售與商用顯示等應用領域的滲透率穩步提升，公司營運結構亦由過去以單一應用為主，逐步發展為跨市場、跨應用的多元成長模式。隨著產品組合優化、製程效率提升及成本管理持續改善，公司整體營運體質愈趨成熟。

在營運獲利穩定成長與資金運用良好的帶動下，元太科技於2025年第3季總資產已突破新台幣一千億元，而2025年全年獲利亦首度超過新台幣一百億元，顯示公司財務結構穩健，並具備支持未來策略投資與長期成長的能力，為未來產能擴充、技術研發與新應用市場拓展提供穩固基礎。

隨著人工智慧（AI）快速發展，能源需求正成為全球科技產業的重要挑戰。市場研究指出，AI相關運算與基礎設施的電力需求正以約15%的年複合成長率持續增加，預估以2025年用電量與2030年相比，全球AI新增電力需求將增加約4,690億度電（469 TWh），相當於德國一整年的用電量，換算下來，等同將花費超過700億美金的商用電費。然而，在AI產業鏈中，與人類互動最頻繁的終端顯示設備，其能源效率卻長期被忽視。

「AI的競賽已不只是算力的競賽，更是能源效率的競賽。」E Ink元太科技董事長李政昊表示，「在AI與數位服務持續擴張的時代，顯示設備不再只是資訊呈現工具，而正逐漸成為支撐AI運作的重要節能基礎設施。當AI對電力需求持續增加，提升終端顯示設備的能源效率，是降低整體能源負擔最直接且最具成本效益的方式之一。電子紙顯示器以極低功耗的特性，能有效釋放更多能源資源，支撐AI運算與數位服務的持續發展。」

在顯示技術方面，電子紙（ePaper）採用雙穩態顯示技術，僅在畫面更新時消耗電力。以大型顯示應用估算，一般LCD顯示看板每日使用14小時約消耗2,083瓦時（2,083 Wh）的電量（以30至88吋顯示設備平均耗電量計），而電子紙顯示看板每日耗電僅約2.53瓦時（2.53 Wh），可降低約99.9%的顯示能源消耗。

換算下來，每台電子紙顯示設備每年約可節省759度電（759 kWh）。若全球部署約6.18億台電子紙顯示設備，即可抵銷預期現今至2030年因AI發展新增的4,690億度電（469 TWh）電力需求。這意味在 AI 時代中，透過顯示技術的轉型，就能釋放出足以支撐 AI 成長的重要能源資源。

從減碳效益估算，上述節能效果相當於減少約2.23億公噸二氧化碳排放（223 million tons CO₂），約等同減少 4,800萬輛汽車的年度排放量，或相當於 種植37億棵樹木的碳吸收能力。

在AI與數位服務持續發展的背景下，電子紙以超低功耗、長時間可視、並可大規模部建的特性，正逐漸成為AI時代最具能源效率的顯示技術。元太科技將持續推動電子紙在智慧零售、交通資訊、企業數位化與城市應用等領域的發展，並與全球生態圈夥伴合作，擴大電子紙在AI時代的節能價值。