晶睿攜手 Network Optix 擴充 AI 搜尋功能升級營運效能

晶睿（3454）12日宣布與Network Optix（Nx）平台合作，將旗下的深度搜尋擴充功能正式整合至Nx平台，為推動開放式影像管理系統生態系與邊緣AI創新，再添重要里程碑。此次整合將使晶睿AI攝影機的進階搜尋能力，可直接嵌入Nx介面中，讓使用者在不改變既有操作流程的情況下，透過網路攝影機與平台串接，達到更高效率的影像分析，強化環境安全。

晶睿表示，透過晶睿深度搜尋擴充功能，使用者可於Nx平台運用多項進階搜尋，包括：場景搜尋：即使錄影當下未預先設定警報規則，仍可於回放畫面中自行繪製智慧影像分析規則，如入侵、越線或徘徊等條件，快速篩選相關事件。

特徵搜尋：可依人物或車輛類型、服裝顏色及配件等條件進行更準確的目標篩選，提升搜尋效率。

特徵再識別：可從初步搜尋結果中選取特定的人臉或身體辨識特徵資訊，進一步追蹤同一對象在多個攝影機畫面中的動態。該功能將於後續版本上線。

晶睿品牌事業群副總經理鄭聖夫表示，隨著AI在安防領域應用日益普及，系統的互通性與擴充彈性成為關鍵競爭力。晶睿通訊攜手Network Optix，將邊緣AI智慧分析能力無縫整合至Nx平台，協助客戶加速事件調查、掌握現場狀況，讓AI加速落地，在既有基礎設施上創造更大安防營運效益。

Network Optix 業務發展暨行銷副總 James Cox 表示，晶睿的深度搜尋擴充功能與Nx整合，是開放式平台所能帶來價值的最佳示範。在維持既有Nx介面與使用流程不變的前提下，讓客戶在應用邊緣 AI 時，擁有更多選擇與彈性。透過此擴充功能，團隊可快速導入晶睿的深度搜尋功能，進一步發揮開放式平台的優勢，於不同場域間靈活擴展部署，實現更高效的智慧安防。

目前深度搜尋擴充功能已正式上架 Nx平台，無縫整合、效能升級，滿足系統商與企業用戶的應用需求。