晶睿攜手 Network Optix 擴充 AI 搜尋功能升級營運效能

經濟日報／ 記者劉芳妙 ／台北報導

晶睿（3454）12日宣布與Network Optix（Nx）平台合作，將旗下的深度搜尋擴充功能正式整合至Nx平台，為推動開放式影像管理系統生態系與邊緣AI創新，再添重要里程碑。此次整合將使晶睿AI攝影機的進階搜尋能力，可直接嵌入Nx介面中，讓使用者在不改變既有操作流程的情況下，透過網路攝影機與平台串接，達到更高效率的影像分析，強化環境安全。

晶睿表示，透過晶睿深度搜尋擴充功能，使用者可於Nx平台運用多項進階搜尋，包括：場景搜尋：即使錄影當下未預先設定警報規則，仍可於回放畫面中自行繪製智慧影像分析規則，如入侵、越線或徘徊等條件，快速篩選相關事件。

特徵搜尋：可依人物或車輛類型、服裝顏色及配件等條件進行更準確的目標篩選，提升搜尋效率。

特徵再識別：可從初步搜尋結果中選取特定的人臉或身體辨識特徵資訊，進一步追蹤同一對象在多個攝影機畫面中的動態。該功能將於後續版本上線。

晶睿品牌事業群副總經理鄭聖夫表示，隨著AI在安防領域應用日益普及，系統的互通性與擴充彈性成為關鍵競爭力。晶睿通訊攜手Network Optix，將邊緣AI智慧分析能力無縫整合至Nx平台，協助客戶加速事件調查、掌握現場狀況，讓AI加速落地，在既有基礎設施上創造更大安防營運效益。

Network Optix 業務發展暨行銷副總 James Cox 表示，晶睿的深度搜尋擴充功能與Nx整合，是開放式平台所能帶來價值的最佳示範。在維持既有Nx介面與使用流程不變的前提下，讓客戶在應用邊緣 AI 時，擁有更多選擇與彈性。透過此擴充功能，團隊可快速導入晶睿的深度搜尋功能，進一步發揮開放式平台的優勢，於不同場域間靈活擴展部署，實現更高效的智慧安防。

目前深度搜尋擴充功能已正式上架 Nx平台，無縫整合、效能升級，滿足系統商與企業用戶的應用需求。

相關新聞

台列301貿易調查名單 臻鼎董座沈慶芳：對台PCB直接影響不明顯

美國啟動301貿易調查，台灣名列其中，臻鼎科技董事長沈慶芳今日主持營運說明會表示，全球PCB（印刷電路板）生產基地目前仍高度集中在亞洲，主要以中國大陸、台灣與南韓為核心，三地合計產能占全球約八至九成，形成高度集中的供應鏈結構，先前美中貿易戰，PCB產業在第一與第二輪關稅清單中並未被納入，因此整體產業受到的直接衝擊相對有限。他研判這次美國重啟310貿易調查，台灣PCB廠的影響也不會明顯。

HyperLight、聯華電子、聯穎光電 共同宣布三方展開策略性合作

HyperLight、聯華電子（2303）以及其旗下子公司聯穎光電於12日共同宣布三方展開策略性合作，在6吋及8吋晶圓上量產HyperLight的TFLN（Thin-Film Lithium Niobate，鈮酸鋰薄膜）Chiplet平台。此次合作象徵TFLN光子技術商業化的重要里程碑，將為AI與雲端基礎設施的大規模布建提供關鍵製造能量。

新漢揪夥攻機器人 前進 Embedded World 2026

工業電腦大廠新漢（8234）近年來積極推展AI在各類終端應用的布局，包括自動化解決方案、智慧強固車載、安全機器人、智慧城市、地端型GPT以及工業級資安軟體等服務。其中機器人被視作現階段AI得以具體發揮功能的物理載體，如何加速導入機器人在各領域的應用是產業共同努力的目標。

台積電南科2奈米擴廠帶動周邊 古都轉型晶片重鎮

隨著全球半導體需求持續攀升，台南正從歷史古都轉型為晶片重鎮，尤其以台積電投資布局最為關鍵。因應AI與先進製程需求，台積電規畫在南部科學園區特定區A區興建2奈米晶圓廠，基地面積約15.46公頃，預計將吸引全球頂尖供應鏈與高階人才進駐，同時也帶動周邊產業園區同步發展。

和碩伺服器出貨拚增十倍 預期今年將逐季成長

和碩昨（11）日舉行法說會，和碩共同執行長鄭光志指出，伺服器業務將延續去年出貨動能，預期今年將逐季成長，下半年動能更強，由於伺服器基期較低，今年有望成長十倍以上。

三大科學園區2025年營業額創高 國科會：2026年將突破6兆元

國科會昨（11）日發布2025年三大科學園區營業額為達5.8兆元，較2024年成長21.83%。國科會表示，AI應用浪潮持續帶動、半導體先進製程技術領航，今年科學園區營業額還會再成長，突破6兆元輕而易舉。

