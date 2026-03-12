快訊

炎上準備？韓式餐廳老闆道歉「經典賽控分」祭優惠 網傻眼：完美得罪兩邊

多頭力守月線！台股跌532點收33,581點 台積電挫55元收1,885元

經典賽／8強對戰出爐！日本、美國、波多黎各連六屆晉級 賽程時間一次看

正崴旗下友崴超算中心攜手大腕影業 啟動「亞洲 AI 視覺中心」計畫

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導
友崴超級運算中心董事長郭守富（左）與大腕電影視覺公司董事長林哲民。正崴／提供
友崴超級運算中心董事長郭守富（左）與大腕電影視覺公司董事長林哲民。正崴／提供

影視內容與AI視覺技術公司大腕影業與正崴（2392）旗下友崴超級運算中心11日宣布建立策略合作夥伴關係，並正式啟動「亞洲AI視覺中心（Asia AI Visual Center）」1.0計畫。雙方將整合 影視內容創作、AI影像生成技術與高效能超級算力基礎設施，共同打造亞洲AI內容產業的重要創新基地。

此次合作被視為 AI影視音與算力產業深度融合的重要里程碑。透過影視IP、AI視覺技術與超級運算資源的整合，大腕電影科技與友崴成立亞洲AI視覺中心，推動電影、動畫、影集與虛擬內容創作，布局全球AI影像產業。

大腕影業董事長林哲民表示，近年大腕影業積極投入研發，整合視覺生成式AIGC技術，成功建立AI影視製作新流程，在影像設計、動畫製作與視覺特效領域取得重要突破，使影視內容製作逐步從傳統流程邁向「AI輔助製作」的新模式。大腕影業並與友崴超級運算中心建立全球獨家合作夥伴關係，結合高效能算力持續升級自有AI製作流程，雙方將共同打造更完整的新一代AI影視製作體系，全面提升影像品質，並強化真人影像製作與虛擬演員開發能力。

未來大腕影業在開發自有電影IP《伊森與小金剛》與《銀河列車》時，將全面導入最新AI製作技術，大幅縮短製作時間、降低成本並提升影像品質與創意表現，加速電影開發與產出，打造具有全球市場的原創科幻IP內容，同時創造更高的產業價值與更具成長潛力的投資機會。

友崴超級運算中心董事長郭守富則指出，AI算力基礎設施已成為人工智慧產業發展的重要核心。友崴長期投入高效能運算與AI算力平台建設，此次與大腕影業製作團隊展開合作，將全力支持並整合旗下超級運算與相關技術資源，進一步拓展AI算力在影像與泛娛樂產業的應用場景。透過超級運算平台的支持，可為AI影像生成、大型模型訓練及視覺內容創作提供強大的運算能力，並協助大腕影業持續升級AI影視製作流程，加速AI影視內容的研發與製作。

雙方指出，除了AI算力與影像技術之外，集團旗下關係企業亦具備影視製作設施資源，並持續深耕工業型實體人工智慧技術(Industrial Physical AI)。未來將透過集團內多元產業資源整合，結合大腕影業的內容創作能力與AI視覺技術，共同推動AI影視製作、虛擬製片與智慧內容創作等新型態娛樂內容的應用，並進一步拓展AI技術在內容產業與實體世界結合的更多可能性。。

大腕影業表示，AI技術正在重新定義內容創作方式，未來影視產業將逐步轉型為 「IP創意 × AI視覺 × 超級算力」 的新型製作模式。透過「亞洲AI視覺中心」1.0計畫，吸引全球影視製作團隊、AI科技人才與內容創作者共同參與，推動亞洲AI娛樂產業發展。

友崴超級運算中心也表示，AI算力中心未來不僅是科技基礎設施，更將成為AI產業的重要平台。透過與影視內容產業合作，可讓AI技術更快速落地，並帶動更多創新應用。

雙方表示，未來「亞洲AI視覺中心」將以拓展國際影視業務為目標，整合並驗證AI影視製作技術、算力資源與內容創新能力，連結亞洲與全球內容產業，促進跨區域合作，並吸引全球創作者與科技企業參與，共同打造亞洲AI內容產業的新生態。

人工智慧 影視 基礎設施

延伸閱讀

2026高雄智慧城市展20日登場 展現高雄邁向AI City雄心

德晉攜手KONST 打造AI戰略平台

相關新聞

台積電南科2奈米擴廠帶動周邊 古都轉型晶片重鎮

隨著全球半導體需求持續攀升，台南正從歷史古都轉型為晶片重鎮，尤其以台積電投資布局最為關鍵。因應AI與先進製程需求，台積電規畫在南部科學園區特定區A區興建2奈米晶圓廠，基地面積約15.46公頃，預計將吸引全球頂尖供應鏈與高階人才進駐，同時也帶動周邊產業園區同步發展。

勞資緊張再升溫！三星電子罷工投票 記憶體吃緊

南韓三星電子工會九日起啟動罷工授權投票，外界憂心，若投票結果觸發全面罷工，將對半導體生產排程構成潛在影響，衝擊全球記憶體與高頻寬記憶體（ＨＢＭ）晶片產量。由於有利罷工權的南韓工會法修正條文十日生效，三星工會態度強硬升高抗爭手段，勞資緊張再度升溫。

甲骨文上調展望…台鏈沾光 鴻海、廣達、緯創等受惠

雲端巨頭甲骨文（Oracle）10日公布上季財報與本季財測均優於華爾街預期，並上調長期展望，公司強調AI帶來的雲端運算需求仍持續高速成長。法人看好，甲骨文後市動能強勁，鴻海、廣達、緯創、緯穎、神達等協力廠跟著旺。

三星醞釀罷工…市場看法：確保貨源 黃仁勳不會坐視

三星電子工會醞釀集體罷工，由於三星記憶體全球市占第一，且目前全球正處於記憶體因ＡＩ發展爆發供應吃緊關鍵時刻，產業界人士說，對於急著要貨的買方，抵抗原廠漲價難度更高了。與三星關係深厚、全球第二大記憶體模組廠威剛董事長陳立白認為，罷工影響層面太太，勞資雙方最後應會各退一步，達成協議而落幕。

新漢揪夥攻機器人 前進 Embedded World 2026

工業電腦大廠新漢（8234）近年來積極推展AI在各類終端應用的布局，包括自動化解決方案、智慧強固車載、安全機器人、智慧城市、地端型GPT以及工業級資安軟體等服務。其中機器人被視作現階段AI得以具體發揮功能的物理載體，如何加速導入機器人在各領域的應用是產業共同努力的目標。

和碩伺服器出貨拚增十倍 預期今年將逐季成長

和碩昨（11）日舉行法說會，和碩共同執行長鄭光志指出，伺服器業務將延續去年出貨動能，預期今年將逐季成長，下半年動能更強，由於伺服器基期較低，今年有望成長十倍以上。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。