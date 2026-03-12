正崴旗下友崴超算中心攜手大腕影業 啟動「亞洲 AI 視覺中心」計畫

影視內容與AI視覺技術公司大腕影業與正崴（2392）旗下友崴超級運算中心11日宣布建立策略合作夥伴關係，並正式啟動「亞洲AI視覺中心（Asia AI Visual Center）」1.0計畫。雙方將整合 影視內容創作、AI影像生成技術與高效能超級算力基礎設施，共同打造亞洲AI內容產業的重要創新基地。

此次合作被視為 AI影視音與算力產業深度融合的重要里程碑。透過影視IP、AI視覺技術與超級運算資源的整合，大腕電影科技與友崴成立亞洲AI視覺中心，推動電影、動畫、影集與虛擬內容創作，布局全球AI影像產業。

大腕影業董事長林哲民表示，近年大腕影業積極投入研發，整合視覺生成式AIGC技術，成功建立AI影視製作新流程，在影像設計、動畫製作與視覺特效領域取得重要突破，使影視內容製作逐步從傳統流程邁向「AI輔助製作」的新模式。大腕影業並與友崴超級運算中心建立全球獨家合作夥伴關係，結合高效能算力持續升級自有AI製作流程，雙方將共同打造更完整的新一代AI影視製作體系，全面提升影像品質，並強化真人影像製作與虛擬演員開發能力。

未來大腕影業在開發自有電影IP《伊森與小金剛》與《銀河列車》時，將全面導入最新AI製作技術，大幅縮短製作時間、降低成本並提升影像品質與創意表現，加速電影開發與產出，打造具有全球市場的原創科幻IP內容，同時創造更高的產業價值與更具成長潛力的投資機會。

友崴超級運算中心董事長郭守富則指出，AI算力基礎設施已成為人工智慧產業發展的重要核心。友崴長期投入高效能運算與AI算力平台建設，此次與大腕影業製作團隊展開合作，將全力支持並整合旗下超級運算與相關技術資源，進一步拓展AI算力在影像與泛娛樂產業的應用場景。透過超級運算平台的支持，可為AI影像生成、大型模型訓練及視覺內容創作提供強大的運算能力，並協助大腕影業持續升級AI影視製作流程，加速AI影視內容的研發與製作。

雙方指出，除了AI算力與影像技術之外，集團旗下關係企業亦具備影視製作設施資源，並持續深耕工業型實體人工智慧技術(Industrial Physical AI)。未來將透過集團內多元產業資源整合，結合大腕影業的內容創作能力與AI視覺技術，共同推動AI影視製作、虛擬製片與智慧內容創作等新型態娛樂內容的應用，並進一步拓展AI技術在內容產業與實體世界結合的更多可能性。。

大腕影業表示，AI技術正在重新定義內容創作方式，未來影視產業將逐步轉型為 「IP創意 × AI視覺 × 超級算力」 的新型製作模式。透過「亞洲AI視覺中心」1.0計畫，吸引全球影視製作團隊、AI科技人才與內容創作者共同參與，推動亞洲AI娛樂產業發展。

友崴超級運算中心也表示，AI算力中心未來不僅是科技基礎設施，更將成為AI產業的重要平台。透過與影視內容產業合作，可讓AI技術更快速落地，並帶動更多創新應用。

雙方表示，未來「亞洲AI視覺中心」將以拓展國際影視業務為目標，整合並驗證AI影視製作技術、算力資源與內容創新能力，連結亞洲與全球內容產業，促進跨區域合作，並吸引全球創作者與科技企業參與，共同打造亞洲AI內容產業的新生態。