和椿：AI智慧機器人業績看佳 留意油價資源排擠

和椿科技董事長程天縱今天表示，觀察國際油價帶來的資源排擠作用，和椿在機器人領域積極布局後端各項應用。和椿預期，今年業績可續成長雙位數百分比，挑戰新高，今年機器人業績成長可期，占比持續超過1成。

在AI應用布局，和椿指出，已切入AI基礎建設供應鏈，在人形機器人發展，和椿表示，人形機器人將是機器人服務的終極型態，和椿會持續布局機器人各種應用市場，要從零組件供應商轉型為AI智慧機器人整合解決方案提供者。

人工智慧（AI）與機器人自動化解決方案供應商和椿科技中午舉行媒體交流會，會前媒體詢問程天縱對於國際油價上漲看法。他表示，資源一定會有排擠作用，尤其是需要用到很多資源的產業領域。他指出，不僅石油是資源，電力也是資源，AI應用超級運算資料中心也需要很多的電力，持續關注資源排擠變數。

展望機器人事業布局，程天縱表示，台灣在機器人產業不應複製過去硬體代工供應鏈競爭模式，在於技術整合與附加功能開發能力，和椿除了布局機器人硬體製造關鍵零組件、配件與周邊設備外，也聚焦推廣後端應用，深入垂直市場各項應用，在各行各業解決終端應用的痛點。

展望今年營運，和椿總經理朱鋑隆預期，業績可持續成長雙位數百分比，持續挑戰新高，今年和椿持續研發機器人應用解決方案，去年機器人相關業績占比超過1成，今年機器人相關業績持續成長可期。

根據資料，和椿2025年三大事業部中，自動化零件占比38.1%、設備與模組占比50.8%、機器人及其他占比11.1%。和椿說明，去年設備與模組、機器人及其他事業，受惠AI伺服器與高階印刷電路板PCB擴產、半導體與電子業資本支出回溫、東南亞轉單與建廠效應等。

在合作夥伴布局，和椿指出，涵蓋中國、美國、德國和日本廠商，其中日本占比超過5成，中國廠商占比約3成，日本合作夥伴包括Mujin、Panasonic、Denso等。

和椿2025年第4季合併營收新台幣7.02億元，季減0.4%、年增25.6%，單季歸屬母公司稅後淨利0.67億元，季增28.9%、年增35.2%，單季稅後每股盈餘0.81元。和椿累計2025年全年合併營收24.96億元，年增50.1%，創歷史新高，稅後淨利1.72億元，每股稅後純益2.08元。