和椿：AI智慧機器人業績看佳 留意油價資源排擠

中央社／ 台北12日電

和椿科技董事長程天縱今天表示，觀察國際油價帶來的資源排擠作用，和椿在機器人領域積極布局後端各項應用。和椿預期，今年業績可續成長雙位數百分比，挑戰新高，今年機器人業績成長可期，占比持續超過1成。

在AI應用布局，和椿指出，已切入AI基礎建設供應鏈，在人形機器人發展，和椿表示，人形機器人將是機器人服務的終極型態，和椿會持續布局機器人各種應用市場，要從零組件供應商轉型為AI智慧機器人整合解決方案提供者。

人工智慧（AI）與機器人自動化解決方案供應商和椿科技中午舉行媒體交流會，會前媒體詢問程天縱對於國際油價上漲看法。他表示，資源一定會有排擠作用，尤其是需要用到很多資源的產業領域。他指出，不僅石油是資源，電力也是資源，AI應用超級運算資料中心也需要很多的電力，持續關注資源排擠變數。

展望機器人事業布局，程天縱表示，台灣在機器人產業不應複製過去硬體代工供應鏈競爭模式，在於技術整合與附加功能開發能力，和椿除了布局機器人硬體製造關鍵零組件、配件與周邊設備外，也聚焦推廣後端應用，深入垂直市場各項應用，在各行各業解決終端應用的痛點。

展望今年營運，和椿總經理朱鋑隆預期，業績可持續成長雙位數百分比，持續挑戰新高，今年和椿持續研發機器人應用解決方案，去年機器人相關業績占比超過1成，今年機器人相關業績持續成長可期。

根據資料，和椿2025年三大事業部中，自動化零件占比38.1%、設備與模組占比50.8%、機器人及其他占比11.1%。和椿說明，去年設備與模組、機器人及其他事業，受惠AI伺服器與高階印刷電路板PCB擴產、半導體與電子業資本支出回溫、東南亞轉單與建廠效應等。

在合作夥伴布局，和椿指出，涵蓋中國、美國、德國和日本廠商，其中日本占比超過5成，中國廠商占比約3成，日本合作夥伴包括Mujin、Panasonic、Denso等。

和椿2025年第4季合併營收新台幣7.02億元，季減0.4%、年增25.6%，單季歸屬母公司稅後淨利0.67億元，季增28.9%、年增35.2%，單季稅後每股盈餘0.81元。和椿累計2025年全年合併營收24.96億元，年增50.1%，創歷史新高，稅後淨利1.72億元，每股稅後純益2.08元。

印刷電路板 業績 國際油價

台列301貿易調查名單 臻鼎董座沈慶芳：對台PCB直接影響不明顯

美國啟動301貿易調查，台灣名列其中，臻鼎科技董事長沈慶芳今日主持營運說明會表示，全球PCB（印刷電路板）生產基地目前仍高度集中在亞洲，主要以中國大陸、台灣與南韓為核心，三地合計產能占全球約八至九成，形成高度集中的供應鏈結構，先前美中貿易戰，PCB產業在第一與第二輪關稅清單中並未被納入，因此整體產業受到的直接衝擊相對有限。他研判這次美國重啟310貿易調查，台灣PCB廠的影響也不會明顯。

HyperLight、聯華電子、聯穎光電 共同宣布三方展開策略性合作

HyperLight、聯華電子（2303）以及其旗下子公司聯穎光電於12日共同宣布三方展開策略性合作，在6吋及8吋晶圓上量產HyperLight的TFLN（Thin-Film Lithium Niobate，鈮酸鋰薄膜）Chiplet平台。此次合作象徵TFLN光子技術商業化的重要里程碑，將為AI與雲端基礎設施的大規模布建提供關鍵製造能量。

新漢揪夥攻機器人 前進 Embedded World 2026

工業電腦大廠新漢（8234）近年來積極推展AI在各類終端應用的布局，包括自動化解決方案、智慧強固車載、安全機器人、智慧城市、地端型GPT以及工業級資安軟體等服務。其中機器人被視作現階段AI得以具體發揮功能的物理載體，如何加速導入機器人在各領域的應用是產業共同努力的目標。

台積電南科2奈米擴廠帶動周邊 古都轉型晶片重鎮

隨著全球半導體需求持續攀升，台南正從歷史古都轉型為晶片重鎮，尤其以台積電投資布局最為關鍵。因應AI與先進製程需求，台積電規畫在南部科學園區特定區A區興建2奈米晶圓廠，基地面積約15.46公頃，預計將吸引全球頂尖供應鏈與高階人才進駐，同時也帶動周邊產業園區同步發展。

和碩伺服器出貨拚增十倍 預期今年將逐季成長

和碩昨（11）日舉行法說會，和碩共同執行長鄭光志指出，伺服器業務將延續去年出貨動能，預期今年將逐季成長，下半年動能更強，由於伺服器基期較低，今年有望成長十倍以上。

三大科學園區2025年營業額創高 國科會：2026年將突破6兆元

國科會昨（11）日發布2025年三大科學園區營業額為達5.8兆元，較2024年成長21.83%。國科會表示，AI應用浪潮持續帶動、半導體先進製程技術領航，今年科學園區營業額還會再成長，突破6兆元輕而易舉。

