HyperLight、聯華電子、聯穎光電 共同宣布三方展開策略性合作

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導
HyperLight、聯華電子、聯穎光電12日共同宣布三方展開策略性合作，在6吋及8吋晶圓上量產HyperLight的TFLN Chiplet平台，以進一步支援下世代光學系統所需的量產能力與市場布局。照片／公司提供。
HyperLight、聯華電子（2303）以及其旗下子公司聯穎光電於12日共同宣布三方展開策略性合作，在6吋及8吋晶圓上量產HyperLight的TFLN（Thin-Film Lithium Niobate，鈮酸鋰薄膜）Chiplet平台。此次合作象徵TFLN光子技術商業化的重要里程碑，將為AI與雲端基礎設施的大規模布建提供關鍵製造能量。

TFLN Chiplet平台自設計之初即以支援AI基礎設施規模化量產為目標，整合了短距離IMDD（Intensity Modulation Direct Detection，強度調變直接檢測）架構的資料中心可插拔模組、長距離同調性數據通訊與電信模組，以及共封裝光學（CPO）等多元應用需求於同一量產架構。HyperLight擔任平台架構設計者，聯電與聯穎則提供支援全球產量與市場導入的晶圓代工製造能量。

HyperLight與聯穎長期合作，成功將TFLN光子技術從實驗室的創新推進至經客戶認證的6吋CMOS晶圓廠量產產線。此次聯電加入，投注其8吋製造能量與專業，進一步擴大產能規模，以支援AI基礎設施的成長需求。

HyperLight執行長張勉表示，TFLN一直被視為未來光互連最重要的技術之一，但業界一直在等待真正實現大規模製造的路徑。HyperLight TFLN Chiplet平台從設計之初，即以整合IMDD、同調性與共封裝光學需求於單一可製造的基礎之上，為TFLN作為小眾技術的時代畫下句點。透過與聯電及聯穎的合作，共同將TFLN帶入晶圓代工量產，以支援AI基礎設施在全球布建所需的效能、可靠性與成本結構。

聯電資深副總經理洪圭鈞指出，為實現1.6T及更高頻寬，TFLN正成為新一代資料中心傳輸所需頻寬的關鍵材料。聯電很高興能成為關鍵的8吋製造合作夥伴，協助將HyperLight可擴展的平台推向大規模市場。這次合作為產業樹立新的標竿，並讓團隊在AI、雲端與網路基礎設施快速成長的趨勢下，具備領先TFLN量產的優勢。

聯穎董事長賴明哲則說，近年來聯穎與HyperLight緊密合作，將TFLN從一項具潛力的材料創新，轉化為可在CMOS晶圓代工環境中量產、並已通過驗證、可供客戶採用的製造方案。此次的發布，象徵著下一個重要里程—在既有成功基礎上，進一步支援下世代光學系統所需的量產能力與市場布局。我們很榮幸能持續推動TFLN光子技術的量產與創新。

TFLN Chiplet 平台可帶來關鍵的效能提升，包括極高的調變頻寬、CMOS等級的驅動電壓，以及超低光學耗損。對於涵蓋各種互連距離的AI網絡而言，TFLN 能有效降低雷射功耗，並支援CMOS直接驅動電壓，持續提升通道速度同時降低整體功耗。

HyperLight的平台將多元客戶需求整合為標準化、可量產的架構，簡化生態系統複雜度、降低製造風險，並加速TFLN光子技術在全球快速且具成本競爭力的導入。

聯電 晶圓代工 基礎設施

相關新聞

台積電南科2奈米擴廠帶動周邊 古都轉型晶片重鎮

隨著全球半導體需求持續攀升，台南正從歷史古都轉型為晶片重鎮，尤其以台積電投資布局最為關鍵。因應AI與先進製程需求，台積電規畫在南部科學園區特定區A區興建2奈米晶圓廠，基地面積約15.46公頃，預計將吸引全球頂尖供應鏈與高階人才進駐，同時也帶動周邊產業園區同步發展。

勞資緊張再升溫！三星電子罷工投票 記憶體吃緊

南韓三星電子工會九日起啟動罷工授權投票，外界憂心，若投票結果觸發全面罷工，將對半導體生產排程構成潛在影響，衝擊全球記憶體與高頻寬記憶體（ＨＢＭ）晶片產量。由於有利罷工權的南韓工會法修正條文十日生效，三星工會態度強硬升高抗爭手段，勞資緊張再度升溫。

甲骨文上調展望…台鏈沾光 鴻海、廣達、緯創等受惠

雲端巨頭甲骨文（Oracle）10日公布上季財報與本季財測均優於華爾街預期，並上調長期展望，公司強調AI帶來的雲端運算需求仍持續高速成長。法人看好，甲骨文後市動能強勁，鴻海、廣達、緯創、緯穎、神達等協力廠跟著旺。

三星醞釀罷工…市場看法：確保貨源 黃仁勳不會坐視

三星電子工會醞釀集體罷工，由於三星記憶體全球市占第一，且目前全球正處於記憶體因ＡＩ發展爆發供應吃緊關鍵時刻，產業界人士說，對於急著要貨的買方，抵抗原廠漲價難度更高了。與三星關係深厚、全球第二大記憶體模組廠威剛董事長陳立白認為，罷工影響層面太太，勞資雙方最後應會各退一步，達成協議而落幕。

新漢揪夥攻機器人 前進 Embedded World 2026

工業電腦大廠新漢（8234）近年來積極推展AI在各類終端應用的布局，包括自動化解決方案、智慧強固車載、安全機器人、智慧城市、地端型GPT以及工業級資安軟體等服務。其中機器人被視作現階段AI得以具體發揮功能的物理載體，如何加速導入機器人在各領域的應用是產業共同努力的目標。

和碩伺服器出貨拚增十倍 預期今年將逐季成長

和碩昨（11）日舉行法說會，和碩共同執行長鄭光志指出，伺服器業務將延續去年出貨動能，預期今年將逐季成長，下半年動能更強，由於伺服器基期較低，今年有望成長十倍以上。

