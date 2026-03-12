中華電董座簡志誠：營運續創高 壯大集團艦隊 再推動小金雞掛牌

工業電腦大廠新漢（8234）近年來積極推展AI在各類終端應用的布局，包括自動化解決方案、智慧強固車載、安全機器人、智慧城市、地端型GPT以及工業級資安軟體等服務。其中機器人被視作現階段AI得以具體發揮功能的物理載體，如何加速導入機器人在各領域的應用是產業共同努力的目標。

2026-03-12 12:55