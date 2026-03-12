中華電董座簡志誠：營運續創高 壯大集團艦隊 再推動小金雞掛牌

快訊

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導
中華電信舉行新春記者會，董事長簡志誠（左）、總經理林榮賜（右）宣布，2026年營運會持續成長，並壯大中華電信艦隊。記者黃晶琳／攝影
中華電信12日舉行新春記者會，董事長簡志誠表示，中華電信今年要以「智慧韌性贏信賴 AI乘光展未來」，強打「精技術、實服務、智永續」三大主軸，今年中華電信母公司營運、獲利將持續成長攀高，中華電信艦隊持續壯大，推動中華立鼎掛牌，成為第七家上市櫃公司。

簡志誠表示，2025年挑戰不少，包含同業合併、寬頻競爭、地震風災、電價上漲等，但仍繳出營收、獲利雙成長、雙超標成績。

中華電信去年集團營收超過2,361億元，創下歷史新高，每股純益4.99元，創八年新高，每股規劃要配發5.2元現金股利

簡志誠表示，中華電信2025年3月市值突破兆元後，目前穩穩位居兆元以上，旗下六家上市櫃公司（精測、是方、神腦、勤崴、中華資安、資拓宏宇）市值也達到1,580多億元，2025年成立新AI公司中華創智國際，2026年更要持續壯大中華電信艦隊，推動中華立鼎掛牌，並將AI智慧影像團隊切割獨立公司。

面對AI趨勢，簡志誠表示，核心理念就是AI everywhere，並強打「精技術、實服務、智永續」，持續打造海地星空智慧網路，投資海纜及擴大低中高軌衛星，並投資跨全國行動、固網寬頻，建構綿密又值得信賴的海地星空網路，強化資安與韌性，同時協助打詐。

簡志誠更宣布，全面啟動Pre 6G佈局，建立實證場域，為銜接6G做準備，同全面導入全光網路IOWN，並攜手跨國合作，並投入算力（AIDC）建置，投資邊緣運算。

三大事業群部分，簡志誠強調，要更落實服務，個家事業群行動寬頻持續成長，更強調影視服務，包含WBC、世足、亞運都會持續強化，並投資影視、深耕台流。

企客部分，簡志誠表示，IDC／雲端、資安、AIoT等三個百億業務會持續著力提升，並打造雲地服務、邊緣AI服務，投入後量子密碼PQC佈局，強化衛星服務；國際部分台商走去哪裡，中華電信就去哪裡，持續擴大全球佈局。

展望2026年，簡志誠表示，維持策略，穩穩向前，營收持續成長，獲利持續向前，韌性要穩，信任要穩，贏得客戶信任。

