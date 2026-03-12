新漢揪夥攻機器人 前進 Embedded World 2026

快訊

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導
左起Botfellows CEO Mohamad Bdiwi、新漢董事長林茂昌、Synapticon CEO Simon Fischinger、以及新漢子公司創博總經理沈倩怡。新漢／提供
左起Botfellows CEO Mohamad Bdiwi、新漢董事長林茂昌、Synapticon CEO Simon Fischinger、以及新漢子公司創博總經理沈倩怡。新漢／提供

工業電腦大廠新漢（8234）近年來積極推展AI在各類終端應用的布局，包括自動化解決方案、智慧強固車載、安全機器人、智慧城市、地端型GPT以及工業級資安軟體等服務。其中機器人被視作現階段AI得以具體發揮功能的物理載體，如何加速導入機器人在各領域的應用是產業共同努力的目標。

新漢集團本周於德國嵌入式電子與工業電腦展（Embedded World 2026）上攜手德國機器人生態系夥伴Synapticon以及Botfellows針對智慧工廠、服務型機器人、車廠、物流倉儲等自動化應用，提供一系列通過安全認證的工業型機器人解決方案。

在將智慧載體（Physical AI）導入工業作業環境的過程中，因牽涉到人機協作安全，智慧載體的各項環節如關節驅動器、控制馬達、以及安全感測器，均須個別導入嚴格的安全認證程序。

作為智慧機械生態系的核心建構者，創博提供穩定的運動控制平台，結合德國夥伴Synapticon的關節驅動模組、以及德國夥伴Botfellows的安全應用軟體，可應用在智慧工廠、服務型機器人、車廠、物流倉儲以及其他自動化應用，創博與生態系夥伴致力於協助智慧載體開發商縮短單機開發時程，提供最高安全等級的工業型機器人解決方案。

新漢本次展出以「在軟體定義邊緣運算盡情釋放潛能（Unleashing the Ingenuity of SD Edge Computing）」為主題，透過兩大重點展區 ── AIoT 解決方案與 AI 運算，展示軟體定義邊緣運算（Software-Defined Edge Computing, SDEC）技術的無限潛力。

展示內容涵蓋邊緣 AI（Edge AI）、物理 AI（Physical AI）、以及所有AIoT作業現場整體架構等多元真實世界場域中的實際部署，推出從硬體平台到解決方案的完整產品線，如最新專為智慧醫療所設計的NDiS B340 耐受型邊緣運算電腦、針對AI智慧工廠應用的APPC 160/210 C21 工業觸控電腦、以及IP67 防護等級AI車載電腦ATC 3561-NA4C等產品，NEXCOM新漢將持續加速各類智慧應用場域的落地實踐，從建構 AI 運算平台、部署實體 AI 裝置，延伸至 AIoT 作業場域及新世代 AI 企業的轉型，持續透過創新產品為產業與人類生活創造卓越價值。

台積電南科2奈米擴廠帶動周邊 古都轉型晶片重鎮

隨著全球半導體需求持續攀升，台南正從歷史古都轉型為晶片重鎮，尤其以台積電投資布局最為關鍵。因應AI與先進製程需求，台積電規畫在南部科學園區特定區A區興建2奈米晶圓廠，基地面積約15.46公頃，預計將吸引全球頂尖供應鏈與高階人才進駐，同時也帶動周邊產業園區同步發展。

勞資緊張再升溫！三星電子罷工投票 記憶體吃緊

南韓三星電子工會九日起啟動罷工授權投票，外界憂心，若投票結果觸發全面罷工，將對半導體生產排程構成潛在影響，衝擊全球記憶體與高頻寬記憶體（ＨＢＭ）晶片產量。由於有利罷工權的南韓工會法修正條文十日生效，三星工會態度強硬升高抗爭手段，勞資緊張再度升溫。

甲骨文上調展望…台鏈沾光 鴻海、廣達、緯創等受惠

雲端巨頭甲骨文（Oracle）10日公布上季財報與本季財測均優於華爾街預期，並上調長期展望，公司強調AI帶來的雲端運算需求仍持續高速成長。法人看好，甲骨文後市動能強勁，鴻海、廣達、緯創、緯穎、神達等協力廠跟著旺。

三星醞釀罷工…市場看法：確保貨源 黃仁勳不會坐視

三星電子工會醞釀集體罷工，由於三星記憶體全球市占第一，且目前全球正處於記憶體因ＡＩ發展爆發供應吃緊關鍵時刻，產業界人士說，對於急著要貨的買方，抵抗原廠漲價難度更高了。與三星關係深厚、全球第二大記憶體模組廠威剛董事長陳立白認為，罷工影響層面太太，勞資雙方最後應會各退一步，達成協議而落幕。

和碩伺服器出貨拚增十倍 預期今年將逐季成長

和碩昨（11）日舉行法說會，和碩共同執行長鄭光志指出，伺服器業務將延續去年出貨動能，預期今年將逐季成長，下半年動能更強，由於伺服器基期較低，今年有望成長十倍以上。

