新漢揪夥攻機器人 前進 Embedded World 2026
工業電腦大廠新漢（8234）近年來積極推展AI在各類終端應用的布局，包括自動化解決方案、智慧強固車載、安全機器人、智慧城市、地端型GPT以及工業級資安軟體等服務。其中機器人被視作現階段AI得以具體發揮功能的物理載體，如何加速導入機器人在各領域的應用是產業共同努力的目標。
新漢集團本周於德國嵌入式電子與工業電腦展（Embedded World 2026）上攜手德國機器人生態系夥伴Synapticon以及Botfellows針對智慧工廠、服務型機器人、車廠、物流倉儲等自動化應用，提供一系列通過安全認證的工業型機器人解決方案。
在將智慧載體（Physical AI）導入工業作業環境的過程中，因牽涉到人機協作安全，智慧載體的各項環節如關節驅動器、控制馬達、以及安全感測器，均須個別導入嚴格的安全認證程序。
作為智慧機械生態系的核心建構者，創博提供穩定的運動控制平台，結合德國夥伴Synapticon的關節驅動模組、以及德國夥伴Botfellows的安全應用軟體，可應用在智慧工廠、服務型機器人、車廠、物流倉儲以及其他自動化應用，創博與生態系夥伴致力於協助智慧載體開發商縮短單機開發時程，提供最高安全等級的工業型機器人解決方案。
新漢本次展出以「在軟體定義邊緣運算盡情釋放潛能（Unleashing the Ingenuity of SD Edge Computing）」為主題，透過兩大重點展區 ── AIoT 解決方案與 AI 運算，展示軟體定義邊緣運算（Software-Defined Edge Computing, SDEC）技術的無限潛力。
展示內容涵蓋邊緣 AI（Edge AI）、物理 AI（Physical AI）、以及所有AIoT作業現場整體架構等多元真實世界場域中的實際部署，推出從硬體平台到解決方案的完整產品線，如最新專為智慧醫療所設計的NDiS B340 耐受型邊緣運算電腦、針對AI智慧工廠應用的APPC 160/210 C21 工業觸控電腦、以及IP67 防護等級AI車載電腦ATC 3561-NA4C等產品，NEXCOM新漢將持續加速各類智慧應用場域的落地實踐，從建構 AI 運算平台、部署實體 AI 裝置，延伸至 AIoT 作業場域及新世代 AI 企業的轉型，持續透過創新產品為產業與人類生活創造卓越價值。
