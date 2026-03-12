晶睿攜手Network Optix平台 擴充AI搜尋功能

智慧安防品牌晶睿通訊今天宣布與Network Optix平台合作，將旗下深度搜尋擴充功能整合至Network Optix平台，為推動開放式影像管理系統生態系與邊緣AI創新，再添重要里程碑。

晶睿表示，此次整合將使晶睿AI攝影機的進階搜尋能力，可直接嵌入Network Optix介面中，讓使用者在不改變既有操作流程的情況下，透過網路攝影機與平台串接，達到更高效率的影像分析，強化環境安全。

晶睿說明，透過自家深度搜尋擴充功能，使用者可於Network Optix平台運用多項進階搜尋，包括場景搜尋，即使錄影當下未預先設定警報規則，仍可於回放畫面中自行繪製智慧影像分析規則，如入侵、越線或徘徊等條件，快速篩選相關事件。

特徵搜尋方面，晶睿指出，可依人物或車輛類型、服裝顏色及配件等條件，進行更準確的目標篩選，提升搜尋效率；特徵再識別方面，可從初步搜尋結果中選取特定的人臉或身體辨識特徵資訊，進一步追蹤同一對象在多個攝影機畫面中的動態，此功能將於後續版本上線。

晶睿通訊品牌事業群副總經理鄭聖夫表示，隨著AI在安防領域應用日益普及，系統的互通性與擴充彈性成為關鍵競爭力。晶睿攜手Network Optix，將邊緣AI智慧分析能力無縫整合至Network Optix平台，協助客戶加速事件調查、掌握現場狀況，讓AI加速落地，在既有基礎設施上創造更大安防營運效益。