台積電南科2奈米擴廠帶動周邊 古都轉型晶片重鎮

隨著全球半導體需求持續攀升，台南正從歷史古都轉型為晶片重鎮，尤其以台積電投資布局最為關鍵。因應AI與先進製程需求，台積電規畫在南部科學園區特定區A區興建2奈米晶圓廠，基地面積約15.46公頃，預計將吸引全球頂尖供應鏈與高階人才進駐，同時也帶動周邊產業園區同步發展。

根據經濟部最新統計，截至今年2月底，台南市工廠登記家數達9606家，相較去年新增登記工廠474家，長期以金屬製品、機械設備及塑膠製品製造業為大宗，合計達4768家，占比將近5成。在產業用地供需方面，國科會辦理的「南科沙崙生態科學園區」(南科第4期)，籌設計畫，已於2025年10月3日函報行政院。

台積電布局帶動南科園區及周邊新吉工業區、七股科技工業區等產業園區同步發展，新吉工業區已有145家廠商入區，其中130家已營運、11家建廠中、4家規劃中；七股科技工業區截至2026年2月已有38家廠商完成購地，預估可創造6000個就業機會，投資額約290億元。柳營科技工業區第三期亦在規畫中，預計創造3,000個就業機會，年產值超過400億元，實現台南南北均衡產業布局。

台南市長黃偉哲表示，台南是台灣最早與世界接軌的城市，兼具深厚歷史文化與產業基礎，如今已成為全球先進半導體製造的重要基地。因應台積電擴廠，市府已同步推動相關配套措施，包括擴充產業與研發用地儲備、擴大再生水供應系統，並與中央協調電力穩定供應，確保產業發展符合ESG永續目標，強化南科作為全球先進製程生產基地的地位。

經發局長張婷媛表示，市府除協助既有產業升級轉型，也積極發展新興產業，透過招商單一窗口與投資服務平台，協助企業排除投資障礙。自2019年市長上任以來，透過重大投資會報推動各類投資案落實，迄今已促成131案完成投資，總投資金額達2404億元。

張婷媛說，為配合台積電及上下游產業進駐，市府除提供投資單一窗口與全方位服務外，自2020年起設立「工廠設廠馬上辦中心」，並建置線上申辦系統，簡化公司、工廠及動產擔保登記流程，提供企業一站式服務，確保投資案順利落實。

台積電的擴廠計畫已成為台南產業發展核心，帶動高科技供應鏈聚集、創造就業機會，並推動城市產業、交通與生活機能同步升級，台南正從歷史古都轉型為全球晶片重鎮。