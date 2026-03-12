台積電南科2奈米擴廠帶動周邊 古都轉型晶片重鎮

快訊

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
七股科工區預計最快今年下半年即可有廠商投入生產。圖／台南市經發局提供
隨著全球半導體需求持續攀升，台南正從歷史古都轉型為晶片重鎮，尤其以台積電投資布局最為關鍵。因應AI與先進製程需求，台積電規畫在南部科學園區特定區A區興建2奈米晶圓廠，基地面積約15.46公頃，預計將吸引全球頂尖供應鏈與高階人才進駐，同時也帶動周邊產業園區同步發展。

根據經濟部最新統計，截至今年2月底，台南市工廠登記家數達9606家，相較去年新增登記工廠474家，長期以金屬製品、機械設備及塑膠製品製造業為大宗，合計達4768家，占比將近5成。在產業用地供需方面，國科會辦理的「南科沙崙生態科學園區」(南科第4期)，籌設計畫，已於2025年10月3日函報行政院。

台積電布局帶動南科園區及周邊新吉工業區、七股科技工業區等產業園區同步發展，新吉工業區已有145家廠商入區，其中130家已營運、11家建廠中、4家規劃中；七股科技工業區截至2026年2月已有38家廠商完成購地，預估可創造6000個就業機會，投資額約290億元。柳營科技工業區第三期亦在規畫中，預計創造3,000個就業機會，年產值超過400億元，實現台南南北均衡產業布局。

台南市長黃偉哲表示，台南是台灣最早與世界接軌的城市，兼具深厚歷史文化與產業基礎，如今已成為全球先進半導體製造的重要基地。因應台積電擴廠，市府已同步推動相關配套措施，包括擴充產業與研發用地儲備、擴大再生水供應系統，並與中央協調電力穩定供應，確保產業發展符合ESG永續目標，強化南科作為全球先進製程生產基地的地位。

經發局長張婷媛表示，市府除協助既有產業升級轉型，也積極發展新興產業，透過招商單一窗口與投資服務平台，協助企業排除投資障礙。自2019年市長上任以來，透過重大投資會報推動各類投資案落實，迄今已促成131案完成投資，總投資金額達2404億元。

張婷媛說，為配合台積電及上下游產業進駐，市府除提供投資單一窗口與全方位服務外，自2020年起設立「工廠設廠馬上辦中心」，並建置線上申辦系統，簡化公司、工廠及動產擔保登記流程，提供企業一站式服務，確保投資案順利落實。

台積電的擴廠計畫已成為台南產業發展核心，帶動高科技供應鏈聚集、創造就業機會，並推動城市產業、交通與生活機能同步升級，台南正從歷史古都轉型為全球晶片重鎮。

新吉工業區核准入區的廠商已有約9成投入營運。圖／台南市經發局提供
相關新聞

勞資緊張再升溫！三星電子罷工投票 記憶體吃緊

南韓三星電子工會九日起啟動罷工授權投票，外界憂心，若投票結果觸發全面罷工，將對半導體生產排程構成潛在影響，衝擊全球記憶體與高頻寬記憶體（ＨＢＭ）晶片產量。由於有利罷工權的南韓工會法修正條文十日生效，三星工會態度強硬升高抗爭手段，勞資緊張再度升溫。

甲骨文上調展望…台鏈沾光 鴻海、廣達、緯創等受惠

雲端巨頭甲骨文（Oracle）10日公布上季財報與本季財測均優於華爾街預期，並上調長期展望，公司強調AI帶來的雲端運算需求仍持續高速成長。法人看好，甲骨文後市動能強勁，鴻海、廣達、緯創、緯穎、神達等協力廠跟著旺。

三星醞釀罷工…市場看法：確保貨源 黃仁勳不會坐視

三星電子工會醞釀集體罷工，由於三星記憶體全球市占第一，且目前全球正處於記憶體因ＡＩ發展爆發供應吃緊關鍵時刻，產業界人士說，對於急著要貨的買方，抵抗原廠漲價難度更高了。與三星關係深厚、全球第二大記憶體模組廠威剛董事長陳立白認為，罷工影響層面太太，勞資雙方最後應會各退一步，達成協議而落幕。

和碩伺服器出貨拚增十倍 預期今年將逐季成長

和碩昨（11）日舉行法說會，和碩共同執行長鄭光志指出，伺服器業務將延續去年出貨動能，預期今年將逐季成長，下半年動能更強，由於伺服器基期較低，今年有望成長十倍以上。

三大科學園區2025年營業額創高 國科會：2026年將突破6兆元

國科會昨（11）日發布2025年三大科學園區營業額為達5.8兆元，較2024年成長21.83%。國科會表示，AI應用浪潮持續帶動、半導體先進製程技術領航，今年科學園區營業額還會再成長，突破6兆元輕而易舉。

