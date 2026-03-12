工研院解析 MWC 2026 AI 重塑通訊生態

快訊

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

全球AI浪潮正加速通訊產業技術革新，智慧化應用加速落地。工研院12日舉辦「MWC 2026展會直擊：AI賦能通訊革新與智慧應用研討會」，由產科國際所分析師團隊解析世界行動通訊大會（MWC）重點趨勢，協助臺灣產業掌握國際脈動與拓展商機。

MWC為全球最具影響力的行動通訊盛會，2026年以「The IQ Era（智能紀元）」為主題。工研院指出，隨著AI與通訊基礎建設加速融合，通訊架構正從「導入AI功能」邁向「AI原生設計」，成為不可逆趨勢。當前發展可歸納為四大方向：第一，AI原生網路建設快速崛起，加速網路維運自動化與智慧化；第二，電信業者透過開放API與新服務模式拓展新營收模式；第三，智慧終端在AI驅動下加速發展個人化應用與跨裝置整合；第四，衛星與地面網路加速整合，推動地面網路（NTN）生態成形。

本屆MWC凸顯通訊產業由「AI+」升級至「AI原生網路（AI-native）」的關鍵轉型。AI-RAN成為主流，透過將AI嵌入5G/6G無線接取網，即時優化資源與能耗，推動網路維運自動化。Nokia與NVIDIA合作、高通自主網路方案皆為代表案例。

在連網技術上，手機直連衛星（D2D）與5G-A NR-NTN加速商用，展現地面與衛星網路無縫整合能力。終端方面，AI代理人與支援離線大模型的晶片推動AI從雲端走向裝置端，結合5G-A、Wi-Fi 8與實體AI應用，拓展智慧製造與醫療場景。

同時，6G通感融合（ISAC）、後量子加密（PQC）與液冷節能技術亦啟動布局，勾勒未來通訊生態系朝智慧化、韌性化與永續發展。

台積電南科2奈米擴廠帶動周邊 古都轉型晶片重鎮

隨著全球半導體需求持續攀升，台南正從歷史古都轉型為晶片重鎮，尤其以台積電投資布局最為關鍵。因應AI與先進製程需求，台積電規畫在南部科學園區特定區A區興建2奈米晶圓廠，基地面積約15.46公頃，預計將吸引全球頂尖供應鏈與高階人才進駐，同時也帶動周邊產業園區同步發展。

勞資緊張再升溫！三星電子罷工投票 記憶體吃緊

南韓三星電子工會九日起啟動罷工授權投票，外界憂心，若投票結果觸發全面罷工，將對半導體生產排程構成潛在影響，衝擊全球記憶體與高頻寬記憶體（ＨＢＭ）晶片產量。由於有利罷工權的南韓工會法修正條文十日生效，三星工會態度強硬升高抗爭手段，勞資緊張再度升溫。

甲骨文上調展望…台鏈沾光 鴻海、廣達、緯創等受惠

雲端巨頭甲骨文（Oracle）10日公布上季財報與本季財測均優於華爾街預期，並上調長期展望，公司強調AI帶來的雲端運算需求仍持續高速成長。法人看好，甲骨文後市動能強勁，鴻海、廣達、緯創、緯穎、神達等協力廠跟著旺。

三星醞釀罷工…市場看法：確保貨源 黃仁勳不會坐視

三星電子工會醞釀集體罷工，由於三星記憶體全球市占第一，且目前全球正處於記憶體因ＡＩ發展爆發供應吃緊關鍵時刻，產業界人士說，對於急著要貨的買方，抵抗原廠漲價難度更高了。與三星關係深厚、全球第二大記憶體模組廠威剛董事長陳立白認為，罷工影響層面太太，勞資雙方最後應會各退一步，達成協議而落幕。

和碩伺服器出貨拚增十倍 預期今年將逐季成長

和碩昨（11）日舉行法說會，和碩共同執行長鄭光志指出，伺服器業務將延續去年出貨動能，預期今年將逐季成長，下半年動能更強，由於伺服器基期較低，今年有望成長十倍以上。

三大科學園區2025年營業額創高 國科會：2026年將突破6兆元

國科會昨（11）日發布2025年三大科學園區營業額為達5.8兆元，較2024年成長21.83%。國科會表示，AI應用浪潮持續帶動、半導體先進製程技術領航，今年科學園區營業額還會再成長，突破6兆元輕而易舉。

