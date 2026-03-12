工研院解析 MWC 2026 AI 重塑通訊生態

全球AI浪潮正加速通訊產業技術革新，智慧化應用加速落地。工研院12日舉辦「MWC 2026展會直擊：AI賦能通訊革新與智慧應用研討會」，由產科國際所分析師團隊解析世界行動通訊大會（MWC）重點趨勢，協助臺灣產業掌握國際脈動與拓展商機。

MWC為全球最具影響力的行動通訊盛會，2026年以「The IQ Era（智能紀元）」為主題。工研院指出，隨著AI與通訊基礎建設加速融合，通訊架構正從「導入AI功能」邁向「AI原生設計」，成為不可逆趨勢。當前發展可歸納為四大方向：第一，AI原生網路建設快速崛起，加速網路維運自動化與智慧化；第二，電信業者透過開放API與新服務模式拓展新營收模式；第三，智慧終端在AI驅動下加速發展個人化應用與跨裝置整合；第四，衛星與地面網路加速整合，推動地面網路（NTN）生態成形。

本屆MWC凸顯通訊產業由「AI+」升級至「AI原生網路（AI-native）」的關鍵轉型。AI-RAN成為主流，透過將AI嵌入5G/6G無線接取網，即時優化資源與能耗，推動網路維運自動化。Nokia與NVIDIA合作、高通自主網路方案皆為代表案例。

在連網技術上，手機直連衛星（D2D）與5G-A NR-NTN加速商用，展現地面與衛星網路無縫整合能力。終端方面，AI代理人與支援離線大模型的晶片推動AI從雲端走向裝置端，結合5G-A、Wi-Fi 8與實體AI應用，拓展智慧製造與醫療場景。

同時，6G通感融合（ISAC）、後量子加密（PQC）與液冷節能技術亦啟動布局，勾勒未來通訊生態系朝智慧化、韌性化與永續發展。