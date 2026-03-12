聽新聞
三星醞釀罷工…市場看法：確保貨源 黃仁勳不會坐視

聯合報／ 記者簡永祥／台北報導

三星電子工會醞釀集體罷工，由於三星記憶體全球市占第一，且目前全球正處於記憶體因ＡＩ發展爆發供應吃緊關鍵時刻，產業界人士說，對於急著要貨的買方，抵抗原廠漲價難度更高了。與三星關係深厚、全球第二大記憶體模組廠威剛董事長陳立白認為，罷工影響層面太太，勞資雙方最後應會各退一步，達成協議而落幕。

至於三星罷工對晶圓代工的影響，業界指出，三星市占低，且有其他代工廠來源，估計影響有限。

全球記憶體市場受到ＡＩ雲端伺服器耗用大量高頻寬記憶體（ＨＢＭ），去年下半年演出史詩級暴漲戲碼，帶動包括DDR4／DDR5 DRAM及儲存型快閃記憶體（NAND Flash）和硬碟三大記憶體產品價格罕見同步飆漲，其中DDR4 DRAM更因三大原廠資源集中ＨＢＭ，價格飆升逾九到十倍。

目前是主要DRAM廠與各大科技產品組裝廠、品牌廠議定第二季DRAM、NAND Flash價格時刻，南亞科總經理李培瑛日前預告第一季因給主要客戶有緩衝的空間，合約價漲幅並沒那麼高，但第二季在各方全力搶貨、需求遠大過供給數倍下，肯定會有「 跳躍式漲幅」。

根據研調機構集邦最新統計，三星的記憶體（DRAM+Flash）目前全球市占百分之卅六點九，去年第四季再度拉下ＳＫ海力士重回龍頭。今年初，三星甚至主動發展在新一代ＨＢＭ產品取得領先地位，率先量產並出貨第六代高頻寬記憶體，主要供應給輝達的下一代Vera Rubin AI加速器。市場認為這是三星在ＨＢＭ領域拉下龍頭ＳＫ海力士，並鞏固其DRAM市場霸主地位的重要一役，如果工會發動罷工，恐怕黃仁勳也不會坐視。

DRAM報價近日並未受這起事件影響，不過投資市場反應敏感，投資機構擔心此變數恐大幅拉高第二季記憶體合約價漲幅，現貨價格也將劇烈上漲。台廠記憶體族群股價連兩日大漲，南亞科更連兩天漲停，外資則乘機倒貨賣超逾一點五萬張 。

罷工 晶圓代工 記憶體族群 三星電子 AI 威剛 勞資 李培瑛 黃仁勳

勞資緊張再升溫！三星電子罷工投票 記憶體吃緊

南韓三星電子工會九日起啟動罷工授權投票，外界憂心，若投票結果觸發全面罷工，將對半導體生產排程構成潛在影響，衝擊全球記憶體與高頻寬記憶體（ＨＢＭ）晶片產量。由於有利罷工權的南韓工會法修正條文十日生效，三星工會態度強硬升高抗爭手段，勞資緊張再度升溫。

竹科45周年產值衝1.7兆元創新高 AI浪潮奠定全球樞紐

竹科營運45周年，營收再度寫下歷史新高，在AI應用及高效能運算（HPC）產業的帶動下，2025年竹科營業額、入區登記家數、就業人數、貿易總額及進口額均創下歷史新高紀錄，分別為新臺幣(下同)1.70兆元、584家、179,298人、3.97兆元及2.14兆元。2025年營業額1.70兆元，較2024年1.51兆元成長12.25%，再創雙位數成長佳績，展現竹科全球科技供應鏈深厚實力。

AI相關應用持續增加 中科今年營業額可望突破1.2兆新高

受惠AI相關應用持續增加，中科園區11日公布2025年營業額達1.13兆元、年增9.3%，不但營業額再度破兆，且為歷年次高；而園區貿易總額逾1.39兆元、年增12.9%，就業人數6萬1,901人、年增11.2%，則雙創歷史新高。

環球晶法說會／董座：近兩季為矽晶圓價格底部 急單正陸續湧現

半導體矽晶圓大廠環球晶（6488）11日召開法說會，該公司董事長徐秀蘭表示，展望今年，矽晶圓市場將呈現溫和復甦態勢。2025年第4季與本季應是8吋及12吋矽晶圓的價格底部，因為急單正陸續湧現。該公司也評估，今年美元計營收表現可能比去年略高或持平。

中東戰火衝擊全球能源 佳世達：台廠已有「俄烏經驗」免驚

中東戰火持續，美國、以色列與伊朗之間戰爭未見停火跡象，導致全球能源命脈荷莫茲海峽陷入封鎖危機，市場憂心高油價衝擊全球經濟，對此，佳世達（2352）董事長陳其宏11日指出，台灣不需要太擔心，因為業界在過去俄烏戰爭期間已累積相當經驗，他舉例，台股雖然現在面臨很多變數，但是還是蓬勃發展，今天又漲了1,000多點，那是因為台灣不管在AI或半導體產業都是執世界的牛耳。

