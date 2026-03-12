聽新聞
中美晶強攻太空商機
中美晶（5483）昨（11）日與旗下環球晶共同召開法說會，徐秀蘭身兼兩家公司董座，她為中美晶當前的市值抱屈，以其對各轉投資企業的持股比率來計算隱含估值，再兩相對照，折價幅度高達42.9%。
太陽能技術方面，中美晶也持續拓展太空應用市場，特別是當紅的低軌衛星領域。
環球晶指出，低軌衛星對太陽能電池材料的可靠性、耐久性與長期穩定性要求極高，進入門檻相當高。中美晶以自有材料技術與PERC製程為基礎，並透過自主開發的電池設計，可降低太空輻射造成的效能衰退，強化產品在太空中的穩定性。
談到熱門的鈣鈦礦太陽能技術，徐秀蘭指出，這是新的太陽能材料，與目前中美晶生產的矽基太陽能產品截然不同，即便中美晶尚未進行相關投資，但持續關注該項技術發展，以及中國市場應用發展情形，還有日本市場的獎勵措施等。
她提到，鈣鈦礦技術有優點，也有弱點，中美晶正進行相關評估，並重視相關投資回收期分析。
盤點中美晶旗下轉投資除了環球晶，還有宏捷科、台特化、朋程、盛達電業等小金雞，徐秀蘭表示，依照9日的股價，若將這些轉投資企業的市值，以中美晶對其持股比率來計算，合計隱含估值可達1,185億元，對應預估的中美晶股價應為185元。
