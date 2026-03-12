聽新聞
0:00 / 0:00

環球晶湧急單衝刺出貨 董座徐秀蘭預期今年矽晶圓市場溫和復甦

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導
環球晶董事長徐秀蘭。 聯合報系資料照
環球晶董事長徐秀蘭。 聯合報系資料照

半導體矽晶圓大廠環球晶（6488）董事長徐秀蘭昨（11）日於法說會表示，去年第4季與本季應是8吋及12吋矽晶圓價格底部，近期急單陸續湧現，預期今年矽晶圓市場溫和復甦，美元營收有望比去年略高或持平，持續衝刺海外布局，提升出貨。

環球晶預期，隨著客戶端庫存持續消化，已浮現更多正面訊號，惟全球宏觀經濟環境仍面臨許多不確定因素，包括關稅、匯率、中東情勢發展等，可能對交通運輸、能源成本與整體消費趨勢產生廣泛的影響。

環球晶法說會重點
環球晶法說會重點

徐秀蘭認為，今年AI相關需求將推動12吋先進製程相關矽晶圓、絕緣層上覆矽（SOI）晶圓及氮化鎵（GaN）晶圓方面有更高的產能利用率；6吋、8吋矽晶圓與化合物半導體產品的需求也正逐漸改善。

展望今年，環球晶評估，AI相關應用仍是關鍵驅動力；包括電源管理、汽車及工業應用在內的非AI領域歷經一段時間調整後，已開始顯現復甦的早期跡象。

徐秀蘭指出，隨著環球晶全球產能擴張陸續投產，營運重心已從產能建設轉向提升出貨量，該公司資本支出於2024年達到高峰的483億元，去年降至319億元。

環球晶預期，今年資本支出將進一步下降，雖然新增產能帶來的折舊費用，在短期內可能對獲利造成壓力，但正逐步進入擴展轉化為收入成長的階段。隨著補貼到位、產能利用率拉高，估計折舊壓力會逐漸減輕。

談到海外布局，徐秀蘭說，美國德州新廠已經向多家客戶送樣認證，並已取得其中一家一線大廠的大量製造認證，該廠產能預計從第2季開始爬坡提升。

美國密蘇里州新廠方面，其12吋絕緣層上覆矽（SOI）晶圓生產線正持續進行關鍵設備認證；同時，射頻SOI與矽光子相關應用產品已進入產能爬坡階段。

資本支出 電源管理 先進製程

延伸閱讀

奇鋐財報／去年 EPS 大賺49.17元 今年營運再戰新高

環球晶：矽晶圓報價谷底在去年Q4至今年首季 德州廠滿載時程有望提前

M31去年受匯損拖累EPS僅1.69元 但先進製程權利金貢獻浮現

華立財報／去年每股稅後純益8.84元、擬配息5.3元 高階材料旺

相關新聞

勞資緊張再升溫！三星電子罷工投票 記憶體吃緊

南韓三星電子工會九日起啟動罷工授權投票，外界憂心，若投票結果觸發全面罷工，將對半導體生產排程構成潛在影響，衝擊全球記憶體與高頻寬記憶體（ＨＢＭ）晶片產量。由於有利罷工權的南韓工會法修正條文十日生效，三星工會態度強硬升高抗爭手段，勞資緊張再度升溫。

甲骨文上調展望…台鏈沾光 鴻海、廣達、緯創等受惠

雲端巨頭甲骨文（Oracle）10日公布上季財報與本季財測均優於華爾街預期，並上調長期展望，公司強調AI帶來的雲端運算需求仍持續高速成長。法人看好，甲骨文後市動能強勁，鴻海、廣達、緯創、緯穎、神達等協力廠跟著旺。

三星醞釀罷工…市場看法：確保貨源 黃仁勳不會坐視

三星電子工會醞釀集體罷工，由於三星記憶體全球市占第一，且目前全球正處於記憶體因ＡＩ發展爆發供應吃緊關鍵時刻，產業界人士說，對於急著要貨的買方，抵抗原廠漲價難度更高了。與三星關係深厚、全球第二大記憶體模組廠威剛董事長陳立白認為，罷工影響層面太太，勞資雙方最後應會各退一步，達成協議而落幕。

和碩伺服器出貨拚增十倍 預期今年將逐季成長

和碩昨（11）日舉行法說會，和碩共同執行長鄭光志指出，伺服器業務將延續去年出貨動能，預期今年將逐季成長，下半年動能更強，由於伺服器基期較低，今年有望成長十倍以上。

三大科學園區2025年營業額創高 國科會：2026年將突破6兆元

國科會昨（11）日發布2025年三大科學園區營業額為達5.8兆元，較2024年成長21.83%。國科會表示，AI應用浪潮持續帶動、半導體先進製程技術領航，今年科學園區營業額還會再成長，突破6兆元輕而易舉。

日月光先進封測大擴廠 聚焦「智慧運籌」擴充產能

全球半導體封測龍頭日月光投控先進封測訂單塞爆，斥資178億元興建楠梓科技第三園區大擴產，並於昨（11）日舉行動土儀式。這是日月光投控近五年在台最大手筆投資，不僅展現深耕台灣的決心，也為後續營運增添龐大動能。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。