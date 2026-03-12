日月光營運長吳田玉：台灣用晶片槓桿世界

地緣政治引爆「晶片爭奪戰」議題，日月光投控（3711）營運長吳田玉昨（11）日認為，台灣並不是在和全世界爭奪晶片，而是「利用晶片去槓桿全世界」。真正改變全球半導體權力關係的核心，不僅是國安與政治，而是AI時代讓硬體重新成為最難被取代的新瓶頸。

美國總統川普先前多次抱怨「台灣搶走美國晶片生意」，甚至不諱言指出美國當年「愚蠢地」讓晶片製造外移，特別是將產業輸往台灣，導致如今幾乎100%的晶片都在台灣生產，他現在要把晶片製造搬回美國。川普相關談話，引發「晶片爭奪戰」之說。

吳田玉昨天在一場論壇時提到，「世界並沒有在爭奪晶片，只有美國在爭奪晶片。」他強調，台灣半導體業真正的優勢，從來不是單一企業，而是整體硬體生態系。

吳田玉認為，過去近40年硬體一路進步，但價值仍多尾隨軟體；隨著AI問世，這樣的狀況正在改變，主因AI軟體進步的速度，已明顯超過硬體能追上的節奏，但硬體不是靠演算法或資本市場情緒就能快速補上。