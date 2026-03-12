聽新聞
日月光投控積極擴產 鈦昇、萬潤、辛耘跟著旺

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

日月光投控（3711）積極擴產，產業龍頭登高一呼，引爆新一波設備需求大開，法人看好，鈦昇、萬潤、辛耘等協力廠跟著吃香喝辣。

日月光投控擴產新訂單可期，鈦昇、萬潤、辛耘昨（11）日股價都強漲逾7%，萬潤更是跳空漲停一價到底，終場收586元，上漲53元。

萬潤是日月光投控關鍵半導體封裝設備供應商，專注於提供點膠機、AOI自動光學檢測與自動化設備。業界指出，萬潤與指標龍頭廠商合作的共同封裝光學元件（CPO）設備，預計在今年第3季交機並貢獻營收，有望帶動其下半年表現優於上半年。

另外，萬潤自主研發的光耦合設備，結合高精度六軸耦合手臂、影像識別技術與Active Alignment 演算法，專為Fiber Array Unit與光電晶片的高速耦合而設計，並整合全自動化上下料與點膠固化模組，滿足大規模量產下的高良率需求，提供矽光子客戶最佳解決方案。

鈦昇方面，主要從事研發製造半導體、軟板、面板產業用的自動化設備，核心技術在於雷射和電漿，產品包括雷射切割／鑽孔機、電漿清洗機等，受惠先進封裝與先進製程的技術推進，FOPLP設備日前已出貨，並獲得三家客戶導入面板級封裝設備。

鈦昇透露，該公司已切入14A先進製程材料檢測，並規劃在2026年導入量產，加上TGV玻璃基板鑽孔設備實現每秒8000孔的量產能力，明年起將開始在面板級封裝與玻璃基板封裝擴線中放量。

辛耘是設備與再生晶圓供應商，主要業務涵蓋製造及代理設備。展望2026年，在先進封裝擴產潮延續，供應鏈透露，晶圓代工龍頭其嘉義的AP7共規劃八個phase，P1鎖定量產蘋果專用的WMCM，由於該製程與InFO相似，將大舉採用辛耘的單晶圓清洗、蝕刻設備。

先進製程 自動化設備 日月光投控

AI浪潮帶動封裝需求 封測龍頭日月光178億擴建高雄第三園區

日月光楠梓第三園區動土 總投資178億元 鎖定 AI 高階封測商機

台積電領軍台股狂飆逾千點 特化股也大漲「這檔」再創新高

台積目標價 大摩喊2,288元

勞資緊張再升溫！三星電子罷工投票 記憶體吃緊

南韓三星電子工會九日起啟動罷工授權投票，外界憂心，若投票結果觸發全面罷工，將對半導體生產排程構成潛在影響，衝擊全球記憶體與高頻寬記憶體（ＨＢＭ）晶片產量。由於有利罷工權的南韓工會法修正條文十日生效，三星工會態度強硬升高抗爭手段，勞資緊張再度升溫。

甲骨文上調展望…台鏈沾光 鴻海、廣達、緯創等受惠

雲端巨頭甲骨文（Oracle）10日公布上季財報與本季財測均優於華爾街預期，並上調長期展望，公司強調AI帶來的雲端運算需求仍持續高速成長。法人看好，甲骨文後市動能強勁，鴻海、廣達、緯創、緯穎、神達等協力廠跟著旺。

三星醞釀罷工…市場看法：確保貨源 黃仁勳不會坐視

三星電子工會醞釀集體罷工，由於三星記憶體全球市占第一，且目前全球正處於記憶體因ＡＩ發展爆發供應吃緊關鍵時刻，產業界人士說，對於急著要貨的買方，抵抗原廠漲價難度更高了。與三星關係深厚、全球第二大記憶體模組廠威剛董事長陳立白認為，罷工影響層面太太，勞資雙方最後應會各退一步，達成協議而落幕。

和碩伺服器出貨拚增十倍 預期今年將逐季成長

和碩昨（11）日舉行法說會，和碩共同執行長鄭光志指出，伺服器業務將延續去年出貨動能，預期今年將逐季成長，下半年動能更強，由於伺服器基期較低，今年有望成長十倍以上。

三大科學園區2025年營業額創高 國科會：2026年將突破6兆元

國科會昨（11）日發布2025年三大科學園區營業額為達5.8兆元，較2024年成長21.83%。國科會表示，AI應用浪潮持續帶動、半導體先進製程技術領航，今年科學園區營業額還會再成長，突破6兆元輕而易舉。

日月光先進封測大擴廠 聚焦「智慧運籌」擴充產能

全球半導體封測龍頭日月光投控先進封測訂單塞爆，斥資178億元興建楠梓科技第三園區大擴產，並於昨（11）日舉行動土儀式。這是日月光投控近五年在台最大手筆投資，不僅展現深耕台灣的決心，也為後續營運增添龐大動能。

