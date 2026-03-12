聽新聞
0:00 / 0:00

甲骨文上調展望…台鏈沾光 鴻海、廣達、緯創等受惠

經濟日報／ 編譯季晶晶、記者蘇嘉維／綜合報導
甲骨文上季財報與本季財測均優於華爾街預期，並上調長期展望，有望帶動鴻海、廣達、緯創、緯穎、神達等協力廠接單續強。
甲骨文上季財報與本季財測均優於華爾街預期，並上調長期展望，有望帶動鴻海、廣達、緯創、緯穎、神達等協力廠接單續強。

雲端巨頭甲骨文（Oracle）10日公布上季財報與本季財測均優於華爾街預期，並上調長期展望，公司強調AI帶來的雲端運算需求仍持續高速成長。法人看好，甲骨文後市動能強勁，鴻海（2317）、廣達、緯創、緯穎、神達等協力廠跟著旺。

甲骨文釋出樂觀訊息後，10日盤後股價一度大漲近10%，11日早盤大漲逾12%。甲骨文預期，本年度資本支出仍將高達500億美元，預計未來三年新增的AI算力將可望超過10GW（10億瓦）。

甲骨文共同創辦人兼董事長艾利森在財報會議表示，AI程式碼生成工具正提升開發效率，使甲骨文能以更少人力打造更多軟體，並為醫療、金融等產業建立自動化生態系。

艾利森也回應市場對「SaaS末日」的疑慮，認為受衝擊的將是規模較小或單一產品的業者，而非甲骨文。

甲骨文結算，截至2月28日的會計年度第3季合併營收172億美元，年增22％，高於市場預期的169億美元；稅後純益由去年同期的29.4億美元增至37.2億美元，調整後每股盈餘為1.79美元，優於市場預期的1.7美元。

其中，備受關注的雲端基礎設施業務表現亮眼，該類別營收年成長84％、達49億美元，增速高於前一季的年增幅68％。整體雲端業務（含基礎設施與SaaS軟體）營收年成長44％至89億美元，占公司總營收逾一半。

甲骨文表示，正為OpenAI、Meta等客戶提供大型AI雲端基礎設施，包括部署大量晶片的資料中心，用於AI模型訓練與推論。大型AI合約帶動訂單快速累積，剩餘履約義務（RPO）增至5,530億美元。

展望未來，甲骨文預期下一季營收成長率介於19%至21%，並上修2027會計年度（2026年6月起）營收預測至900億美元，高於市場預估的866億美元。

儘管AI基礎設施投資規模龐大，甲骨文表示，多數大型AI合約由客戶預付款或由客戶自行提供繪圖處理器（GPU），因此預期毋需為這些合約額外籌資。

法人指出，甲骨文當前AI伺服器主要採用輝達GB200／GB300等產品，並由鴻海、廣達、緯創、神達、緯穎等系統整合代工廠負責組裝出貨，伴隨甲骨文將在下半年開始逐步取得輝達最新Vera Rubin架構AI伺服器，預期明年起由代工廠大量交貨，進一步帶動相關供應鏈出貨。

華爾街 雲端運算 廣達

延伸閱讀

大摩看好GB200/300 NVL72機櫃2月出貨量 按讚三台廠

輝達 GTC 將登場 法人看好光通訊供應鏈

光通訊股為何強漲 法人揭密新賽道

甲骨文財測優於預期 鴻海、緯穎等供應鏈將受惠

相關新聞

勞資緊張再升溫！三星電子罷工投票 記憶體吃緊

南韓三星電子工會九日起啟動罷工授權投票，外界憂心，若投票結果觸發全面罷工，將對半導體生產排程構成潛在影響，衝擊全球記憶體與高頻寬記憶體（ＨＢＭ）晶片產量。由於有利罷工權的南韓工會法修正條文十日生效，三星工會態度強硬升高抗爭手段，勞資緊張再度升溫。

甲骨文上調展望…台鏈沾光 鴻海、廣達、緯創等受惠

雲端巨頭甲骨文（Oracle）10日公布上季財報與本季財測均優於華爾街預期，並上調長期展望，公司強調AI帶來的雲端運算需求仍持續高速成長。法人看好，甲骨文後市動能強勁，鴻海、廣達、緯創、緯穎、神達等協力廠跟著旺。

三星醞釀罷工…市場看法：確保貨源 黃仁勳不會坐視

三星電子工會醞釀集體罷工，由於三星記憶體全球市占第一，且目前全球正處於記憶體因ＡＩ發展爆發供應吃緊關鍵時刻，產業界人士說，對於急著要貨的買方，抵抗原廠漲價難度更高了。與三星關係深厚、全球第二大記憶體模組廠威剛董事長陳立白認為，罷工影響層面太太，勞資雙方最後應會各退一步，達成協議而落幕。

和碩伺服器出貨拚增十倍 預期今年將逐季成長

和碩昨（11）日舉行法說會，和碩共同執行長鄭光志指出，伺服器業務將延續去年出貨動能，預期今年將逐季成長，下半年動能更強，由於伺服器基期較低，今年有望成長十倍以上。

三大科學園區2025年營業額創高 國科會：2026年將突破6兆元

國科會昨（11）日發布2025年三大科學園區營業額為達5.8兆元，較2024年成長21.83%。國科會表示，AI應用浪潮持續帶動、半導體先進製程技術領航，今年科學園區營業額還會再成長，突破6兆元輕而易舉。

日月光先進封測大擴廠 聚焦「智慧運籌」擴充產能

全球半導體封測龍頭日月光投控先進封測訂單塞爆，斥資178億元興建楠梓科技第三園區大擴產，並於昨（11）日舉行動土儀式。這是日月光投控近五年在台最大手筆投資，不僅展現深耕台灣的決心，也為後續營運增添龐大動能。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。