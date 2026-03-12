甲骨文上調展望…台鏈沾光 鴻海、廣達、緯創等受惠

雲端巨頭甲骨文（Oracle）10日公布上季財報與本季財測均優於華爾街預期，並上調長期展望，公司強調AI帶來的雲端運算需求仍持續高速成長。法人看好，甲骨文後市動能強勁，鴻海（2317）、廣達、緯創、緯穎、神達等協力廠跟著旺。

甲骨文釋出樂觀訊息後，10日盤後股價一度大漲近10%，11日早盤大漲逾12%。甲骨文預期，本年度資本支出仍將高達500億美元，預計未來三年新增的AI算力將可望超過10GW（10億瓦）。

甲骨文共同創辦人兼董事長艾利森在財報會議表示，AI程式碼生成工具正提升開發效率，使甲骨文能以更少人力打造更多軟體，並為醫療、金融等產業建立自動化生態系。

艾利森也回應市場對「SaaS末日」的疑慮，認為受衝擊的將是規模較小或單一產品的業者，而非甲骨文。

甲骨文結算，截至2月28日的會計年度第3季合併營收172億美元，年增22％，高於市場預期的169億美元；稅後純益由去年同期的29.4億美元增至37.2億美元，調整後每股盈餘為1.79美元，優於市場預期的1.7美元。

其中，備受關注的雲端基礎設施業務表現亮眼，該類別營收年成長84％、達49億美元，增速高於前一季的年增幅68％。整體雲端業務（含基礎設施與SaaS軟體）營收年成長44％至89億美元，占公司總營收逾一半。

甲骨文表示，正為OpenAI、Meta等客戶提供大型AI雲端基礎設施，包括部署大量晶片的資料中心，用於AI模型訓練與推論。大型AI合約帶動訂單快速累積，剩餘履約義務（RPO）增至5,530億美元。

展望未來，甲骨文預期下一季營收成長率介於19%至21%，並上修2027會計年度（2026年6月起）營收預測至900億美元，高於市場預估的866億美元。

儘管AI基礎設施投資規模龐大，甲骨文表示，多數大型AI合約由客戶預付款或由客戶自行提供繪圖處理器（GPU），因此預期毋需為這些合約額外籌資。

法人指出，甲骨文當前AI伺服器主要採用輝達GB200／GB300等產品，並由鴻海、廣達、緯創、神達、緯穎等系統整合代工廠負責組裝出貨，伴隨甲骨文將在下半年開始逐步取得輝達最新Vera Rubin架構AI伺服器，預期明年起由代工廠大量交貨，進一步帶動相關供應鏈出貨。