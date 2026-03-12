三大科學園區2025年營業額創高 國科會：2026年將突破6兆元
國科會昨（11）日發布2025年三大科學園區營業額為達5.8兆元，較2024年成長21.83%。國科會表示，AI應用浪潮持續帶動、半導體先進製程技術領航，今年科學園區營業額還會再成長，突破6兆元輕而易舉。
國科會主委吳誠文表示，科學園區帶動產值占去年GDP二成，是國內產業領頭羊，未來盼由科學園區、半導體晶片製造帶動全國產業、傳統產業科技化、AI化。
相關人士表示，就國科會了解，科學園區廠商接單榮景持續，科學園區營業額今年一定會再成長，突破6兆元輕而易舉，惟因變數多，無法預測成長率。
國科會昨日召開「國科會科學園區2025年營運記者會」。受惠於台灣半導體產業完整的供應鏈優勢，以及在先進技術開發與產能方面持續投入研發及提高產能利用率，科學園區2025年營業額再創新高，達5.8兆元，較2024年成長21.83%，展現出產業蓬勃發展的強大動能。
國科會表示，2025年全球高科技產業受惠於人工智慧（AI）晶片需求的強大動能，生成式AI及高效能運算等技術蓬勃發展，半導體產業需求仍持續飆升。其中竹科1.7兆元，較2024年成長12.25%；中科1.13兆元，成長9.29%；南科2.97兆元，成長34.26%。
科學園區六大產業中，積體電路產業在高效能運算（HPC）與AI應用需求帶動下，營業額成長26.8%；光電產業受惠美國關稅政策帶來的面板拉貨效應，營業額成長3.23%；電腦及周邊產業因部分園區大廠基於全球營運考量，將部分業務調整至其他區域，致營業額衰退14.55%，惟受惠雲端伺服器需求持續強勁，產業成長動能應可逐步回復。
展望2026年，國科會表示，全球經濟面臨之不確定性風險仍高，國際經濟在地緣政治不穩定、關稅成本轉嫁等情形下，全球經濟成長略呈遲緩；惟園區產業在AI應用浪潮持續帶動、半導體先進製程技術領航及園區廠商適度提升供應鏈韌性。
