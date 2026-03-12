和碩伺服器出貨拚增十倍 預期今年將逐季成長
和碩（4938）昨（11）日舉行法說會，和碩共同執行長鄭光志指出，伺服器業務將延續去年出貨動能，預期今年將逐季成長，下半年動能更強，由於伺服器基期較低，今年有望成長十倍以上。
鄭光志表示，去年第4季起AI伺服器已展現成長動能，對今年相關業務成長深具信心，而今年AI伺服器成長最多應該是輝達（NVIDIA）GB系列產品，尤其是GB300平台。而和碩也是輝達Vera Rubin新平台供應鏈的一員，相關樣品很快可以通過驗證。
鄭光志分析，和碩初期切入伺服器業務即與NeoCloud 合作，而目前的AI伺服器也以NeoCloud客戶為主。此外，和碩有部分為Solution Provider客戶，其服務涵蓋雲端服務供應商（CSP）與NeoCloud，因此取得Solution Provider客戶，也等於間接切入CSP市場。
鄭光志說，和碩美國德州廠預計3月底完工後試產，先把產能準備好，除了可提供既有客戶使用之外，也有助於引進新客戶。
此外，針對毛利率影響，鄭光志分析，雖然AI投資初期可能侵蝕毛利率，但等和碩伺服器業務量體放大，加上營運更為精實後，相信未來毛利率將逐步改善。
針對和碩三大產品線今年展望，和碩共同執行長鄧國彥指出，今年首季資訊產品進入傳統淡季，預期將季減雙位數，實際幅度需視原物料情況而定，但第2季預期筆電與PC產品出貨將回升；全年來看，筆電由於有新客戶及新專案加入，將呈現逐季成長，但仍受到地緣政治、記憶體供貨影響。
消費性電子產品方面，鄧國彥表示，因旺季已過，今年第1季營收將下滑一定幅度，第2季受惠於遊戲機新專案與需求回溫，相關營收將較第1季顯著成長；全年將受惠於遊戲機與物聯網新機種帶來的成長動能。
通訊產品部分，鄧國彥表示，相關營收通常過了第4季出貨高峰後開始下滑，第1季主要清理庫存，預期第2季將出現庫存回補力道；至於網通產品下半年成長幅度將優於上半年。
針對中東火影響，鄧國彥認為，目前對和碩營運沒有直接影響，但未來存在不確定性。由於中東供應全球約20%到30%原油，若供應中斷，將對零組件等原物料成本造成難以預測的衝擊。
