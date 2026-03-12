聽新聞
和碩伺服器出貨拚增十倍 預期今年將逐季成長

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導
和碩。（路透）
和碩（4938）昨（11）日舉行法說會，和碩共同執行長鄭光志指出，伺服器業務將延續去年出貨動能，預期今年將逐季成長，下半年動能更強，由於伺服器基期較低，今年有望成長十倍以上。

鄭光志表示，去年第4季起AI伺服器已展現成長動能，對今年相關業務成長深具信心，而今年AI伺服器成長最多應該是輝達（NVIDIA）GB系列產品，尤其是GB300平台。而和碩也是輝達Vera Rubin新平台供應鏈的一員，相關樣品很快可以通過驗證。

鄭光志分析，和碩初期切入伺服器業務即與NeoCloud 合作，而目前的AI伺服器也以NeoCloud客戶為主。此外，和碩有部分為Solution Provider客戶，其服務涵蓋雲端服務供應商（CSP）與NeoCloud，因此取得Solution Provider客戶，也等於間接切入CSP市場。

鄭光志說，和碩美國德州廠預計3月底完工後試產，先把產能準備好，除了可提供既有客戶使用之外，也有助於引進新客戶。

此外，針對毛利率影響，鄭光志分析，雖然AI投資初期可能侵蝕毛利率，但等和碩伺服器業務量體放大，加上營運更為精實後，相信未來毛利率將逐步改善。

針對和碩三大產品線今年展望，和碩共同執行長鄧國彥指出，今年首季資訊產品進入傳統淡季，預期將季減雙位數，實際幅度需視原物料情況而定，但第2季預期筆電與PC產品出貨將回升；全年來看，筆電由於有新客戶及新專案加入，將呈現逐季成長，但仍受到地緣政治、記憶體供貨影響。

消費性電子產品方面，鄧國彥表示，因旺季已過，今年第1季營收將下滑一定幅度，第2季受惠於遊戲機新專案與需求回溫，相關營收將較第1季顯著成長；全年將受惠於遊戲機與物聯網新機種帶來的成長動能。

通訊產品部分，鄧國彥表示，相關營收通常過了第4季出貨高峰後開始下滑，第1季主要清理庫存，預期第2季將出現庫存回補力道；至於網通產品下半年成長幅度將優於上半年。

針對中東火影響，鄧國彥認為，目前對和碩營運沒有直接影響，但未來存在不確定性。由於中東供應全球約20%到30%原油，若供應中斷，將對零組件等原物料成本造成難以預測的衝擊。

相關新聞

勞資緊張再升溫！三星電子罷工投票 記憶體吃緊

南韓三星電子工會九日起啟動罷工授權投票，外界憂心，若投票結果觸發全面罷工，將對半導體生產排程構成潛在影響，衝擊全球記憶體與高頻寬記憶體（ＨＢＭ）晶片產量。由於有利罷工權的南韓工會法修正條文十日生效，三星工會態度強硬升高抗爭手段，勞資緊張再度升溫。

甲骨文上調展望…台鏈沾光 鴻海、廣達、緯創等受惠

雲端巨頭甲骨文（Oracle）10日公布上季財報與本季財測均優於華爾街預期，並上調長期展望，公司強調AI帶來的雲端運算需求仍持續高速成長。法人看好，甲骨文後市動能強勁，鴻海、廣達、緯創、緯穎、神達等協力廠跟著旺。

三星醞釀罷工…市場看法：確保貨源 黃仁勳不會坐視

三星電子工會醞釀集體罷工，由於三星記憶體全球市占第一，且目前全球正處於記憶體因ＡＩ發展爆發供應吃緊關鍵時刻，產業界人士說，對於急著要貨的買方，抵抗原廠漲價難度更高了。與三星關係深厚、全球第二大記憶體模組廠威剛董事長陳立白認為，罷工影響層面太太，勞資雙方最後應會各退一步，達成協議而落幕。

和碩昨（11）日舉行法說會，和碩共同執行長鄭光志指出，伺服器業務將延續去年出貨動能，預期今年將逐季成長，下半年動能更強，由於伺服器基期較低，今年有望成長十倍以上。

三大科學園區2025年營業額創高 國科會：2026年將突破6兆元

國科會昨（11）日發布2025年三大科學園區營業額為達5.8兆元，較2024年成長21.83%。國科會表示，AI應用浪潮持續帶動、半導體先進製程技術領航，今年科學園區營業額還會再成長，突破6兆元輕而易舉。

日月光先進封測大擴廠 聚焦「智慧運籌」擴充產能

全球半導體封測龍頭日月光投控先進封測訂單塞爆，斥資178億元興建楠梓科技第三園區大擴產，並於昨（11）日舉行動土儀式。這是日月光投控近五年在台最大手筆投資，不僅展現深耕台灣的決心，也為後續營運增添龐大動能。

