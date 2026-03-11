竹科45周年產值衝1.7兆元創新高 AI浪潮奠定全球樞紐

竹科營運45周年，營收再度寫下歷史新高，在AI應用及高效能運算（HPC）產業的帶動下，2025年竹科營業額、入區登記家數、就業人數、貿易總額及進口額均創下歷史新高紀錄，分別為新臺幣(下同)1.70兆元、584家、179,298人、3.97兆元及2.14兆元。2025年營業額1.70兆元，較2024年1.51兆元成長12.25%，再創雙位數成長佳績，展現竹科全球科技供應鏈深厚實力。

竹科管理局統計，竹科六大產業營收，精密機械及積體電路二大產業營業額呈現雙位數成長，其中精密機械產業成長最高，成長率為32.21%，積體電路產業成長次之，成長率為18.82%；光電產業及生物技術產業成長率分別為8.56%及3.10%；電腦及周邊產業、通訊產業營業額下降分別為27.72%及5.84%。

進一步分析，精密機械產業係受惠提供半導體設備之零組件及機台銷售訂單增加，帶動營業額成長32.21%；另積體電路產業持續受到高效能運算（HPC)相關需求增加，營業額成長18.82%；光電產業係因受惠於光通訊應用及電子標籤(ESL)需求強勁，營業額成長8.56%；生物技術產業，則因受惠醫療器材外銷市場穩定成長及疫苗製藥訂單需求增加等因素，營業額成長3.10%；電腦及周邊與通訊產業因部分園區大廠基於全球營運策略的考量，將部分業務調整至其他區域(如園區內總公司改設立分公司等)，營業額分別衰退27.72%及衰退5.84%。

在進口額部分，由於原物料、半成品及精密機械設備相關需求，反映在先進製程與晶片封測領域的積極佈局，2025年進口額大幅成長32.99%，為2.14兆元；出口額則小幅衰退7.63%，為1.83兆元，整體進出口貿易總額較2024年3.59兆元成長達10.58%為歷史新高。

竹科管理局統計，2025年竹科新引進36家投資案，投資金額162.18億元，預估3年內提供4,478人以上就業機會，創造超過639.5億元營收。新投資案家數以積體電路及生物技術類最多，各計10家，合計占比新核准入區廠商達55.6%，光電業7家次之，占19%；重大投資案包括友達智慧移動公司、神雲科技竹科分公司、信邦銅鑼分公司、華信光電、台星科竹科分公司、佳能半導體設備竹科分公司、博信生技公司、瑞利光智能、睿晶及華星光科學園區分公司等。

動土及新落成案計有台灣松澤總部暨研發中心開幕、尚寧生技竹北分公司開幕、霖揚生技新廠開工動土、元健大和宜科總部啟用、臺灣生醫GMP新廠動工、立達國際宜科新廠開幕及永立榮外泌體創研中心開幕等。

竹科管理局統計，2025年已入區登記廠商計584家，較去年同期增加6家，成長1.04 %；就業人數達17萬9298人，較去年同期增加1643人，成長0.92%。

竹科管理局表示，2025年竹科邁入45週年的里程碑，不僅象徵臺灣科技產業從製造重鎮轉向全球創新樞紐的關鍵躍升，更憑藉半導體領域的絕對優勢，確立了「人工智慧島」核心引擎的戰略地位。加上未來在AI新十大建設中，不論矽光子、量子科技、人工智慧與智慧機器人等前瞻領域，竹科廠商均將展現全球無可比擬的先進技術佈局，科管局也將持續積極開發寶山二期、X基地軟體大樓、龍潭三期及生醫園區第四生技大樓等擴建計畫，滿足產業擴廠需求，同時深化綠色供應鏈與循環經濟，將完整的半導體生態系轉化為多元永續的競爭力，輔以堅實的製造基礎發展AI創新應用的無限可能，積極強化國際鏈結，持續扮演全球科技產業價值鏈不可或缺的角色。