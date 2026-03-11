AI相關應用持續增加 中科今年營業額可望突破1.2兆新高

快訊

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導
受惠AI相關應用持續增加，中科園區2025年營業額再度破兆達1.13兆元、年增9.3%。中科管理局提供
受惠AI相關應用持續增加，中科園區11日公布2025年營業額達1.13兆元、年增9.3%，不但營業額再度破兆，且為歷年次高；而園區貿易總額逾1.39兆元、年增12.9%，就業人數6萬1,901人、年增11.2%，則雙創歷史新高。

展望今年，中科管理局長許茂新表示，全年營業額有望突破1.2兆元，再創歷史新高。業界評估，隨著台積電（2330）中科1.4奈米先進製程新廠將於2028年起陸續完工投產，中科營業額有機會在2030年後突破2兆元大關，創歷史新高。

就園區主要產業分析，受惠於AI應用及高頻寬記憶體需求強勁，其中，積體電路營業額累計達9,419.6億元、年增11.4%，占整體營收比重一舉拉升至83.33%；光電產業面板因市場需求轉弱及價格下滑，致營業額1,211.7億元、年減6.7%，占比10.72%。

精密機械產業因半導體擴廠布局先進製程，帶動設備需求增加，營業額成長2.2%；電腦及周邊產業受惠指紋識別模組需求增加，營業額成長22.8%；生技產業因新藥需求增長及行銷策略優化，營業額大幅揚升34.5%。

許茂新指出，中科持續積極招商，去年引進20家高科技廠商，總投資金額43.35億元，再加計增資案1,073.75億元，合計投增資總金額達1,117.1億元。截至去年底，中科共引進246家國內外高科技廠商，計畫投資額逾2.51兆元。

去年引進的亮點廠商包括：和大集團轉投資的和大芯科技，以及智勝科技、久祐實業、釸達精密等。

配合半導體先進製程技術及前瞻產業布局，中科推動台中園區擴建二期計畫，公共工程已於2025年6月動工，台積電1.4奈米先進程新廠亦於10月啟動建廠，完工後將帶進8,000至1萬個就業機會，初期可創造逾5,000億元年產值。

展望2026年，許茂新說，儘管全球經貿環境變化仍為產業帶來挑戰，但AI的快速發展，引領相關應用及高頻寬記憶體需求增加，預期半導體、生物技術、電腦及周邊等產業，仍持續有亮眼表現，預估全年營業額可望突破1.2兆元新高。

中科園區2025年各產業營業額同期比較。中科管理局提供
