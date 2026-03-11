華邦電董事會決議配發每股現金股利0.5元 預計5月4日發放

記憶體業者華邦電（2344）11日公告股利配發基準日，董事會決議配發每股現金股利0.5元，合計發放現金股利約22.5億元，除息交易日訂於3月27日，除息基準日為4月4日，現金股利預計5月4日發放。

看待市況，華邦電指出，目前整體產能維持滿載水準，主要需求來自車用電子、網通設備、Edge AI與智慧裝置等應用，帶動記憶體使用量持續增加，且隨著人工智慧應用快速擴展，終端裝置對於記憶體容量與效能要求同步提升，也成為支撐產業需求的重要動能。

在產業供給面方面，由於國際記憶體大廠近年將產能逐步轉向DDR5與高頻寬記憶體（HBM）等高階產品，使DDR4等成熟製程供給相對收斂。華邦電認為，在需求穩定支撐下，成熟製程記憶體市場已出現供給偏緊情況，相關產品價格近期呈現溫和上漲趨勢，有助於帶動整體營運表現。

因應未來需求成長，公司也持續推進產能布局。華邦電台中廠擴產計畫已正式啟動，預計今年年中開始裝機，並於年底逐步貢獻產能；此外，高雄廠新產能亦將陸續開出，新建產能將支援DRAM與NAND相關產品生產，並保留製程彈性，以因應市場需求變化。