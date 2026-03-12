聯發科推Genio平台 攻機器人

聯發科（2454）昨（11）日宣布推出全新MediaTek Genio平台，標榜可為機器人、商用無人機、工業物聯網等應用注入強大的邊緣AI運算力。

聯發科在德國紐倫堡舉辦的Embedded World 2026展會上，發表全新MediaTek Genio平台，系列產品包括Genio Pro、Genio 420及 Genio 360。其中Genio Pro系列是針對高效能物聯網與嵌入式系統所推出的高階解決方案，而Genio 420與Genio 360則為智慧家庭、零售、工控與商用物聯網裝置所設計，提供系統等級的邊緣AI效能。

聯發科表示，Genio Pro具備亮眼的AI、多媒體與顯示能力，以及豐富的作業系統支援，可協助OEM廠商打造次世代工業型與服務型機器人、商用無人機、邊緣AI裝置、機器視覺系統、交通與物流平台。

聯發科物聯網事業部總經理王鎮國指出，Genio Pro將該公司在旗艦級行動通訊與運算領域的技術注入物聯網市場，相信Genio Pro是製造商在設計AI與生成式AI應用時的首選。