佳世達強攻AI伺服器

佳世達（2352）董事長陳其宏昨（11）日於法說會表示，去年是營運低谷，預期今年醫療、AIoT（智能解決方案）及網通業務將成長，帶動營收、獲利優於去年。

他說，為重返成長軌道，佳世達已啟動一連串變革，包含延攬新任總經理柯淑芬，以及集團今年將投入更多資源在AI伺服器業務。

佳世達2025年營收2,079億元，年增3%；毛利率16.8%，年增0.3個百分點；營益率1.5%，年減0.7個百分點；稅後純益11.43億元，年減47.1%，每股純益0.64元。

談到去年營收增長，但獲利衰退，陳其宏坦言，去年表現不佳，希望今年能趕快擺脫低谷，重返成長，因此借重柯淑芬，期許為佳世達組織帶來突破及改變。

柯淑芬在跨國科技產業深耕逾30年，曾於全球頂尖科技企業擔任核心領導要職，實戰歷練橫跨人工智慧與雲端軟體技術，更深諳軟硬體整合與全球商務拓展。

佳世達2025年高附加價值事業營收1,031億元，年增11%，其中，醫療事業營收首度突破300億元，智能解決方案營收衝上360億元，創新高，雙雙成長15%。資訊事業營收1,079億元，年減2%。

陳其宏表示，醫療事業預期今年將持續成長，網通業務今年將恢復明顯成長態勢。至於資訊、顯示器、投影機本業方面，目前需求比較受到排擠，預期今年受影響將較大。

AIoT業務方面，隨著新總經理的加入，預期今年相關業務將持續成長。佳世達過去主要布局邊緣AI應用，今年AI會跟上算力趨勢，在伺服器和網通交換器1.6T等，都會強化布局。

陳其宏強調，佳世達AI布局會從三面向著手，包括AI data base、AI演算法、AI算力等三大主軸，AI應用終究要落地，但佳世達這次在AI算力部隊不會缺席，像是旗下其陽的散熱方案。