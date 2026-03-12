聽新聞
佳世達強攻AI伺服器

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

佳世達（2352）董事長陳其宏昨（11）日於法說會表示，去年是營運低谷，預期今年醫療、AIoT（智能解決方案）及網通業務將成長，帶動營收、獲利優於去年。

他說，為重返成長軌道，佳世達已啟動一連串變革，包含延攬新任總經理柯淑芬，以及集團今年將投入更多資源在AI伺服器業務。

佳世達2025年營收2,079億元，年增3%；毛利率16.8%，年增0.3個百分點；營益率1.5%，年減0.7個百分點；稅後純益11.43億元，年減47.1%，每股純益0.64元。

談到去年營收增長，但獲利衰退，陳其宏坦言，去年表現不佳，希望今年能趕快擺脫低谷，重返成長，因此借重柯淑芬，期許為佳世達組織帶來突破及改變。

柯淑芬在跨國科技產業深耕逾30年，曾於全球頂尖科技企業擔任核心領導要職，實戰歷練橫跨人工智慧與雲端軟體技術，更深諳軟硬體整合與全球商務拓展。

佳世達2025年高附加價值事業營收1,031億元，年增11%，其中，醫療事業營收首度突破300億元，智能解決方案營收衝上360億元，創新高，雙雙成長15%。資訊事業營收1,079億元，年減2%。

陳其宏表示，醫療事業預期今年將持續成長，網通業務今年將恢復明顯成長態勢。至於資訊、顯示器、投影機本業方面，目前需求比較受到排擠，預期今年受影響將較大。

AIoT業務方面，隨著新總經理的加入，預期今年相關業務將持續成長。佳世達過去主要布局邊緣AI應用，今年AI會跟上算力趨勢，在伺服器和網通交換器1.6T等，都會強化布局。

陳其宏強調，佳世達AI布局會從三面向著手，包括AI data base、AI演算法、AI算力等三大主軸，AI應用終究要落地，但佳世達這次在AI算力部隊不會缺席，像是旗下其陽的散熱方案。

陳其宏 人工智慧 營收

勞資緊張再升溫！三星電子罷工投票 記憶體吃緊

南韓三星電子工會九日起啟動罷工授權投票，外界憂心，若投票結果觸發全面罷工，將對半導體生產排程構成潛在影響，衝擊全球記憶體與高頻寬記憶體（ＨＢＭ）晶片產量。由於有利罷工權的南韓工會法修正條文十日生效，三星工會態度強硬升高抗爭手段，勞資緊張再度升溫。

甲骨文上調展望…台鏈沾光 鴻海、廣達、緯創等受惠

雲端巨頭甲骨文（Oracle）10日公布上季財報與本季財測均優於華爾街預期，並上調長期展望，公司強調AI帶來的雲端運算需求仍持續高速成長。法人看好，甲骨文後市動能強勁，鴻海、廣達、緯創、緯穎、神達等協力廠跟著旺。

三星醞釀罷工…市場看法：確保貨源 黃仁勳不會坐視

三星電子工會醞釀集體罷工，由於三星記憶體全球市占第一，且目前全球正處於記憶體因ＡＩ發展爆發供應吃緊關鍵時刻，產業界人士說，對於急著要貨的買方，抵抗原廠漲價難度更高了。與三星關係深厚、全球第二大記憶體模組廠威剛董事長陳立白認為，罷工影響層面太太，勞資雙方最後應會各退一步，達成協議而落幕。

和碩伺服器出貨拚增十倍 預期今年將逐季成長

和碩昨（11）日舉行法說會，和碩共同執行長鄭光志指出，伺服器業務將延續去年出貨動能，預期今年將逐季成長，下半年動能更強，由於伺服器基期較低，今年有望成長十倍以上。

三大科學園區2025年營業額創高 國科會：2026年將突破6兆元

國科會昨（11）日發布2025年三大科學園區營業額為達5.8兆元，較2024年成長21.83%。國科會表示，AI應用浪潮持續帶動、半導體先進製程技術領航，今年科學園區營業額還會再成長，突破6兆元輕而易舉。

日月光先進封測大擴廠 聚焦「智慧運籌」擴充產能

全球半導體封測龍頭日月光投控先進封測訂單塞爆，斥資178億元興建楠梓科技第三園區大擴產，並於昨（11）日舉行動土儀式。這是日月光投控近五年在台最大手筆投資，不僅展現深耕台灣的決心，也為後續營運增添龐大動能。

